Hokejisté porazili Švýcary a vyhráli po třech letech Švédské hry

Stockholm - Čeští hokejisté porazili na Švédských hrách ve Stockholmu Švýcarsko 3:0 a ovládli turnaj Euro Hockey Tour bez ztráty bodu. Góly dali ve třetí třetině obránce Tomáš Kundrátek a útočníci Petr Holík s Jakubem Vránou, který zamířil v power play do prázdné branky. Ve svém druhém reprezentačním startu vychytal čisté konto brankář Karel Vejmelka. Tým kouče Kariho Jalonena navázal po týdnu na triumf na Českých hrách v Ostravě.

Duel se Švýcarskem, s kterým Češi ještě pod vedením Jalonenova předchůdce Filipa Pešána prohráli v předkole play off na únorových olympijských hrách v Pekingu 2:4, byl generálkou na mistrovství světa ve Finsku. Do něj vstoupí český tým příští týden v sobotu zápasem proti Velké Británii.

Jalonen nasadil stejně jako v sobotu proti Finsku do hry všech šest posil z NHL - gólmana Karel Vejmelku, beky Filipa Hronka s Radimem Šimkem a útočníky Tomáše Hertla, Dominika Simona a Jakuba Vránu. Jeho protějšek Patrick Fischer postavil jen dva ze šesti hráčů ze Severní Ameriky - beka Jonase Siegenthalera z New Jersey a útočníka Piuse Sutera z Detroitu. Odpočívat nechal zadáky Deana Kukana z Columbusu a Janise Mosera z Arizony a útočníky Nica Hischiera z New Jersey a Tima Meiera ze San Jose.

Úvod utkání velké šance nenabídl. Vejmelka si poradil s Corviho střelou, na druhé straně prověřil Aeschlimanna především Blümel. Ve 14. minutě ujel Riat, ale český gólman mu zabránil ve skórování vyrážečkou. Další nebezpečné střely vyslali Loeffel a Suter. Švýcarský brankář si poradil s pokusy Vrány, Červenky a Musila.

Na přelomu první a druhé třetiny se Češi ubránili při Jiříčkově vyloučení, po přesilovce zahrozil střelou a za chvíli i teči Heim. Ve 23. minutě se dostal do úniku Vrána, ale bekhendovým blafákem na Aeschlimanna nevyzrál. Při Forově vyloučení zasáhl švýcarský gólman proti Chlapíkovi, jehož našel Vrána, a k dorážce před odkrytou brankou se nedostal Stránský. Po návratu z trestné lavice unikl Fora, ale Vejmelka šanci zlikvidoval vyrážečkou. O chvíli později si poradil i s Künzleho možností.

Při českém tlaku Švýcaři zblokovali Hertlův pokus a Holík přestřelil. Potom měl příležitosti zase soupeř, ale Bertschy neměl přesnou mušku a s Heimovým zakončením si poradil Vejmelka. Aeschlimann zastavil Vránovu ránu z pozice mezi kruhy.

Jalonenův výběr se bránil úspěšně při Simonově čtyřminutovém trestu. Gólman Arizony vytěsnil ramenem Corviho střelu z pravého kruhu a poradil si i s dorážkou Eggenbergera, který následně fauloval a zkrátil švýcarskou početní výhodu o 112 sekund. Při hře čtyř proti čtyřem v přečíslení nabil Hertl Vránovi, jenž ale minul branku. Další možnost měl po rychlém kontru Červenka, ale Aeschlimann puk vytěsnil. Bezbrankový stav nezměnili ani Thürhauf tečí před českou brankou a střelou z mezikruží Jordán.

Na přelomu druhé a třetí části Češi odolali při Vránově pobytu na trestné lavici. Aeschlimann pak efektně ukryl v lapačce Hertlovu střelu, ale ve 45. minutě při Thürhaufově vyloučení už inkasoval. Jiříček nabil na levý kruhu Kundrátkovi, který se trefil do protějšího horního rohu.

V čase 52:06 pojistil náskok Holík, který se prosadil bekhendovým zakončením z pozice mezi kruhy. Při Červenkově vyloučení sáhli Švýcaři k power play, v které pokračovali i po jejím skončení a 151 sekund před koncem do prázdné branky dovršil výsledek Vrána.

ČR - Švýcarsko 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 45. Kundrátek (Jiříček, Červenka), 53. P. Holík (Krejčík), 58. Vrána (Hertl, Simon). Rozhodčí: Harnebring, Eriksson - Lundgren, Svensson (všichni Švéd.). Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. Diváci: 500.

ČR: Vejmelka - Hronek, Šimek, Kundrátek, D. Musil, D. Jiříček, Krejčík, Moravčík, Jordán - Blümel, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, Simon - M. Stránský, P. Holík, Chlapík - H. Zohorna, Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Švýcarsko: S. Aeschlimann - Egli, Siegenthaler, Fora, Frick, Glauser, Marti, Loeffel - P. Suter, Corvi, Künzle - Scherwey, Ambühl, Thürkauf - Rod, Bertschy, Riat - Miranda, Heim, Eggenberger. Trenér: Patrick Fischer.

Tabulka Švédských her:

1. ČR 3 3 0 0 0 8:2 9 2. Švýcarsko 3 1 0 1 1 5:8 4 3. Švédsko 2 0 1 0 1 4:4 2 4. Finsko 2 0 0 0 2 3:6 0