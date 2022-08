Hokejisté Sparty začali s přípravou na ledě, chystají se na nabitý ročník

Praha - Hokejisté pražské Sparty začali pod taktovkou nového kouče Pavla Patery další část přípravy na nový ročník prvním tréninkem na ledě v holešovické Sportovní hale Fortuna. Chystají se na nabitou sezonu, v které úřadující vicemistr bude vedle útoku na nejvyšší pozice v extralize chtít uspět i v Lize mistrů a na Spenglerově poháru v Davosu.

Na ledě postupně bude Patera s asistenty Patrikem Martincem a Jaroslavem Hlinkou týmu aplikovat herní systém, kterým se chce prezentovat. "Budeme chtít hrát co nejvíce na puku, po ztrátě kotouče být aktivní a okamžitě ho získávat zpátky. Bude to od nás hodně bruslivý hokej. Musí to být ale samozřejmě vyvážené, abychom nepropadali. Proto teď potřebujeme do hráčů dostat co nejvíce kondice, abychom na takový styl hokeje vůbec měli," řekl Patera, který spolu s Martincem nahradil Josefa Jandače a Miloslava Hořavu.

Posilami jsou brankáři Jakub Kovář (Curych), Josef Kořenář (Arizona/Tucson), obránci Jakub Krejčík (Dinamo Minsk), Michael Krutil (Växjö) a útočníci Gustaf Thorell (Plzeň) a Ostap Safin (Bakersfield). Odešli gólmani Matěj Machovský (KalPa Kuopio), Július Hudáček, beci Radek Jeřábek (Mladá Boleslav), Maxim Matuškin (Tappara Tampere), Tomáš Pavelka (Lukko Rauma) a útočníci Filip Chlapík (Ambri-Piotta), Zdeněk Doležal (České Budějovice), Tomáš Šmerha (Mladá Boleslav) a Gennadij Stoljarov.

"Myslím si, že tým je poskládaný velmi dobře, ale samozřejmě přestupy jsou možné až do konce ledna, takže to budeme průběžně sledovat. Kostra týmu je ale výborná, klíčové bude dobře odstartovat sezonu a pak se uvidí, jak to půjde dál," prohlásil Patera.

Podle brankářské posily Kováře byl první trénink svižný. "Byl strašně těžký. Je mi jasné, že jsou i jiné profese, v nichž je lidem v letních měsících ještě větší teplo, ale tady v hale je neskutečné vedro. Těžko se mi dýchalo a dlouho si nepamatuju, že bych se na ledě takhle zpotil. Bylo to jako v sauně. Předpověď počasí navíc pro nás vypadá ještě hůř. Bude třeba hodně pít, abychom tréninky zvládli," popisoval Kovář.

Spartu čeká první přípravný duel v úterý 9. srpna s prvoligovou Slavií, o dva dny později bude hrát v Berouně s Kladnem. Potom se se představí na Memoriálu Jána Staršího v Bratislavě a utká se s pořádajícím Slovanem, Lukko Rauma a Davosem. V Lize mistrů ji před startem extraligy čekají dvojzápasy s dánským Aalborgem a švédským týmem Lulea HF.

Až v rozehrané extraligové sezoně se pak Pražané utkají v říjnu s Jukuritem Mikkeli a na konci prosince nastoupí i na Spenglerově poháru v Davosu. Tam měla Sparta hrát i v minulých dvou letech, ale kvůli pandemii koronaviru byl turnaj v obou případech zrušen.

"Extraliga je pro nás na nejvyšší příčce, ale rozhodně to neznamená, že v ostatních soutěžích chceme prohrávat. Budeme chtít vyhrát každý zápas, nicméně extraliga je priorita," dodal Patera.

Program přípravných zápasů:

Úterý 9. srpna: HC Sparta Praha - HC Slavia Praha (18:30),

čtvrtek 11. srpna: Rytíři Kladno - HC Sparta Praha (17:00),

čtvrtek 18. srpna: HC Slovan Bratislava - HC Sparta Praha (19:00; Danube Cup - Memoriál Jána Staršího v Bratislavě),

pátek 19. srpna: HC Sparta Praha - Lukko Rauma (15:00; Danube Cup - Memoriál Jána Staršího v Bratislavě),

neděle 21. srpna: HC Davos - HC Sparta Praha (15:00; Danube Cup - Memoriál Jána Staršího v Bratislavě),

pátek 2. září: HC Sparta Praha - Aalborg Pirates (19:30; Liga mistrů),

neděle 4. září: HC Sparta Praha - Lulea HF (16:00; Liga mistrů),

pátek 9. září: Aalborg Pirates - HC Sparta Praha (19:30; Liga mistrů),

neděle 11. září: Lulea HF - HC Sparta Praha (15:05; Liga mistrů),

úterý 4. října: Jukurit Mikkeli - HC Sparta Praha (18:00; Liga mistrů),

úterý 11. října: HC Sparta Praha - Jukurit Mikkeli (19:30; Liga mistrů).