Hokejisté Sparty zdolali před nejvyšší návštěvou sezony Boleslav 4:1

Praha - Hokejisté pražské Sparty zvítězili ve 40. kole extraligy Mladou Boleslav 4:1 a připsali si šestou výhru za sebou. Do O2 areny i díky 14. ročníku akce Sparta vzdává hold záchranářům, vojákům, policistům a hasičům zavítala nejvyšší návštěva této sezoně 15.147 diváků. Bruslařský klub v pátém utkání pod novým trenérem Jiří Kalousem poprvé nebodoval a podruhé prohrál.

Sparta se ujala vedení už po 26 sekundách hry. V přečíslení nabídl Tomášek puk před odkrytou branku Kousalovi, který otevřel skóre. Sudí Kika s Jarošem si u videa ověřili, že nešlo o úmyslné kopnutí bruslí. Nedávná posila Sparty právě z Mladé Boleslavi se tak prosadila hned v úvodu svého premiérového vystoupení proti bývalým spoluhráčům.

Odpovědět mohl po objetí branky kapitán Bruslařů Stránský, ale minul. Sparta se ubránila i při vyloučení Kempného. Při Bičevskisově trestu pomohla Novotnému po Kousalově střele horní tyč. Při Němečkově pobytu na trestné lavici zabránil Kovář ve vyrovnání při Najmanově šanci i dorážce Söderlunda.

Ve 24. minutě vystihl Miklišovu rozehrávku Lantoši, ale sám před Kovářem přestřelil. V čase 28:22 si vyměnil puk Söderlund s Lantošim a do švédský útočník střelou do odkryté branky vyrovnal. Za 50 sekund Sparta opět vedla. Z levého kruhu trefil protější horní roh Novotného branky Sobotka. Vyrovnat mohl ve 39. minutě opět po nabídce Lantošiho Söderlund, ale Kovář zasáhl. Na druhé straně nepřekonal Novotného Buchtele.

V úvodu závěrečné části ztroskotal na Kovářovi Šmerha. Bruslařský klub se potom ubránil při Pláňkově trestu a další možnost na vyrovnání měl z dorážky Dvořáček, který přišel do Mladé Boleslavi na začátku ledna spolu s dalším útočníkem Přibylem výměnou za Kousala.

Ve 49. minutě při Závorově vyloučení pojistil náskok Sparty z dorážky po střele Kempného Forman. Další možnost domácí měl Safin. Při power play 68 sekund před koncem pečetil výsledek do prázdné branky Mikliš.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Byl to takový zápas, jaké jsme hráli v poslední době, kdy jsme v něm nebyli lepší. Byla tam nějaká snaha a podržel nás určitě skvělým výkonem gólman (Jakub Kovář). Musím říct, že minimálně čtyřicet minut byla Boleslav lepší. Měla víc ze hry, byla pohyblivější. Měli jsme co dělat, abychom jim to znepříjemnili. Měli jsme štěstí, že jsme dali na 2:1. Rozhodl asi gól na 3:1 při přesilovce. Štěstí se přiklonilo k nám, jinak byl zápas neskutečně vyrovnaný. My jsme byli o malinko horší. Diváci byli skvělí, každý zápas je kulisa neskutečná a hráčům to strašně pomáhá."

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Musím pogratulovat soupeři k vítězství, ale na druhou stanu musím pochválit naše mužstvo a naše hráče, protože jsme odehráli kvalitní utkání. Mrzí mě, že jsme dostali druhý gól tak rychle. Myslím si, že tam bychom možná trápili Spartu trošku víc. Nedá se nic dělat. Výkon určitě snesl z naší strany vysoké hodnocení, ale jsme bez bodu. Připravíme se na úterý (na domácí zápas s Olomoucí), kdy nás čeká úplně něco jiného."

HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. P. Kousal (Tomášek), 30. Sobotka (M. Forman), 49. M. Forman (Kempný. P. Kousal), 59. Mikliš - 29. Söderlund (Lantoši). Rozhodčí: Kika, Jaroš - Zíka, Klouček. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 15.147.

Sparta: Jakub Kovář - M. Jandus, Němeček, Mikliš, Kempný, Polášek, Moravčík - P. Kousal, R. Horák, Tomášek - Řepík, Sobotka, M. Forman - Safin, D. Vitouch, Buchtele - Konečný, G. Thorell, D. Kaše. Trenéři: Hořava a Wallson.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Bernad, R. Jeřábek, Štich - Lantoši, O. Roman, Söderlund - Šťastný, Bičevskis, J. Stránský - Kelly Klíma, O. Najman, Šmerha - Dvořáček, Závora, Lunter. Trenér: Kalous.