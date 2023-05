Hokejisté se utkají v sobotu na MS s Norskem, mohou si zajistit čtvrtfinále

Riga - Čeští hokejisté se v sobotu střetnou v pátém utkání na mistrovství světa v Rize s Norskem a mohou si v případě úspěchu s předstihem zajistit postup do čtvrtfinále. Kouč Kari Jalonen se musel pro zbytek turnaje definitivně rozloučit s účastí zraněných ofenzivních opor Filipa Chytila a Lukáše Sedláka. Měl by mít ale už k dispozici nově doplněného útočníka Radana Lence, který se po dnešním příletu připojí k týmu večer. V neděli večer nastoupí Češi proti dosud suverénnímu Švýcarsku.

Dnešní trénink vynechal kvůli nachlazení obránce Jakub Zbořil. V Daugava Areně absolvoval jen týmové focení pro Mezinárodní hokejovou federaci stejně jako Chytil se Sedlákem, kteří tým opustí. Vedle Lence má tým doplnit další útočník Radim Zohorna z farmy Toronta, který je ale ještě v Kanadě. Kouč Jalonen s asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem zvažuje nasazení třinácti útočníků i s Lencem a sedmi obránců, zatímco v dosavadních čtyřech duelech využívali osm beků.

"Bude to velké téma s Karim. Je možné, že půjdeme s třinácti útočníky a sedmi beky. Nebo jako včera (se Slovinskem) osm plus dvanáct. To nemohu potvrdit," řekl novinářům po dnešním tréninku Zábranský. Nesouvisí to podle něj se Zbořilovou absencí na tréninku. "Je trochu nachlazený, ale hrát určitě bude. Chtěli bychom víc útočníků do hry, musíme být opatrní. Kdyby se nedej bože něco stalo. Musíme brát ohled na zdraví našich kluků a teď máme hodně kluků v útoku slušně pomačkaných."

Při brzkém startu utkání ve 12:20 místního času (v 11:20 SELČ) český tým zruší brzké ranní rozbruslení. "Komplikace to není. Jediný rozdíl je v tom, že poradu s hráči máme dnes po večeři. Jindy bývá dopoledne, když hrajeme 16:20 nebo 20:20," podotkl Zábranský. "Asi to bude jiné. Ve Švýcarsku jsme hráli pozdě večer. Ale na druhou stranu se mi líbí, že se člověk vyspí, nají se a jede na zimák. Ale uvidíme, kolik přijde lidi. Na to je lepší hrát asi ty večerní zápasy," prohlásil útočník Michael Špaček.

S Norskem se čeští hokejisté utkali loni při cestě za bronzem v Tampere, kde bylo deset hráčů ze současného Jalonenova týmu, a zvítězili 4:1. Samostatná česká reprezentace s Nory vyhrála 27 z 30 zápasů, dva skončily remízou a pouze jednou se radovali Seveřané. Vyhráli 3:2 na mistrovství světa 2010 v Mannheimu. Byl u toho současný český kapitán Roman Červenka, který potom slavil v Kolíně nad Rýnem zisk zlata.

Norům chybí na šampionátu jejich hlavní hvězda útočník Mats Zuccarello z Minnesoty. Po čtyřech zápasech mají čtyři body. Na úvod podlehli Kazachstánu (3:4 po sam. nájezdech), Švýcarsku (0:3), porazili Slovinsko (1:0) a prohráli s Lotyšskem (1:2).

"Bude to houževnatý soupeř. Každý zápas je tady těžký. Je úplně jedno, proti komu hrajete. Nesmíme to podcenit, musíme hrát svou hru a to, co máme," řekl Špaček, který má bronz z loňska. "Je to tým, který dobře bruslí. Hokej umí hrát všichni a zase to bude hrozně těžký zápas. My se do něj budeme snažit vstoupit líp, než to zatím bylo v těch zápasech tady. Pokusíme se dát první gól. To by nám mohlo pomoct, abychom zápas v pohodě zvládli," doplnil centr Jiří Černoch.

"Víme, že jestli budeme hrát takto první třetinu anebo půlku zápasu jako proti Lotyšsku či Slovinsku, tak Norové budou ještě těžší oříšek," prohlásil další útočník David Tomášek a připomněl čtvrteční obrat se Slovinci z 0:2 na 6:2.

Český tým dnes trénoval v tomto složení: Hrubec, Langhamer, Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, Knot, Němeček, Jordán - D. Kubalík, Sobotka, Červenka - Tomášek, M. Špaček, Smejkal - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, D. Voženílek, Chlapík.