Hokejisté se po čtvrtfinálovém vyřazení vrátili z MS

Praha - Čeští hokejisté se vrátili z dějiště mistrovství světa. V rozpoložení, které ostře kontrastovalo s loňským návratem z Tampere a euforií po zisku bronzu a ukončení desetiletého čekání na zisk medaile na velké akci. Velké zklamání ze čtvrtečního vyřazení po neúspěšném čtvrtfinálovém souboji s USA v celé výpravě stále přetrvávalo. I kvůli krátké době, která od porážky 0:3 uběhla.

"Zklamání určitě ještě neodeznělo. To nejde takhle rychle. Je to samozřejmě nepříjemné, ale teď už se nedá nic vrátit a je to tak, jak to je. Netřeba si nic nalhávat - šampionát samozřejmě nebyl úspěšný. Asi jako vždycky, když se vypadne ve čtvrtfinále," řekl novinářům kapitán Roman Červenka. "Jestli to ukazuje něco o českém hokeji? Něco možná jo. Ale loni byl bronz, letos to nevyšlo, neznamená to, že příště medaile být nemůže."

Premiérově musel neúspěšné představení na MS vstřebat další útočník Jiří Černoch. "Zklamání samozřejmě ještě nepominulo... Vypadnout ve čtvrtfinále je na prd, ale bohužel. Je to moje druhé mistrovství světa a loni jsem hned při první účasti zažil medaili. Člověk pak tak nějak věří, že se to povede znova. Zklamání je obrovské. Když víte, jak medaile chutná a prožil jste si všechnu tu euforii, o to větší to zklamání teď je," přiznal Černoch.

"Čerstvě po vyřazení je lepší se v tom tak nehrabat, protože máte emoce. Lepší je si tyhle věci analyzovat s odstupem času," řekl gólman Karel Vejmelka. "V čem jsme zaostávali? Zásadní byl asi pohyb a pak vyhrávání malých soubojů, vytváření šancí. Neměli jsme jich tolik, kolik bychom potřebovali," vyjmenoval hlavní důvody Vejmelka.

Kouč Kari Jalonen měl hlavu zaneprázdněnou úvahami o příčinách neúspěchu ještě dlouho po utkání. "Neusínalo se mi dobře. Ještě si budu muset vše vyhodnotit a zanalyzovat. Ale zabere to nějaký čas. Právě v tuhle chvíli ještě těch odpovědí na otázky zrovna moc nemám," přiznal. "Mám ale pocit, že tak, jak si tým prochází určitým procesem a roste v průběhu turnaje, tak ten náš růst se po zraněních Sedláka s Chytilem zastavil," dodal Jalonen.

"Myslím, že každý si dělal v hlavě sám pro sebe nějakou analýzu, ale není ještě ani 24 hodin po zápase... Ta analýza je jednoduchá v tom smyslu, že se jedná určitě o neúspěch a moc pozitivních věcí se v našem výsledku a jak to celé dopadlo, najít nedá. Cílem bylo projít přes čtvrtfinále a pak bojovat dál, ale to se nám nepovedlo. Myslím, že pak je jedno, zda jste pátí, nebo osmí," konstatoval generální manažer Martin Havlát.

Velkým tématem bude v nejbližší době budoucnost kouče Jalonena na reprezentační střídačce. Zkušený Fin má smlouvu ještě na příští sezonu, ale šéf svazu Alois Hadamczik naznačil, že se vedení českého hokeje bude situací zabývat. Hadamczik chce od Jalonena vysvětlení, proč chyběla kreativita, odvaha, vůle a bojovnost. Na příštím MS podle něj musí hrát Češi jiný styl hokeje.

"Loni bronz a všichni spokojení, letos se to nepovedlo. Tým byl samozřejmě odlišný. Myslím, že Kari je dobrý trenér, dobrý člověk a dělá ta nejlepší rozhodnutí, jak je v danou chvíli cítí. Na ledě je to o hráčích, nikoliv o trenérovi," podpořil současného kouče Červenka. Přidal se tak k hvězdě Davidu Pastrňákovi, jenž hrál pod Finem na loňském MS a dal jasně najevo, že Jalonen by měl u týmu zůstat.

V podobném duchu mluvil o Jalonenovi i útočník Černoch. "Samozřejmě není na mně, kdo povede národní tým dál. Nicméně já určitě o Karim nemohu říct špatné slovo. Mám ho jako trenéra strašně rád, za mě je to skvělý trenér a skvělý člověk. Teď už to ale není na nás, co bude dál," podotkl Černoch.

Také Vejmelka hodnotí Jalonenův přínos pozitivně. "Přece jen za poslední dvě sezony udělal velký úspěch, když jsme dosáhli loni na bronz. Teď se to samozřejmě hodnotí hůře, ale rozhodně bych neřekl, že je to jen jeho chyba. Je to chyba hlavně nás, hráčů, kteří na tom ledě jsme. Někdy se jeho pokyny podaří naplnit maximálně, jindy zase ne. Myslím, že chyba je hlavně na naší straně," prohlásil brankář.