Hokejisté Sparty se mohou v úterý vrátit do čela extraligy

Praha - Hokejisté Sparty se v úterý po předehrávce 8. kola s Vítkovicemi mohou vrátit do čela extraligy. Pražané v neděli podlehli doma Brnu, poprvé v sezoně prohráli a klesli na třetí místo za Pardubice a Litvínov. Na oba týmy ale ztrácejí jen bod. Vítkovice jsou jedenácté a v případě úspěchu se mohou posunout na sedmé místo.

Spartu i Vítkovice čeká v úterý čtvrtý zápas v sedmi dnech. V lepší pohodě do něj půjdou domácí, kteří až v neděli přišli o neporazitelnost v nové sezoně. Pražany čeká třetí ze série čtyř utkání v O2 areně, v neděli tam ještě přivítají Liberec.

"Myslím si, že se musíme tlačit více do branky, protože jsme hráli moc po rozích. Do úterka to musíme zlepšit," řekl útočník Vladimír Sobotka po prohře 0:2 s Brnem. "Musíme vzít puk, jít s ním více do branky a nehledat nikoho dalšího," podotkl šestatřicetiletý reprezentant.

Před soubojem s Kometou přitom Sparta s produktivitou neměla problémy, nastřílela zatím 26 gólů. Lepší bilancí se mohou pochlubit jen Pardubice. "Musíme se z posledního zápasu poučit a vzít si z něj to nejlepší, což můžeme. A my to uděláme a připravíme se na Vítkovice. Musíme hrát 60 minut, bez toho se nedá vyhrát," řekl obránce Michal Kempný na klubovém webu.

Vítkovice neprožívají vydařený vstup do sezony, zatím pouze jednou dokázaly získat tři body za výhru v základní hrací době. V neděli ale dokázaly otočit zápas s Olomoucí a zvítězily 4:3 v prodloužení. Ukončily tak sérii čtyř porážek.

"Doufám, že se to zápasem s Olomoucí alespoň trochu zlomí a začnou nám tam padat i ty nehezké góly. Doufám, že se to tímhle nakopne, musíme makat jako tým, jako jeden muž," přál si po posledním utkání útočník Petr Chlán.

Ostravští dokázali v Praze v základní hrací době vyhrát naposledy v březnu 2019 v předkole play off, dva z posledních tří zápasů v O2 areně ale ovládli v prodloužení nebo po nájezdech. "Samozřejmě, v O2 aréně je nějaký tlak, ale je to o to větší motivace pro nás jako Vítkovice tam vyhrát a uhrát nějaký bod," dodal Chlán.

HC Sparta Praha (3.) - HC Vítkovice Ridera (11.). Začátek zápasu: 18:30. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 7 zápasů/10 bodů (6 branek + 4 asistence) - Peter Mueller 7/8 (3+5). Statistiky brankářů: Jakub Kovář průměr 1,32 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,44 procenta a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,77 a 90,32 - Lukáš Klimeš 2,92 a 88,30, Matěj Machovský 4,39 a 81,01. Zajímavosti: - Sparta podlehla v neděli doma Kometě 0:2 a po svém nejlepším startu v historii samostatné české extraligy si v sedmém utkání v sezoně připsala první prohru - Vítkovice po čtyřech porážkách za sebou v neděli porazily doma Olomouc 4:3 v prodloužení. - Sparta vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů.