Hokejisté Sparty poprvé v sezoně porazili Olomouc, na Hané vyhráli 6:1

Praha - Hokejisté Sparty vyhráli v zápase 47. kole extraligy v Olomouci jednoznačně 6:1 a poprvé v sezoně tak Hanáky přehráli. Dvěma góly se pod výhru Pražanů podepsali Filip Chlapík a Michal Řepík, uzdravený Chlapík se posunul do čela kanadského bodování soutěže.

První velkou šanci utkání měli domácí hokejisté, jenže Burian i přes dostatek času branku Machovského z bezprostřední blízkosti přestřelil. Sparťané brzy odpověděli a Matuškinovu střelu zastavila až tyč Konrádovy branky.

Na další zajímavou příležitost se v opatrné a vyrovnané první třetině čekalo až do jejího závěru, kdy v přečíslení dvou proti jednomu střílel Olesz a dorážel Ondrušek, Machovský však předvedl dva dobré zákroky a proti oběma zasáhl. Stejně dobře si vedl také domácí Konrád při přesilové hře Sparty a teči Formana. Hosté přesto dokázali přesilovou hru využít, jedenáct sekund před koncem první třetiny otevřel skóre Erik Thorell.

Na začátku druhé třetiny se hosté i s trochou štěstí dostali do dvou brankového vedení, když se Chlapíkova střela odrazila od Ondruškovy brusle přímo mezi Konrádovy betony. Vzápětí to navíc mohlo být už o tři branky, střela Pavelky v přesilové hře ale orazítkovala jen horní tyč domácí branky.

Domácí poté mohli skórovat v oslabení, jenže puk po Káňově nahození a teči Krejčího zamířil jen do masky brankáře Machovského. Stejným hráčům vyšla spolupráce o chvíli později, kdy po přihrávce Krejčího zamířil Káňa přesně pod horní tyč.

Olomoucká radost však netrvala dlouho, další přesilovou hru hostů totiž využil prudkou střelou z pravé strany kapitán Řepík. Čtvrtou branku pak hosté dokázali přidat ve vlastním oslabení, při kterém ujel do samostatného úniku Chlapík a překonal Konráda střelou pod horní tyč. Uspět v oslabení poté mohli také domácí, ale Knotek svůj samostatný únik na rozdíl od Chlapíka neproměnil.

Hosté navíc na začátku třetí třetiny navýšili svoje vedení, když špatné olomoucké střídání využil přesnou střelou z mezikruží Sobotka. Sparťané si poté svůj náskok zkušeně hlídali a dokázali ho díky přesné trefě Řepíka ještě navýšit. Olomouci se příliš nedařilo dostávat do šancí a Machovského už žádný další hráč domácích nepřekonal. Nejblíže k tomu měl povedenou tečí Krejčí, ale hostující brankář včas zasáhl betonem. V poslední minutě zápasu pak v samostatném úniku neuspěl Forman, proti jehož pokusu zasáhl Konrád lapačkou.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Dnes je to naprosto zasloužená výhra Sparty. My jsme celý zápas kromě pár okamžiků v první třetině tahali za kratší konec pomyslného provazu. Byli jsme pomalí a prohrávali jsme osobní souboje. Když už jsme se mohli dostat do zakončení, tak tam ještě hledáme nesmyslně někoho dalšího a nezakončíme to. Z toho poté plyne pro nás krutý, ale asi zasloužený výsledek. Máme teď několik dlouhodobě zraněných hráčů a musíme se do konce přestupního období pokusit zapracovat na posílení týmu."

Josef Jandač (Sparta): "V utkání se nám dařilo proměňovat přesilové hry a situace, ve kterých jsme chodili do přečíslení. To byl základní kámen k dnešnímu vítězství. Když jsme potřebovali dát gól, tak jsme ho dali. Navíc i Machovský podal výborný výkon. Ale byl to výborný zápas od celého týmu. V sestavě Olomouce byla znát absence několika hráčů. Ale hlavní bylo, že jsme dnes hráli dobře a zaslouženě zvítězili. Takže pochvala do mužstva a na dnešní výkon musíme stejně navázat v zápase proti Pardubicím."

HC Olomouc - HC Sparta Praha 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 25. J. Káňa (Krejčí, J. Knotek) - 20. E. Thorell (Chlapík, Matuškin), 22. Chlapík (E. Thorell), 26. Řepík (Sobotka, T. Pavelka), 31. Chlapík (Horák), 44. Sobotka (Šmerha), 52. Řepík (Sobotka, Šmerha). Rozhodčí: Pražák, Obadal - Kajínek, Axman. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Olomouc: Konrád - Rašner, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Mareš, Řezníček, Škůrek - Bambula, Krejčí, J. Káňa - Navrátil, Handl, Olesz - Kunc, J. Knotek, Kusko - Nahodil, Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Sparta: Machovský - Pogorišnyj, Matuškin, T. Pavelka, Polášek, Moravčík, Němeček, M. Jandus, - Řepík, Sobotka, Šmerha - Chlapík, Horák, E. Thorell - Forman, D. Kaše, Prymula - Strnad, Vitouch, Dvořáček. Trenér: Jandač.