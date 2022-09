Hokejisté Sparty porazili Vítkovice 5:3 a sesadili Ostravany z čela tabulky

Praha - Hokejisté Sparty zdolali v 5. kole extraligy Vítkovice 5:3 a i ve třetím zápase v domácí O2 areně v sezoně naplno bodovali. Ostravané, kteří snížili ve druhé třetiny z 1:4 na 3:4, poprvé v sezoně nebodovali, podruhé prohráli a klesli z prvního místa na třetí. Nepomohly jim ani dvě branky lotyšského útočníka Robertse Bukartse.

Ostravané nastoupili bez útočníků Petera Muellera, Lukáše Krenželoka, Vojtěch Lednického i Romana Půčka a potrestaného beka Patrika Kocha. Na výpomoc přišel na střídavý start z prvoligové Poruby Jakub Šlahař. Poprvé v sezoně nastoupil místo Aleše Stezky gólman Lukáš Klimeš. V sestavě domácích chyběl nově Erik Thorell a vrátil se do ní Dominik Simon.

Pražané se radovali z úvodní branky už po 70 sekundách, kdy Kaše z levého kruhu překonal Klimeše. V polovině úvodní části domácí zvýšili díky Safinovi, který se gólově prosadil i ve svém druhém startu v extraligové sezoně. Skóroval z dorážky po průniku Tomáška, který si připsal druhou asistenci v utkání.

Ve 12. minutě zlikvidoval Šlahařovu šanci gólman Kovář, který si poradil i s Fridrichovou střelou. Hosté se dočkali snížení v čase 14:29 při Němečkově vyloučení. Mikušovu střelu od modré čáry tečoval před sparťanským gólmanem Krieger.

Sparta získala zpět dvoubrankový náskok 76 sekund před koncem první třetiny. Horák forčekingem donutil k chybě Raskoga a poté, co se Řepíkův bekhendový pokus z úniku odrazil od zadního mantinelu u levé tyče, uspěl z dorážky.

V úvodu druhé části se Ostravané ubránili při Kalusově trestu, ale ve 26. minutě při hře čtyř proti čtyřem Sparta přidala další branku. Po Sobotkově přihrávce se trefil obránce Graňák. Před polovinou utkání při Poláškově trestu Vítkovice zkorigovaly stav. Bukartsovu trefu z levého kruhu sice rozhodčí kvůli údajnému postavení Kaluse v brankovišti neuznali, ale po trenérské výzvě hostů po kontrole u videa gól platil.

Při Miklišově vyloučení už se domácí ubránili, ale 61 sekund před druhou pauzou se Vítkovice dostaly na kontakt. Krieger vyhrál v levém kruhu vhazování a Bukarts se pohotově trefil přesně do protějšího horního rohu branky.

V závěrečném dějství hosté odolali při Lindbergově trestu, ale Sparta držela těsný náskok a nepouštěla soupeře do šancí. Klimeše ohrozil Kaše, na druhé straně neměl při pokusu o hattrick přesnou mušku Bukarts.

V 55. minutě po Řepíkově akci udržel hosty ve hře Klimeš, který kryl lapačkou Sobotkovu šanci. Při Maroszově vyloučení pokračovali hosté v power play a 41 sekund před koncem fauloval Lakatoš k prázdné brance unikajícího Přibyla, jemuž byl přiznán technický gól.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Sparta): "My jsme do zápasu vstoupili dobře. Pomohl nám šťastný gól na 1:0, ale zatím sami nabízíme soupeři šance a sami jsme ho vrátili do zápasu. Síla Vítkovic je velká, mají teď asi nejlepší tým v lize. Bylo to cítit. Kdykoliv přijeli k nám do třetiny, tak byli hodně nebezpeční. Jsme rádi, že když se to ve třetí třetině stáhlo, tak už jsme Vítkovice do šancí tolik nepouštěli a odehráli jsme to docela zkušeně."

Radek Philipp (Vítkovice): "První třetina z naší strany směrem dozadu byla špatná. Dostávali jsme laciné góly po individuálních chybách. Sice jsme si šance vytvořili, ale Sparta vedla 3:1. Na začátku druhé třetiny dala hned brzký gól a my jsme stačili zareagovat. Nehráli jsme špatně, snížili jsme na 3:4 a měli jsme nějaké šance, abychom to ve druhé třetině uplichtili. V poslední třetině jsme chtěli vyrovnat, šli jsme za tím, ale moc šancí jsme si nevytvořili. Klukům můžeme poděkovat, že se vrátili do zápasu, bojovali, dřeli, ale dnes, bohužel, to na body nestačilo."

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. D. Kaše (Tomášek), 11. Safin (Tomášek), 19. R. Horák (Řepík), 26. Graňák (Sobotka, Řepík), 60. Přibyl (technický gól) - 15. Krieger (Mikuš, Lakatoš), 29. Roberts Bukarts (Mikuš, M. Kalus), 39. Roberts Bukarts (Krieger). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Brejcha, Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Diváci: 9141.

Sparta: Jakub Kovář - Krejčík, Graňák, Polášek, Jurčina, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, R. Horák, Sobotka - D. Kaše, Tomášek, Safin - M. Forman, G. Thorell, D. Simon - Přibyl, D. Vitouch, Dvořáček. Trenér: Patera.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Mikuš, Raskob, L. Kovář, J. Stehlík, Gewiese, od 21. navíc Prčík - Lakatoš, Marosz, M. Kalus - Bernovský, Lindberg, Fridrich - Macias, Krieger, Roberts Bukarts - Šlahař, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.