Hokejisté Slovenska na OH poprvé vyhráli, Finové otočili zápas se Švédy

Peking - Hokejisté Slovenska v závěrečném utkání skupiny C na olympijských hrách v Pekingu porazili Lotyšsko 5:2 a na turnaji si připsali první vítězství. Naopak Lotyši prohráli i třetí zápas. Skupinu C vyhráli Finové, kteří v severském derby otočili zápas se Švédskem a zvítězili 4:3 v prodloužení.

Hokejisté Slovenska v závěrečném utkání skupiny C na olympijských hrách v Pekingu porazili Lotyšsko 5:2 a na turnaji si připsali první vítězství. Naopak Lotyši prohráli i třetí zápas. Výběr trenéra Craiga Ramseyho obsadil v tabulce třetí místo, hráči z pobaltské země skončili poslední. Oba týmy čeká v úterý takzvaná kvalifikační část, v níž budou bojovat o čtvrtfinále.

"Potěšil mě celý tým. Byl to týmový výkon, musíme ho přenést do dalšího zápasu. I ty zápasy předtím, můžete si říkat, co chcete, jen jsme nedávali góly. Jsme rádi, že kluci věří a stále pokračují ve své hře. Když tomu půjdeme naproti, výsledek se dostaví," citoval web šport.sk asistenta slovenského trenéra Andreje Podkonického.

Slováci ani Lotyši v úvodních dvou duelech olympiády nestačili na Finy a Švédy, proti nimž si nepřipsali ani bod. Vzájemný souboj lépe načal slovenský tým. Třinecký obránce Martin Marinčin ve 12. minutě nahodil od modré čáry puk a ten zapadl přesně k tyči. Ramseyho celek byl v první třetině aktivnější, přesto se do kabin odcházelo za nerozhodného stavu. Krastenbergs vybojoval v rohu kluziště kotouč a přihrál ho z otočky na zakončujícího Keninše.

Ve druhé části Slováci dominovali. Vedení si vzali zpět v 27. minutě, kdy Hrivik našel před brankou Cehlárika, jenž na gólmana Kalninše vyzrál bekhendem. Ve 32. minutě zvýšil Slafkovský střelou zápěstím z mezikruží na 3:2. Sedmnáctiletý útočník TPS Turku se trefil i ve třetím utkání na turnaji, celkově zaznamenal čtvrtou branku a vede tabulku střelců.

"Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že dám jeden nebo dva góly, vysmál bych se mu. Moji spoluhráči z lajny hrají velmi dobře. Možná nebodují, ale na ledě odvádějí skvělou práci v drobnostech. Třeba při mém dnešním gólu oba forčekovali, díky čemuž jsem se dostal k puku a vystřelil," citovala Slafkovského agentura Reuters.

Zkraje poslední třetiny snížil Indrašis, který tečoval Cibulskisovu střelu do protipohybu gólmana Rybára. Lotyši přidali na tempu a obraz hry se změnil. V polovině třetího dějství ale Kelemen přihrál zpoza branky a Zuzin vrátil Slovákům dvougólový náskok. Jurčo poté trefil tyč, ale sekundu před koncem stanovil konečný výsledek do prázdné branky při power play Lotyšů.

"Byl to náš nejlepší výkon na turnaji, hráli jsme nejlepší hokej. Po včerejším tréninku jsme si jen my hráči sedli a něco si řekli, třeba, co musíme zlepšit v obraně. My starší hráči jsme to vzali na sebe. Dnes to bylo o mnoho lepší," prohlásil devětadvacetiletý Marinčin.

Finové po obratu zdolali Švédy, do čtvrtfinále OH jdou oba celky

Finští hokejisté vyhráli na olympijských hrách v Pekingu v severském derby po dokonalém obratu nad Švédskem 4:3 v prodloužení a vyhráli skupinu C. Spolu s nimi si zajistili postup přímo do čtvrtfinále i poražení rivalové, kteří mají se sedmi body nejlepší bilanci z týmů na druhých místech. Svěřenci trenéra Johana Garpenlöva získali ve druhé třetině díky třem využitým přesilovým hrám vedení 3:0, ale tým Jukky Jalonena si v třetí části vynutil prodloužení a v čase 62:01 rozhodl Harri Pesonen.

První velkou šanci měli v 7. minutě Švédové, ale dorážku Krügera z otočky vytěsnil ležící Olkinuora pravou rukou a z úhlu jej nepřekonal ani Friberg. Bezbrankový stav se v úvodní části nezměnil ani v přesilových hrách. Švédové se ubránili při pobytu De la Roseho na trestné lavici a Finové odolali při Aaltonenově trestu.

V čase 24:24 otevřeli skóre Švédové. Při Mäenalanenově vyloučení nabil Tömmernes na pravý kruh Wallmerkovi, který si připsal čtvrtý gól na turnaji a v čele tabulky střelců se dotáhl na sedmnáctiletého slovenského útočníka Juraje Slafkovského.

