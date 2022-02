Hokejisté Slovenska porazili Švédsko a získali historický bronz na OH

Peking - Slovenští hokejisté porazili v zápase o třetí místo na olympijských hrách v Pekingu Švédsko 4:0 a získali první medaili na turnaji pod pěti kruhy. Utkání rozhodli ve druhé třetině, kdy se gólově prosadili sedmnáctiletý talent Juraj Slafkovský a Samuel Takáč. Slafkovský a Pavol Regenda poté skórovali i při závěrečné power play soupeře. Slafkovský je před nedělním finále se sedmi góly nejlepším střelcem turnaje. Čisté konto udržel Patrik Rybár.

Hokejisté, kteří si museli účast na turnaji vybojovat v kvalifikaci, se postarali o druhou slovenskou medaili v Pekingu. Zlato získala ve slalomu Petra Vlhová. Z bronzu se raduje i deset hráčů z české extraligy, které kanadský trenér Craig Ramsay zařadil do nominace.

"Věřím, že všichni v zahraničí a ti, kteří sledují světový hokej, se na nás budou teď dívat trochu jinak. Věřím, že jim to ukáže obraz, že náš hokej jde dopředu," řekl slovenský útočník Peter Cehlárik po utkání.

V duelu zklamaných semifinalistů byli v úvodu aktivnější Švédové, kteří měli v 5. minutě i výhodu přesilové hry. Faul brankáře Rybára ale nepotrestali. Slováci pak získali převahu a nebezpečný byl zejména první útok. Gólman Johansson ale chytal spolehlivě a ve 12. minutě mu při Hrivíkově střele pomohla i tyčka.

Ve 24. minutě už gólman Petrohradu tolik štěstí neměl a za jeho zády skončila lehce tečovaná střela Slafkovského. Sedmnáctiletý slovenský talent si dal už šestý gól na turnaji. "Řekl bych to jednoduše. Když mám štěstí, tak to tam spadne i z bufetu. Já jsem dnes stál ve frontě na hot dog a spadlo to tam," smál se Slafkovský po utkání.

Švédové přidali, jejich aktivitu ale přibrzdila vyloučení. Landerův faul ještě Slovensko nepotrestalo, sedm sekund před plánovaným návratem Everberga na led ale překonal Johanssona Takáč a přiblížil Slovensko historickému úspěchu.

Seveřané, kteří dohráli své semifinále 21 hodin před zápasem o bronz a měli na regeneraci téměř o deset hodin méně času než soupeř, za Slováky zaostávali v pohybu. "Věděli jsme, že to bude těžké, ale všichni jsme byli připraveni. Je ale možné, že jak zápas plynul, poté, co jsme dostali gól, tak jsme neměli tolik energie," řekl brankář Lars Johansson.

V 51. minutě mohl zápas definitivně zlomit Cehlárik, Johansson si však s jeho samostatným nájezdem poradil. Slováky to ale mrzet nemuselo. Švédové v závěru riskovali bez brankáře a ještě dvakrát inkasovali. Další trefu si připsal i Slafkovský, který korunoval své parádní vystoupení v Pekingu,

"Když chcete získat medaili, tak se musíte s turnajem rozloučit vítězstvím a já jsem strašně šťastný, že se nám to podařilo. Budu si to pamatovat do konce života," radoval se Slafkovský, který je hlavním aspirantem na cenu pro nejlepšího hráče turnaje. "Bylo by to jen plus, ale o tom to není. Je to o této medaili. MVP si nikdo nebude za měsíc pamatovat, ale tuhle medaili si budou lidé na Slovensku pamatovat věky," podotkl.

Švédsko po zisku stříbra v Soči 2014 podruhé za sebou na olympiádě nezískalo medaili. "Je to velké zklamání. Soupeř hrál ale chytře a nám se nic pořádného nepovedlo. Neudělali jsme toho dost, abychom získali bronz," uvedl Lars Johansson.

Švédsko - Slovensko 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 24. Slafkovský (Čerešňák), 33. Takáč (Regenda), 59. Slafkovský (Cehlárik), 59. Regenda. Rozhodčí: Gouin (Kan.), Romasko - Lazarev, Šalagin (všichni Rus.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 1229.

Švédsko: Lars Johansson - Folin, Holm, Bengtsson, Fantenberg, Pudas, Tömmernes, Lennström - C. Klingberg, Lander, Bromé - Everberg, Wallmark, Holmberg - Brodin, Linus Johansson, Rydahl - Friberg, J. de La Rose, Nordström. Trenér: Johan Garpenlöv.

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Čajkovský, Rosandič, Marinčin, Kňažko, Gernát - Cehlárik, Hrivík, Slafkovský - Takáč, M. Roman, Regenda - Pospíšil, L. Hudáček, Daňo - Kelemen, Krištof, Zuzin - Jurčo. Trenér: Craig Ramsay.