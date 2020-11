Hokejisté Sparty při restartu extraligy deklasovali Pardubice 7:1

Praha - Hokejisté Sparty deklasovali v dohrávaném zápase 5. kola extraligy Pardubice 7:1 a připsali čtvrtou výhru v řadě. Nejvyšší soutěž se dnes rozběhla po téměř měsíční koronavirové přestávce. Dvěma góly se pod výhru Pražanů podepsali Andrej Kudrna a Robert Říčka, tři asistence si připsal Lukáš Pech.

Zatímco domácí tým se v neúplné tabulce posunul na druhé místo, Pardubice jsou předposlední. Východočeši, kteří před dnešním dnem hráli naposledy 27. září, odehráli páté utkání v sezoně a Sparta už osmé.

Pražané před pauzou třikrát vyhráli, úvod zápasu však patřil hostům, kteří dobře forčekovali a byli i střelecky aktivnější. Solidní šance Kusého a Blümela ale stihli zblokovat obránci Sparty.

Domácí se v útočném pásmu více prosazovali až ve druhé polovině první třetiny, Pech s Kudnou však svou akci nestihli ideálně zakončit, bek Dvořák v 15. minutě trefil jen brankovou konstrukci.

V závěru úvodní části se do slibné příležitosti dostal hostující Kousal, ale skóre se poprvé měnilo až ve 23. minutě při Zdráhalově vyloučení. Po Pechově přihrávce posunul Spartu do vedení Kudrna.

I Pardubice se poté prosadily v početní výhodě. Piskáčkův faul potrestal Paulovič. Brankář Pražanů Machovský tak ve třetím domácím zápase sezony poprvé inkasoval, proti Zlínu i Liberci udržel čisté konto.

Následně ale Sparta ovládla hru. Šanci Rouska ještě Klouček zlikvidoval, ale ve 29. minutě jej po další Pechově ideální přihrávce překonal Buchtele. Následně domácí přežili oslabení a krátce po srovnání počtu hráčů na ledě se bekhendovou střelou prosadil Vitouch.

Následně trefil Horák tyč, ale Spartu to dlouho mrzet nemuselo. Druhé vyloučení Zdráhala opět potrestal Kudrna. A ze strany domácích to nebylo vše.

Ve třetí části přidali další tři branky. Ve 42. minutě se prosadil Říčka, ve 47. minutě poprvé v dresu Sparty skóroval po Zacharčukově chybě Zikmund a podruhé v duelu se poté prosadil Říčka. Sparta tak poprvé po sedmi zápasech porazila Pardubice v základní hrací době.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Na obou týmech bylo znát, že byla velká pauza. Ve hře bylo nasazení, rychlost, ale chyběla hokejovost, což je logické. Věřím, že se to bude s dalšími zápasy lepšit. Zlom zápasu byl náš třetí čtvrtý gól, za stavu 2:1 měl soupeř přesilovku a my jsme krátce po jejím skončení dali na 3:1 a 4:1, tam se to malinko zlomilo. Fandění, které se v hale pouštělo z reproduktorů, jsem si ani nevšiml. Řešil jsem tam roušku, která mi vadila, hráči mě neslyšeli. Jsou zvyklí, že když jim něco chci říct, tak je to krátké a rázné. A tady půlku neslyšeli. Bylo to divné, ale musíme si na to zvyknout."

Milan Razým (Pardubice): "Problém je v naší produktivitě. Samozřejmě jsme nemohli čekat, že tady Spartu přestřílíme, ale když dáme jen jeden gól... Dobře jsme odehráli jen první třetinu, pak jsme za stavu 1:2 nevyužili přesilovku. A když poté Sparta odskočila na rozdíl dvou gólů, tak už na ledě existovalo prakticky pouze jedno mužstvo. Sedm inkasovaných gólů nemůžeme svádět na gólmana, Sparta má velmi kvalitní útok a počtem vstřelených branek to prokázali. Milan (Klouček) pak na všechno sám nestačil, my jsme dělali chyby v obraně a práci jsme mu vůbec neusnadnili."

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 7:1 (0:0, 4:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 23. A. Kudrna (Pech, Buchtele), 29. Buchtele (Pech, M. Forman), 34. D. Vitouch, 35. A. Kudrna (Pech, Košťálek), 42. Říčka (T. Pavelka), 47. Zikmund, 54. Říčka (Tomášek, M. Jandus) - 26. Paulovič (Svačina, Poulíček). Rozhodčí: Úlehla, Hejduk - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:2. Využití: 2:1. Bez diváků.

Sparta: Machovský - M. Jandus, Tomáš Dvořák, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, Piskáček, R. Jeřábek - Řepík, R. Horák, Rousek - Tomášek, M. Sukeľ, Říčka - A. Kudrna, Pech, Buchtele - M. Forman, D. Vitouch, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Pardubice: M. Klouček - Nakládal, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš, Holland, Zacharčuk - Tybor, R. Kousal, Mandát - Svačina, Poulíček, Paulovič - Kusý, Claireaux, Blümel - M. Machač, Anděl, M. Kratochvil. Trenér: Razým.