Hokejisté se ve čtvrtek po dvou dnech volna vrátí do hry, čeká je Slovinsko

Riga - Čeští hokejisté se po dvou dnech volna vrátí ve čtvrtek na mistrovství světa do hry. Od 15:20 SELČ je v Rize čeká duel s nováčkem elitní skupiny Slovinskem. V roli jasného favorita budou mít svěřenci trenéra Kariho Jalonena příležitost navázat po pondělním ztrátě s domácím Lotyšskem (3:4 v prodloužení) na vítězství nad Slovenskem (3:2) a Kazachstánem (5:2). Slovinci jsou po utkáních se Švýcarskem (0:7), Kanadou (2:5) a Norskem (0:1) bez bodu.

"Na tomto turnaji se utkáme se sedmi rozdílnými týmy. Slovinsko není jako Lotyšsko. Ale každý viděl utkání s Kazachstánem. Dominovali jsme na puku, měli spoustu střel, ale po druhé třetině to bylo 2:1. Byl to otevřený zápas, pak už to šlo na 3:1, 4:1. Ale nebyl to tak snadný zápas. Musíme respektovat každého. Proto sbíráme informace, co se děje v týmu soupeře," řekl Jalonen novinářům před utkáním se Slovinci, kteří mezi elitou hrají poprvé od roku 2017.

Právě v Paříži se tehdy český tým se Slovinskem utkal naposledy a vyhrál 5:1. Ze současného kádru u to byli obránci Tomáš Kundrátek s Michalem Kempným a v útoku kapitán Roman Červenka. Na turnaji se představil také útočník Vladimír Sobotka, ale duel se Slovinci ještě po příletu z tehdejšího působiště St. Louis nestihl.

Celkem se se Slovinci utká český národní tým popáté a opět to bude na mistrovství světa. V prvním souboji v roce 2003 v Helsinkách vyhrál favorit 5:2 a nejtěsnější výsledek uhráli Slovinci o tři roky později právě v Rize, kde prohráli 4:5. V roce 2013 ve Stockholmu zvítězil český výběr 4:2.

V kádru slovinského kouče Matjaže Kopitara chybí největší hvězda, jeho syn Anže. Kapitán Los Angeles se po vyřazení v 1. kole play off s Edmontonem z účasti omluvil, protože po dohodě s klubem upřednostnil doléčení drobných zranění. Nechybí brankář Gašper Krošelj, který posledních pět sezon strávil v extraligové Mladé Boleslavi, a s působením v Česku mají zkušenosti i další hráči.

Na rozbor soupeře se český tým po dnešním tréninku teprve chystal. "Ještě jsem neviděl jediný zápas a video taky ne. Po Lotyšsku jsme měli ještě mítink na hotelu a tak nějak to uzavřeli. Včera jsme odpočívali, dneska trénink, příprava na další zápas ještě neproběhla. Nedokážu říct, ale hráči tam jsou kvalitní, hráli různě po Evropě, nebude to lehký soupeř," prohlásil obránce Michal Jordán.

Dnešní trénink vynechali zranění útočníci Filip Chytil a Lukáš Sedlák, o jejichž zařazení do dalších zápasů není jasno. Nejistý zůstává start dalšího útočníka Filip Chlapíka, který už ale po zranění v horní části těla z pátečního úvodního utkání se Slovenskem absolvoval přípravu plnohodnotně.

Kdo nastoupí z trojice gólmanů Šimon Hrubec, Marek Langhamer a Karel Vejmelka, který ještě do hry na šampionátu nezasáhl, to zveřejňuje Jalonen stejně jako celou sestavu až bezprostředně před utkáním. Na tréninku nastupoval jeho tým v tomto složení: Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Knot, Němeček - Kubalík, M. Špaček, Červenka - Tomášek, Sobotka, Flek - O. Beránek, Černoch, Smejkal - M. Kaut, D. Voženílek, Chlapík.