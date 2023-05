Hokejisté se ve skupině v Praze na MS utkají za rok s Kanadou či Finskem

Tampere/Praha - Čeští hokejisté se na domácím mistrovství světa v příštím roce utkají v Praze v základní skupině B s Kanadou, Finskem, Švýcarskem, Dánskem, Norskem, Rakouskem a Velkou Británií. Oproti původnímu plánu si tak na základě přání organizátorů vyměnily pozice Kanada a USA. Ve skupině A v Ostravě se společně s Američany představí Švédsko, Německo, Slovensko, Lotyšsko, Francie, Kazachstán a Polsko. Informovali o tom dnes pořadatelé.

"Až do posledního zápasu letošního mistrovství světa jsme nevěděli přesné složení skupin. To rozhodl v Tampere až zápas o zlato. Jako pořadatel disponujeme možností jedné změny. Prioritou číslo jedna pro nás bylo umístění českého týmu do Prahy a Slovenska do Ostravy. V tomto směru nám ranking přinesl štěstí a nemuseli jsme tuto výměnu řešit," uvedl generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý v tiskové zprávě s tím, že druhou prioritou byl start kanadských hráčů v české metropoli.

Česká reprezentace se tak ve skupině utká s aktuálně nejlepšími zeměmi podle žebříčku Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Kanadou a Finskem a zároveň s týmy, které ovládly poslední čtyři odehrané světové šampionáty. Kanada získala titul letos a v roce 2021, Finsko v letech 2019 a 2022.

"Naše předběžná jednání s reprezentanty javorových listů jsou taková, že pokud budou hrát v našem hlavním městě, můžeme očekávat příjezd hokejových hvězd a využít tak potenciál aktuálních světových šampionů v pražské aréně. Rádi bychom divákům zprostředkovali zážitek ze sledování největších možných hvězd současného hokeje. Myslím si, že rozdělení nemohlo dopadnout pro fanoušky lépe," řekl Černý.

Vrcholný turnaj v Česku se konal naposledy v roce 2015 a na utkání zavítalo celkem 741.690 diváků, což je rekord MS. Organizátoři věří, že se jim podaří skvělou návštěvnost zopakovat.

"Rádi bychom se k ní přiblížili a navázali na úspěšný šampionát. Jak pražská, tak i ostravská skupina slibuje souboj atraktivních týmů. To, že Češi budou hrát v Praze a slovenská reprezentace v Ostravě, slibuje opět vysokou návštěvnost v obou arénách. Navíc se po více než dvou dekádách můžeme na mistrovství těšit na Poláky, kdy věříme, že vzhledem k malé vzdálenosti pomůžou zaplnit ostravskou arénu," uvedl předseda organizačního výboru Petr Bříza.

Složení skupin musí ještě formálně schválit Rada IIHF, marketingový partner federace společnost Infront a oba zámořské státy. Šampionát se příští rok uskuteční od 10. do 26. května, přesný program turnaje bude zveřejněný v průběhu léta.

Složení skupin MS v Česku 2024:

Skupina A (Ostrava): USA, Německo, Švédsko, Slovensko, Lotyšsko, Francie, Kazachstán a Polsko.

Skupina B (Praha): Kanada, Finsko, Švýcarsko, Česko, Dánsko, Norsko, Rakousko a Velká Británie.