Hokejisté se utkají na MS s Norskem, mohou si zajistit čtvrtfinále

Riga - Čeští hokejisté se v pátém utkání na mistrovství světa v Rize střetnou od 11:20 SELČ s Norskem a mohou si v případě úspěchu s předstihem zajistit postup do čtvrtfinále. Kouč Kari Jalonen se musel pro zbytek turnaje definitivně rozloučit s účastí zraněných ofenzivních opor Filipa Chytila a Lukáše Sedláka. Měl by mít ale už k dispozici útočníka Radana Lence, který se po pátečním příletu připojil k týmu.

S Norskem se čeští hokejisté utkali loni při cestě za bronzem v Tampere, kde bylo deset hráčů ze současného Jalonenova týmu, a zvítězili 4:1. Samostatná česká reprezentace s Nory vyhrála 27 z 30 zápasů, dva skončily remízou a pouze jednou se radovali Seveřané. Vyhráli 3:2 na mistrovství světa 2010 v Mannheimu. Byl u toho současný český kapitán Roman Červenka, který potom slavil v Kolíně nad Rýnem zisk zlata.

Norům chybí na šampionátu jejich hlavní hvězda útočník Mats Zuccarello z Minnesoty. Po čtyřech zápasech mají čtyři body. Na úvod podlehli Kazachstánu (3:4 po sam. nájezdech), Švýcarsku (0:3), porazili Slovinsko (1:0) a prohráli s Lotyšskem (1:2).

"Bude to houževnatý soupeř. Každý zápas je tady těžký. Je úplně jedno, proti komu hrajete. Nesmíme to podcenit, musíme hrát svou hru a to, co máme," řekl Špaček, který má bronz z loňska. "Je to tým, který dobře bruslí. Hokej umí hrát všichni a zase to bude hrozně těžký zápas. My se do něj budeme snažit vstoupit líp, než to zatím bylo v těch zápasech tady. Pokusíme se dát první gól. To by nám mohlo pomoct, abychom zápas v pohodě zvládli," doplnil centr Jiří Černoch.

"Víme, že jestli budeme hrát takto první třetinu anebo půlku zápasu jako proti Lotyšsku či Slovinsku, tak Norové budou ještě těžší oříšek," prohlásil další útočník David Tomášek a připomněl čtvrteční obrat se Slovinci z 0:2 na 6:2.