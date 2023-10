Hokejisté Sparty zabrali po dvou porážkách a zdolali Hradec Králové 3:1

Praha - Hokejisté pražské Sparty zdolali v 11. kole extraligy doma Hradec Králové 3:1 a zabrali po dvou duelech bez bodu. O teprve druhé výhře Pražanů z posledních pěti duelů rozhodl v čase 53:20 v přesilové hře obránce Vojtěch Mozík a výsledek ještě pojistil při výhodě pěti proti třem kapitán Michal Řepík. Mountfield prohrál pošesté z posledních devíti duelů.

Sparta nastoupila bez potrestaných beků Ondřeje Mikliše a Aarona Irvinga, stále navíc postrádala i útočné opory Filipa Chlapíka s Vladimírem Sobotkou. Poprvé v sezoně se tak do sestavy Pražanů zařadil bek Michael Krutil, který hostoval v Českých Budějovicích a vypomáhal i prvoligovým Litoměřicím. Kouč Pavel Gross pozměnil i složení útoků a premiéry se dočkal devatenáctiletý forvard Daniel Senčák.

Do první šance se dostali ve čtvrté minutě domácí, když po Horákově akci zakončoval Kousal, ale Bartošáka nepřekonal. Vzápětí při Gasparově vyloučení nepřekonal hradeckého gólmana ani Řepík. Během Blainova trestu nejdříve neuspěl ve 14. minutě ani Najman a v pokračujícím oslabení mohl jít do vedení Mountfield. Zachar se dostal do úniku, ale forhendovým blafákem Kováře nepřelstil.

Na začátku druhé části neuspěl před sparťanským gólmanem Lalancette. V 25. minutě čelil tlaku Bartošák. Zasáhl u levé tyče při pokusu Řepíka zasunout puk zpoza branky, z pozice mezi kruhy jej nepřekonal ani Kousal a další Řepíkův pokus zblokoval Filip Pavlík. Po vyloučeních Mozíka a Buchteleho se Sparta ubránila i 58 sekund v oslabení tří proti pěti.

Těsně po skončení dlouhého oslabení se musel Kovář chvíli oklepat po ráně Tamášiho z úhlu, při které jej trefil puk do masky. V 32. minutě už hosté otevřeli skóre. Obránce Blain po individuální akci projel celé hřiště a z pravého kruhu se trefil přesně do bližšího horního rohu branky.

V čase 34:39 ale bylo vyrovnáno. Chybná rozehrávka Filipa Pavlíka z pravého rohu se odrazila od konstrukce branky k Najmanovi, který nadvakrát překonal Bartošáka. Po trestu za příliš mnoho hráčů a Najmanově faulu se Sparta opět ubránila v dlouhém oslabení včetně 10 sekund, kdy hrála jen ve třech proti pěti.

Na startu třetí třetiny po přihrávce Buchteleho neprostřelil Bartošáka Forman. Při Freibergsově pobytu na trestné lavici se to nepovedlo ani Najmanovi. Potom se musela Sparta podruhé v utkání bránit v oslabení kvůli špatnému střídání, ale odolala. Bartošák kryl Lajunenovu střelu a nepřekvapil jej ani Kempný s pokusem zasunout puk zpoza branky u levé tyčky.

Při Freibergsově trestu se už domácí dočkali v 54. minutě obratu skóre a tlak zužitkoval ránou z pozice mezi kruhy Mozík, který se radoval ze své první trefy v dresu Sparty po letním příchodu z Rögle. Po trestech opět Freibergse a Filipa Pavlíka domácí v přesilovce pojistili náskok, když po Horákově přihrávce zametl Řepík puk do odkryté branky v době, kdy Bartošák chytal bez hokejky.

Kouč hostů Tomáš Martinec si vzal ještě neúspěšnou trenérskou výzvu na postavení střelce v brankovišti a Mountfield pokračoval v dvojnásobném oslabení. Na skóre už se nic nezměnilo. Sparta si tak připsala čtvrtou výhru ve vzájemných duelech za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Gross (Sparta): "Jsme rádi, že jsme po dvou porážkách zase naskočili na vítěznou vlnu. Myslím si, že to bylo dlouhou dobu vyrovnané. Chci vyzdvihnout, že už v Litvínově jsme se trošku zlepšili a hlavně jsme se zlepšili oproti minulé neděli (od porážky s Libercem 1:4). To nebylo to, co chceme vidět. Je to dobré i pro naše fanoušky, bylo jich opět hodně. Je to důležité vítězství. Viděli jsme tam o hodně víc úsilí, udrželi jsme se víc na puku v ofenzivní zóně, strašně dobře jsme zase hráli oslabení a rozdíl jsme pak udělali v pět na čtyři a pět na tři. V první třetině nás tam Kovy (brankář Jakub Kovář) dobře podržel při samostatném nájezdu. Takové utkání plné dobrých soubojů můžeš i prohrát, ale to, co bylo minulou neděli, to nejde. Chceme se od toho odpíchnout a takhle hrát dál."

Tomáš Hamara (Hradec Králové): "My jsme trošku zklamaní, protože jsme nezvládli závěr. Dlouho to vypadalo, že zápas byl vyrovnaný. Aspoň výsledkově určitě. Samozřejmě když uděláme tak hloupé fauly v poslední třetině, tak tým jako Sparta takovou šanci potrestá. Na začátku jsme byli trošku ustrašení a nebylo to od nás ideální. Ve druhé třetině se to asi rozhodlo. Měli jsme dvě přesilovky, jedna dokonce byla pět na tři a my jsme je nevyužili. To pak samozřejmě bývá potrestané. Nám tam chyběla střelba, furt jsme to nějak obehrávali. Chyběla nám nějaká rychlejší přihrávka a jít do zakončení."

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 35. O. Najman, 54. Mozík (P. Kousal, R. Horák), 57. Řepík (R. Horák) - 33. Blain. Rozhodčí: Jeřábek, Kika - J. Svoboda, Špůr. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:0. Diváci: 9035.

Sparta: Jakub Kovář - Mozík, Krejčík, Krutil, Kempný, Moravčík, Němeček - M. Forman, O. Najman, Buchtele - Kestner, J. Lajunen, Konečný - Řepík, R. Horák, P. Kousal - Hauser, D. Vitouch, Senčák. Trenér: Gross.

Hradec Králové: P. Bartošák - Blain, Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, T. Pavelka, Gaspar - Okuliar, Zachar, R. Pavlík - Šťastný, Tamáši, Jasper - Jergl, Lalancette, Perret - Eberle, Pilař, A. Novotný. Trenér: T. Martinec.