Hned za 31 sekund trefil zákrokem na hlavu Markus Granlund Holma, který musel otřesený ze zápasu odstoupit. Rozhodčí si zákrok prohlédli na videu a vyloučili Granlunda na pět minut a do konce utkání. V dlouhém oslabení Finové jednou inkasovali. Ve 32. minutě přihrál Tömmernes z pravého kruhu na levý Bengtssonovi, který se trefil k bližší tyči Olkinuorovy branky.

V čase 31:30 šel pykat Vatanen a hned po šesti sekundách využil další přesilovku Lander, který stínil finskému brankáři při Pudasově střele a následně doklepl puk bekhendem do odkryté branky. Ve 35. minutě dostal dvě plus dvě minuty Hietanen, za půl minuty sice zkrátil další švédskou přesilovku faulem Tömmernes, ale po 18 sekundách se zase provinil proti pravidlům Pesonen a Finové museli bránit další oslabení i ve třech proti čtyřem i krátce ve třech proti pěti.

V úvodu třetí třetiny mohl zvýšit švédský náskok Klingberg, ale ztroskotal na Olkinuorovi. Finové se dočkali snížení ve 46. minutě při De La Roseově vyloučení, kdy po Manninenově přihrávce skóroval z pozice mezi kruhy Hartikainen. V 52. minutě trefil Krüger horní tyč a sudí hned poté přehlédli Olkinuorův zákrok na Friberga.

Při vyloučení Linuse Johanssona si nejdříve sudí ověřili u videa, jestli není po finském závaru a bekhendovém zakončení Filppuly vidět puk za brankovou čárou. Finové ale nakonec přesilovku využili díky Pakarinenově dvojnásobné dorážce v čase 55:30. Stejný hráč za 101 sekund doklepl puk za Olkinuoru po Lehtonenově zakončení a vynutil nastavení. V něm Lennström odvrátil puk zpoza branky jen na levý kruh k Pesonenovi, který dokonal obrat.

Hokejový turnaj mužů na ZOH v Pekingu:

Skupina C:

Slovensko - Lotyšsko 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 12. Marinčin (Jurčo, L. Hudáček), 27. Cehlárik (Hrivík, Takáč), 32. Slafkovský, 50. Zuzin (Kelemen, Čerešňák), 60. Jurčo - 16. Keninš (Abols, Krastenbergs), 43. Indrašis (Cibulskis, Meija). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Nord - Lundgren (oba Švéd.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 943.

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Čajkovský, Rosandič, Marinčin, Kňažko, Gernát, Nemec - Hrivík, Cehlárik, Takáč - Jurčo, L. Hudáček, K. Pospíšil - Kelemen, Krištof, Zuzin - Slafkovský, Miloš Roman, Daňo - Regenda. Trenér: Craig Ramsay.

Lotyšsko: Kalninš - Cibulskis, Freibergs, Mamčics, Jaks, Balinskis, Zile, A. Kulda - Krastenbergs, Abols, Keninš - Rihards Bukarts, Daugavinš, D. Smirnovs - Jelisejevs, Indrašis, Batna - Dzierkals, Andersons, Džerinš - Meija. Trenér: Harijs Vitolinš.

Finsko - Švédsko 4:3 v prodl. (0:0, 0:3, 3:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 46. Hartikainen (S. Manninen, Vatanen), 56. Pakarinen (Hartikainen, S. Manninen), 58. Pakarinen (M. Lehtonen, Hartikainen), 63. H. Pesonen - 25. Wallmark (Tömmernes, Pudas), 29. L. Bengtsson (Tömmernes, Bromé), 32. Lander (Pudas, C. Klingberg). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Gofman (Rus.) - Hancock (USA), Šalagin (Rus.). Vyloučení: Využití: Diváci: 6:4, navíc Markus Granlund (Fin.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:3. Diváci: 963.

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Vatanen, Lindbohm, Kemiläinen, Friman, Pokka - Hartikainen, S. Manninen, Markus Granlund - Pakarinen, V. Filppula, H. Pesonen - Komarov, Joonas Nättinen, M. Aaltonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

Švédsko: Hellberg - L. Bengtsson, Fantenberg, Folin, Holm, Pudas, Tömmernes, Lennström - C. Klingberg, Lander, Bromé - F. Olofsson, Wallmark, Holmberg - Linnus Johansson, J. de La Rose, Everberg - Friberg, Krüger, Nordström . Trenér: Johan Garpenlöv.

Konečná tabulka:

1. Finsko 3 2 1 0 0 13:6 8 2. Švédsko 3 2 0 1 0 10:7 7 3. Slovensko 3 1 0 0 2 8:12 3 4. Lotyšsko 3 0 0 0 3 5:11 0