Hokejisté se Švédy na úvod sezony málem nedohráli, Seveřanům podlehli 1:4

České Budějovice - Čeští hokejisté prohráli v úvodním utkání turnaje Karjala v Českých Budějovicích se Švédy 1:4. Zápas hraný před vyprodaným hledištěm Budvar arény s 6164 diváky byl během rozehrané druhé třetiny na hodinu přerušený kvůli potížím s ledovou plochou a hrozilo, že zůstane nedohraný.

Rozhodčí duel přerušili kvůli nezpůsobilé hrací ploše krátce poté, co v průběhu 27. minuty nachytal domácí obranu dvakrát v rozmezí 40 sekund útočník André Petersson. Po dlouhém čekání a snaze o zacelení díry po odštípnutém kusu ledu se přece jen pokračovalo.

Svěřenci finského kouče Kariho Jalonena, v jehož sestavě dnes prožil reprezentační debut útočník Patrik Poulíček, v dalším průběhu dlouho hledali cestu k překonání gólmana Marcuse Högberga. Na začátku třetí třetiny sice snížil Filip Chlapík, ale záhy dovršil na druhé straně hattrick Petersson. Další gól Seveřanů dal obránce Olle Alsing, jenž si připsal i dvě asistence.

V pátek se hokejisté přesunou do Turku, kde v sobotu nastoupí proti domácímu Finsku. V neděli je čeká Švýcarsko, které kvůli invazi Ruska na Ukrajinu nahradilo v turnaji i celé sérii Euro Hockey Tour sbornou.

Dění na ledě v úvodním dějství bylo potvrzením toho, že nová reprezentační sezona se teprve rozbíhá. Šancí k vidění příliš nebylo. Högbergovu pozornost prověřil ostrou ranou z křídla Holík. Strážce českého brankoviště Langhamer se zahřál při brzké přesilovce výběru Tre kronor po Mozíkově prohřešku, ale bez potíží odolal.

Ve 12. minutě zakončil nadějně debutant Poulíček a chvilku po něm měl první velkou možnost otevřít skóre Lenc, po Špačkově vynikající nahrávce ale zblízka nezakončil přesně. V 16. minutě pálil sám Špaček pohotově z kruhu po tlaku Čechů, kteří uzamkli soka v jeho obranném pásmu, Högberg ale stačil zareagovat a pravým betonem kotouč vykopl do bezpečí.

Národní tým zatlačil Švédy i v nástupu do druhé třetiny. Engsund si pomohl faulem a Češi obléhali Högbergu branku velmi dlouho i během signalizovaného vyloučení. Jenže gól nepřišel ani v následné přesilovce. O slovo se tak přihlásil záhy po jejím skončení Petersson, jemuž se otevřela cesta až před Langhamera, kterého tváří v tvář s přehledem prostřelil.

Už o 40 sekund později se úspěšný střelec ocitl na chvilku nehlídaný před brankou a bez potíží zvýšil. V čase 27:16 bylo utkání přerušeno kvůli velké díře v ledu podél postranního hrazení kousek od střídačky českého týmu. Do opravy se zapojili dokonce i hasiči, po schůzce obou kapitánů Červenky a Johanssona se k radosti diváků přece jen pokračovalo dál.

Od opětovného zahájení hry uběhlo jen pár sekund a Högberga po Chlapíkově ráně z kruhu zachránila tyčka. Krátce poté fauloval Holík a Švédové měli k dispozici přesilovku, ale nepovedla se jim. Následně usměrňoval kotouč zblízka před švédskou brankou Horký, ale Högberga překonat nedokázal.

Ve 36. minutě hledal Holík v signalizované početní výhodě Červenku, jenž ale nezasáhl puk podle představ. Největší šanci měli ale při hře Čechů pět na čtyři Seveřané, když Johansson nebezpečně zakončoval přečíslení dvou na jednoho, Langhamer ale výborně zasáhl betonem. Krátce před druhou přestávkou neuspěl v další příležitosti Červenka.

Už po 34 sekundách ze třetí dvacetiminutovky se proháčkoval do palebné pozice mezi kruhy Chlapík a smazal nulu, kterou do té doby držel Högberg. Odpověď Švédů byla blesková - v čase 41:25 jim vrátil dvoubrankové vedení střelec večera Petersson. Čechy mohl přiblížit zpátky na dostřel Kousal, jenže Högberg jeho pokus ramenem vyrazil.

