Hokejisté se chystají na olympiádu, nakonec bez hráčů NHL

Praha - Hokejový turnaj měl na olympijských hrách v Pekingu s ohledem na avizovaný start hráčů z NHL patřit mezi nejsledovanější sportovní akce, po rozhodnutí vedení kanadsko-americké soutěže neuvolnit své hráče je ale vše jinak. Na turnaji se představí pouze hráči z evropských soutěžích bez hvězd NHL a trenéři národních týmů včetně českého Filipa Pešána museli aktivovat záložní plán B. Olympijské hry začnou přesně za měsíc.

"Pro olympiádu a pro hokej by byl turnaj s účastí hráčů NHL událostí. Od začátku sezony jsme nicméně museli pracovat i s variantou, že do Pekingu nepojedou," řekl Pešán, který nyní nemůže počítat například s pomocí Jakuba Voráčka, Davida Pastrňáka nebo Petra Mrázka. Místo nich do Pekingu zřejmě pocestují Jan Kovář, Michal Řepík nebo Šimon Hrubec. "V každém případě věřím, že i z hráčů evropských klubů sestavíme výborné mužstvo a v Pekingu se s ním popereme o co nejlepší výsledek," uvedl generální manažer Petr Nedvěd.

V Číně se zopakuje situace z olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu, kde před čtyřmi lety také hráči z NHL nestartovali. Český tým tam pod vedením Josefa Jandače postoupil do bojů o medaile, nakonec ale skončil čtvrtý, poté co turnaj zakončil porážkou s Kanadou 4:6 v boji o třetí místo.

V Pekingu se vedle mužské reprezentace poprvé v olympijské historii představí i české hokejistky, které dokázaly ovládnout listopadový kvalifikační turnaj v Chomutově. "Chceme se dál posunout. Chápeme, kde jsme byli na (srpnovém) mistrovství světa (v Calgary) a kde jsme teď. Víme, že pokud chceme hrát vyrovnané zápasy a svoji hru s nejlepšími, což je Kanada, Amerika a Finsko, tak se musíme nadále posouvat," uvedl trenér Tomáš Pacina.

Nominace českých výběrů by reprezentační trenéři měli zveřejnit ve čtvrtek 13. ledna. Nominační plénum Českého olympijského výboru je na programu o den později, hry začnou 4. února.