Hokejisté Sparty zabrali, porazili v dohrávce Hradec Králové 3:0

Praha - Hokejisté Sparty porazili v dohrávaném utkání 8. extraligového kola Hradec Králové 3:0. Pražané po dvou duelech bez zisku zabrali a dotáhli se za vedoucí Třinec na tři body. Domácí se dvakrát prosadili v poslední pětiminutovce úvodní třetiny zásluhou kapitána Michala Řepíka a Lukáše Rouska, ve třetí části jistil výhru další reprezentační útočník David Tomášek. Čisté konto vychytal Matěj Machovský, potřeboval na něj 24 zákroků.

Do domácí sestavy se po dlouhé době vrátil uzdravený zkušený bek Jurčina, který hrál naposledy koncem září na ledě Mladé Boleslavi. Už po 73 sekundách pykal za hákování domácí Sukeľ, velkou šanci měl v oslabení Rousek, ale brankáře Lukeše nepřekonal. Pozorný byl i jeho protějšek Machovský proti Orsavovi, jenž se snažil zakončit bekhendem mezi betony.

Sobotka pak neuspěl tváří v tvář proti Lukešovi, Rousek neotevřel skóre ani pokusem do odkryté branky. V 16. minutě už však sparťané v přesilovce slavili vedoucí gól, když Poláškův pokus tečoval mimo Lukešův dosah Řepík a ukončil tak Jankův trest už po 21 sekundách. O dvě minuty později potrestal chybu Východočechů Rousek, jemuž pohotově posunul puk Sukeľ.

Ve druhém dějství se skóre přes několik slibných příležitostí nezměnilo. Košťálek ze strany nepřekonal Lukeše, Buchtele pálil z kruhu, ale se stejným výsledkem. Snížit mohl naopak znovu Orsava, proti němuž skvěle zasáhl Machovský pravým betonem. Rychlou lapačku pak předvedl Lukeš při zakončení Sukeľa.

Do třetí části nastupovala Sparta s výhodou takřka celé přesilovky, jenže Pechovi na modré čáře odskočil puk, jehož se zmocnil Zachar a když už nabíral rychlost, Pechův faul ho poslal k ledu. Východočeši tak měli k dispozici trestné střílení, Machovský však Orsavův úmysl o zakončení do bekhendu dokonale přečetl.

Ve 47. minutě zahrozil Tomášek v oslabení, takřka přesně v polovině třetiny si pak spravil chuť třetím gólem, když se vyhnul Zacharovi, potáhl si kotouč mezi kruhy a z dobré palebné pozice nezaváhal. Lukeš poté ještě fantasticky vychytal Říčku. Na strážci branky Mountfieldu ztroskotal při zakončení přečíslení dvou na jednoho i Pech, ale Pražany to s ohledem na výsledek mrzet nemuselo.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Hráli jsme podle mého názoru daleko zodpovědněji než v těch předchozích zápasech, které jsme ztratili. Hodně jsme potřebovali vyhrát a myslím, že mužstvo si za tím šlo. Bylo důležité, že jsme šli do vedení, proměnili přesilovku a ubránili hodně oslabení. Bohužel jsme dnes v tom oslabení hráli poměrně dost a měli jsme tam i dvě 'desítky', takže síly pak ke konci trošičku ubývaly, ale odehráli jsme je dobře. Zodpovědnou hrou jsme to dotáhli do vítězného konce. Výborný výkon podal brankář Matěj Machovský. Jsme za tohle vítězství velice rádi."

David Kočí (Hradec Králové): "Dneska jsme zklamaní naším výkonem. Dvě třetiny jsme se nehýbali, nešly nám nohy, nebyl tam důraz a nasazení, nic z toho, na co jsme se připravovali. Třetí třetina už byla o něco lepší, ale první dvě jsme odehráli absolutně bez pohybu. To se pak těžko hraje proti Spartě, která bruslí. Pomohlo by nám, kdybychom dali gól z trestného střílení, ale nemyslím, že to byl vysloveně zlomový moment zápasu."

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Řepík (Polášek, Tomášek), 18. Rousek (M. Sukeľ, D. Vitouch), 50. Tomášek (M. Sukeľ, Rousek). Rozhodčí: Lacina, Micka - Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:6, navíc Jurčina, Němeček (oba Sparta) oba 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Košťálek, Piskáček, Jurčina, Němeček, Kalina, Polášek, M. Jandus - Řepík, R. Horák, Sobotka - Tomášek, M. Sukeľ, Rousek - Říčka, Pech, Buchtele - Dvořáček, D. Vitouch, Šmerha. Trenéři: Hořava a Jandač.

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, Pilař, F. Pavlík, Šalda, Jank, Čáp - Orsava, Koukal, Kevin Klíma - Jergl, V. Růžička ml., J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Perret - Lev, Morong, Zachar. Trenér: V. Růžička st.