Ve 44. minutě hráli domácí téměř minutu čtyři na tři, při výhodné herní situaci ale byli bezzubí. Návod, jak si počínat v přesilovce, nabídli ve 49. minutě Švédové, když Alsing vrátil provinilce Zohornu zpět do hry po pouhých pěti sekundách. Seveřané s jasným náskokem v zádech kralovali a dovedli zápas bez potíží k vítězství.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "Bylo smutné, že přišly takové problémy s ledem. Bylo správně, že se utkání přerušilo. Pro hráče to ale bylo samozřejmě těžké. Nehrálo se snad přes 50 minut, bylo to dlouhé. I tohle ale přináší hokej. Osobně už jsem tohle jednou zažil. Když jsem trénoval Finy, udála se podobná věc rovněž v zápase se Švédy. Tehdy se utkání nedohrálo, tak jsem rád, že to se tentokrát nestalo. A k zápasu? Rozhodly naše chyby, špatná komunikace, dvě černé minuty. Během té první jsme dostali dva rychlé góly po sobě, druhá pak následovala po našem gólu na 1:2, kdy jsme inkasovali potřetí. Šlo o příliš snadné góly, které jsme soupeři dopřáli."

Roman Červenka (kapitán ČR): "Řešili jsme, zda je to hratelné. Nejdřív byla ta díra hrozně hluboká a i ten sníh se pak propadl, ale když jsme tam pak jeli zhodnotit situaci podruhé, tak už to bylo lepší. Jsme rádi, že jsme to mohli dohrát. V té druhé půlce druhé třetiny jsme pak měli nějaké šance, tam to bylo z naší strany lepší, ale je to škoda. Po gólu na 1:2 jsme hned dostali třetí, což si myslím, že by se nemělo stávat. Vidím to stejně jako trenér. Měli jsme dvě špatné pasáže. První byla při dvou rychlých gólech Švédů, druhá pak po tom našem gólu. Je to škoda, protože v tu chvíli jsme se dostali do zápasu a ta energie měla být v tu chvíli na naší straně. Trápili jsme se také s produktivitou."

Filip Chlapík (útočník ČR, autor gólu): "Viděl jsem, že se to tam otevřelo, hodil jsem to na bránu a padlo to tam. Za gól jsem šťastný, ale vždycky mě štve, když prohrajeme. Po dvou rychlých gólech, které jsme dostali, jsme sice snížili, ale hned potom zase Švédové přidali třetí gól. My jsme také měli šance, ale neproměnili je."

Patrik Poulíček (útočník ČR, debutant v národním týmu): "I když to dnes nevyšlo výsledkově, ten debut jsem si moc užil. Je pro mě pocta tady být a hrát za národní tým, něco, o čem jsem v mládí snil. Je to pro mě určitě něco speciálního. Byl jsem trochu nervózní, ale kluci i trenéři mě uklidňovali, ať hraju a nijak extra na to nemyslím. Snažil jsem se od toho oprostit, ale trošku nervózní jsem i tak byl."

Česko - Švédsko 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 41. Chlapík (M. Špaček, Lenc) - 27. Petersson (Sellgren), 27. Petersson (P. Lindholm, Alsing), 42. Petersson (P. Lindholm, Alsing), 49. Alsing (Johansson). Rozhodčí: Hebeisen (Švýc.), Kohlmüller (Něm.) - Ondráček, Hynek (oba ČR). Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 6164 (vyprodáno).

Sestavy:

ČR: Langhamer - Košťálek, T. Dvořák, Kundrátek, Ščotka, Mozík, Sklenička, L. Zábranský ml., Mašín - Chlapík, M. Špaček, Lenc - Horký, Holík, Červenka - H. Zohorna, Kodýtek, Smejkal - P. Kousal, Poulíček, O. Beránek. Trenér: Kari Jalonen.

Švédsko: Högberg - Pudas, Engsund, L. Bengtsson, Sellgren, Folin, Alsing - Möller, Johansson, Dahlén - Petersson, P. Lindholm, Brännström - Karlkvist, Johnson, Hugg - Friberg, A. Bengtsson, O. Lang. Trenér: Sam Hallam.