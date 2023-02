Hokejisté poprvé trénovali na Švédské hry, scházeli Mozík a asistent Erat

Praha - Čeští hokejisté dnes poprvé trénovali před Švédskými hrami, které budou třetím turnajem série Euro Hockey Tour v sezoně. Kouč Kari Jalonen měl na pražském zimním stadionu Hvězda k dispozici všechny povolané hráče s výjimkou obránce Vojtěcha Mozíka, s nímž je domluvený, že se k mužstvu připojí případně až v dějišti turnaje v Malmö. Scházel také asistent trenéra Martin Erat.

Jalonen přišel na rozhovor s novináři se slušivým kulichem na hlavě. Nejlépe tak symbolizoval podmínky, v nichž národní tým trénoval. "Staré hokejové časy," hlásil s úsměvem bývalý vynikající útočník. "Je tady zima, ale já myslím, že si to všichni užívají. Všechno je v pořádku. A já jsem rád, že jsme tady," ujistil Jalonen.

V souladu s dohodou z předchozích dnů chyběl Mozík, obránce švédského Rögle. "Snažil se nějak odehrát ještě sobotní zápas ve Švédsku, ale už cítil, že je nemocný. Mluvili jsme s ním v neděli a dohodli jsme se, že nebude cestovat sem na tréninky, ale zůstaneme v kontaktu. Už včera hlásil, že se cítí o něco lépe. Připojí se k nám případně až ve Švédsku. Dobré je, že žije nějakých asi 70 kilometrů od Malmö, takže to nebude problém. Věřme, že bude brzy zdravý," vysvětlil Jalonen.

Jinak finskému kouči nepřišla žádná omluvenka. "Nestává se to tak úplně často," pousmál se Jalonen. "Samozřejmě je to pro nás ale dobré. Minule nám vypadli Kempný se Sobotkou, Stezka onemocněl, těch hráčů bylo víc, co nemohli. Teď je ta situace v tomto ohledu ale příznivá. A my tady máme hráče, které jsme tu chtěli mít," pochvaloval si.

Z osobních důvodů však scházel ještě asistent Erat a není jisté, zda odletí na sever Evropy. "Necháváme na něm, zda bude chtít cestovat s námi, nebo raději zůstat tady s rodinou. Plně bychom tomu rozuměli," uvedl Jalonen.

V souvislosti s reprezentační pozvánkou se hodně často skloňovalo jméno Dominika Lakatoše, kterého vedení národního týmu oslovilo přes jeho výborné výkony v dresu extraligových Vítkovic právě až při stavbě mužstva na Švédské hry.

"Já vím, že hraje opravdu dobře, ale zcela upřímně říkám, že až teď pro něho budu mít roli při přesilovkách. Předtím tomu tak nebylo. Myslím si však, že on ji potřebuje. A my potřebujeme na přesilovkách jeho, protože v té své roli při nich je jedním z nejlepších hráčů extraligy. Teď to do sebe všechno zapadá, on tu roli má a já se vážně těším na to, že ho uvidím hrát na mezinárodní úrovni. Tu příležitost si rozhodně zasloužil," řekl Jalonen.

Určeného kapitána tým ještě nemá. "Zatím jsme se o tom nebavili. To rozhodnutí uděláme nejspíš až ve Švédsku," podotkl kouč.

A jeho hlavní cíl pro turnaj? "Pro mě je důležité, abych měl zase dobrý pocit z toho týmu, z jeho přístupu, z toho, jak se budou doplňovat mladí hráči s těmi staršími. Myslím, že je důležité, aby se takhle potkali v jedné kabině. A za sebe mohu říct, že tady moc rád vidím takové hráče, jako jsou Sobotka nebo Kovář, kteří teď v reprezentaci nějakou dobu nebyli," prohlásil Jalonen.

Ve středu bude tým ještě trénovat na Hvězdě, než se odpoledne přesune letecky do Malmö. Ve čtvrtek od 19:00 tam pak Češi nastoupí proti domácímu Švédsku, v sobotu v poledne je čeká duel s Finskem a v neděli ve stejný čas zápas se Švýcarskem.