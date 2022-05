Hokejisté Sparty budou hrát Spenglerův pohár

Davos (Švýcarsko) - Hokejisté Sparty se představí na konci prosince na tradičním Spenglerově poháru. V Davosu měli startovat už v minulých dvou letech, ale kvůli pandemii koronaviru byl v obou případech turnaj zrušen. Sparta se na Spenglerově poháru představí poprvé od roku 2010. V základní skupině bude hrát s Kanadou a domácím Davosem. Dalšími účastníky jsou Ambri-Piotta, Örebro a IFK Helsinky.

"Pozvánku na Spenglerův pohár jsme s hrdostí přijali už v minulých letech, bohužel se kvůli pandemii dvakrát zrušil. Je to nejtradičnější hokejový turnaj v Evropě, účast vnímáme velice prestižně. Všichni se do Davosu už v minulých letech moc těšili. Je to zážitek na celý život, který dokáže tým ještě více semknout dohromady," řekla klubovému webu generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Úřadující vicemistr bude hrát v nadcházející sezoně prestižní turnaj i při účasti v Lize mistrů. Stejné to mělo být i v minulém ročníku, ale turnaj byl den před startem zrušen. O rok dříve se rozhodlo o nekonání už na konci září.

Sparta podle rozpisu vstoupí do Spenglerova poháru 26. prosince duelem ve skupině Cattini proti Kanadě. V případě porážky bude hrát s Davosem hned o den později, pokud vyhraje, utká se se švýcarským celkem 28. prosince. V dalších dnech budou následovat čtvrtfinále, semifinále a na Silvestra finále.

Sparta na turnaji startovala dvacetkrát a dvakrát triumfovala (1962 a 1963), v roce 2004 byla čtvrtá. Český hokej v posledních dvou odehraných ročnících zastupoval Třinec, který v roce 2019 postoupil do finále.