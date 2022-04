Hokejisté Sparty budou ve finále postrádat zraněného lídra Tomáška

Praha - Hokejisté Sparty dokázali v pondělí postoupit po šesti letech do finále extraligy, v boji o titul proti Třinci ale budou postrádat jednoho ze svých klíčových útočníků Davida Tomáška. Nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů odstoupil z pátého semifinále proti Českým Budějovicím po první třetině s poraněným kotníkem. Pražané dnes na sociálních sítích potvrdili, že v této sezoně už Tomášek hrát nebude.

Šestadvacetiletý Tomášek se zranil v závěru první třetiny při šarvátce s útočníkem Motoru Jiřím Novotným. Ještě před tím stihl svým šestým gólem v play off posunout Spartu do vedení, od druhé dvacetiminutovky už v sestavě Pražanů chyběl. Tomášek dosud v deseti zápasech play off nasbíral 13 bodů za šest branek a sedm asistencí a výrazně se tak podepsal pod postup Sparty do finále.

"Všechno se seběhlo nešťastně. Přijel jsem do potyčky, kde jsme se chytili s Jirkou Novotným a já jsem najel do rýhy. Jak jsme se postrkávali, tak jsem zaškobrtl a brusle mi z rýhy nevyjela. Myslím, že existuje fotka, kde je vidět, jak jsem si kotník otočil a přisedl," uvedl Tomášek na webu Sparty. Kotník má zlomený a čeká ho ještě vyšetření magnetickou rezonancí, aby lékaři zjistili, zda nemá poškozené vazy. Na operaci ale jít nemusí.

Poté co klub zveřejnil informaci o jeho zdravotním stavu, dostal Tomášek řadu podpůrných zpráv. "Reakcí mám spoustu od spoluhráčů i dalších kluků z bývalých klubů nebo nároďáku. Zachytil jsem i nějaké zprávy od fanoušků, čehož si moc cením. Chci jim poděkovat. Zároveň ale nechci, aby se všechno upínalo na moje zranění, které je strašná smůla a blbost. Kluci před sebou mají velký kus práce. Věřím, že je fanoušci poženou a kluci to dotáhnou. Měl bych díky tomu o něco lepší pocit," řekl.

Tomášek sice do finálové série nezasáhne, s týmem ale bude i nadále. "Samozřejmě u kluků zůstanu. Od návratu z Ruska jsme si něco prožili, v týmu máme skvělou atmosféru. Neplánuju se odstřihnout, jen musím nejprve zjistit, co mi vlastně je a co s tím můžu dělat. Aktuálně chodím o berlích, takže jsem omezený, ale budu s klukama v kontaktu a fandit jim," podotkl Tomášek.

Pondělní utkání nedohrál ani obránce Adam Polášek, který by ale ve finále neměl chybět. Boj o titul začne v pondělí na ledě Třince.

Tomáškovo zranění je nepříjemná zpráva i pro reprezentačního trenéra Kariho Jalonena. Odchovanec Sparty totiž patřil mezi adepty na start na květnovém mistrovství světa ve Finsku.