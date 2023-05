Hokejisté podlehli Kanadě 1:3 a ve čtvrtfinále MS narazí na neporažené USA

Riga - Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa v Rize s Kanadou 1:3 a po večerním vítězství Lotyšska nad Švýcarskem 4:3 v prodloužení skončili ve skupině B čtvrtí. Ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají se Spojenými státy americkými, které dosud na turnaji nenašly přemožitele. Hrát se bude v Tampere od 15:20 SELČ. Kanada zamíří také do Finska, kde ji ve čtvrtek večer čekají domácí obhájci titulu a úřadující olympijští vítězové.

Kanada se ujala vedení 48 sekund před koncem první třetiny v přesilové hře díky Peytonu Krebsovi, ale ve 23. minutě vyrovnal Martin Kaut. V čase 44:09 rozhodl obránce Tyler Myers a 36 sekund před koncem při power play dal výsledku konečnou podobu spornou brankou Lawson Crouse.

V úvodu utkání se hrálo dlouho bez vyložených šancí a střelecké pokusy s přehledem kryli gólmani Vejmelka i Montembeault, který si v 6. minutě poradil se Smejkalovou tečí. Postupem času se Kanaďané dostali do výrazně střelecké převahy a přestříleli Jalonenův celek v první části 19:4.

V polovině úvodního dějství při Smejkalově trestu vyrazil Vejmelka Toffoliho ránu držadlem hole. V čase 19:12 při Kempného pobytu na trestné lavici už Kanaďané otevřeli skóre. Glass našel na levém kruhu Krebse, který zamířil přesně k protější tyči.

Po 126 sekundách druhé části bylo vyrovnáno. Flek přihrál volnému Kautovi, který překonal Montembeaulta bekhendovým blafákem mezi betony a oslavil svou premiérovou branku na turnaji. Vzápětí mohl odpovědět střelou z levé kruhu Krebs. V pokračujícím střídaní měla šance postupně celá třetí formace. Z pravého kruhu pálil Kaut, z levé tyče se snažil zasunout puk zpoza branky Smejkal, ale zastavil jej před brankovou čárou Blais, a z těžké pozice ze vzduchu netrefil odkrytou branku Zohorna.

Ve 27. minutě po střele Kempného trefil z dorážky Lenc pravou tyč. Sérii střel vyřešil i Vejmelka, ale nebezpečnější byli Češi. Montembeault si poradil se Zohornovou střelou a při první přesilovce Jalonenova týmu během Huntova trestu trefil Kempný přes Smejkalovu clonu horní tyč.

Na začátku třetí třetiny byli pro změnu aktivnější Kanaďané a v 45. minutě se vrátili do vedení. Vejmelku prostřelil z pravého kruhu mezi betony obránce Myers. Odpovědět se snažil Flek, ale kanadský gólman jeho ránu kryl. Potom Špaček u sudích Ansonsem se Štolcem reklamoval zákrok Hunta vysokou holí, který mu způsobil krvavý šrám na tváři. Kvůli potřísněnému dresu pokračoval v jiném s číslem 58 místo 52.

Českému týmu se nepodařilo vyrovnat při trestu Fantilliho a 38 sekund před koncem trefil při power play ze středního pásma prázdnou branku Crouse. Jalonen se svým týmem se marně dožadovali předchozího neodpískaného přerušení hry po Černochově dotyku puku v ofsajdu.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "První třetina dobrá. Druhá třetina velmi dobrá. Už jsme začali hrát dobrý hokej. Měli jsme hodně šancí, i když jsme skórovali jenom jednou. Měl jsem pocit, že ve třetí nám trošku došla energie. Nebyla taková jako v první třetině. Neodpískaný ofsajd? Každý dělá chyby. Supervizor už nám trenérům poslal zprávu, že (rozhodčí) udělali chybu. Že to měl být ofsajd a měli to písknout. Na takové úrovni, když se udělá chyba... Nemělo by se to stávat. Pokud jde o vysokou hůl na Špačka, když hokejkou následujete přihrávku, není to faul, když hůl zasáhne obličej. Tak to je. Ještě jsem se nedíval na video, jak to bylo."

Martin Kaut (útočník ČR, autor branky na 1:1): "Řekli jsme si, že to budeme hrát víc přes beky. Bek (Tomáš Dvořák) to nahrál Flíčkovi (Jakubu Flekovi), já jsem si zařval, ten mě viděl, krásně mi to dal. Jak jsem dostal puk, tak jsem věděl, že tuhle kličku udělám. Naštěstí to tam padlo. Pak jsem měl hned další střídání šanci, to měl být taky gól, ale na kdyby se nehraje. Musíme na tento zápas zapomenout, vzít si z toho pozitivní věci. A těším se na čtvrtfinále. Každý hokejista o něm sní, těším se moc."

Roman Červenka (kapitán ČR): "Měli jsme špatný začátek, Kanada v první třetině jasně dominovala. Druhá třetina byla daleko lepší, zvedli jsme pohyb, udrželi se na puku a vyrovnali. Jenže v té třetí jsme zase blbě stáli na vhazování a dostali jsme z toho gól. U Kanady bylo znát, že po prohraném zápase s Nory do toho vlétli. Byli všude. Od druhé třetiny jsme se zlepšili a pak už to mohlo dopadnout jakkoliv. Cítil jsem, že jsme ze zápasu mohli vytěžit víc, protože hlavně ve druhé třetině jsme spoustu nadějných akcí nedotáhli."

Michal Kempný (obránce ČR): "První třetina z naší strany vůbec nebyla dobrá. Byli jsme pod tlakem, nedostávali jsme se ke střelám a k soustavnému tlaku u nich. Ve druhé části se to zvedlo, byli jsme lepším týmem. Ve třetí třetině jsme si toho taky moc nevypracovali. Kanada měla víc ze hry, větší tlak. Je to škoda. Chtěli jsme vyhrát, abychom šli dál s dobrou náladou, což se nepovedlo. Musíme všechno hodit za hlavu a připravit se co nejlíp, abychom ho zvládli.“

Ondřej Beránek (útočník ČR): "Neodehráli jsme špatné utkání. Ve druhé třetině se to zlomilo, měli jsme přidat ještě nějakou branku a zápas mohl vypadat jinak. Dostali jsme gól v oslabení, to si musíme pohlídat. Nedali jsme přesilovku a to rozhodlo.Můžeme hrát (ve čtvrtfinále) s každým týmem, když budeme plnit věci, které máme. Když budeme bojovat a necháme tam srdce, věřím, že to zvládneme."

Jiří Černoch (útočník ČR): "Bohužel zase jsme dostali dva góly po našich malých chybách. A samozřejmě Kanada hrála výborně. První třetinu nás přehrála extrémně. Od druhé třetiny to byl vyrovnaný zápas, ve druhé jsme byli i lepší. Rozhodlo, že jsme dali jen jeden gól. Neodpískaný ofsajd? V ten okamžik jsem byl strašně naštvaný, teď už jsem to hodil za hlavu, nedá se nic dělat a nevrátíme to. Prostě se stalo. Hlavně jsem viděl, že čárový je ode mě dva metry, takže jsem se toho dotkl, aby se zastavil čas a měli jsme ještě šanci. Tvrdil, že to neviděl. Tak to je."

Česko - Kanada 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 23. M. Kaut (Flek, T. Dvořák) - 20. Krebs (Glass, Hunt), 45. Myers (J. Quinn, Laughton), 60. Crouse (Laughton). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Štolc (Švýc.) - Synek (SR), Zunde (Lot.). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 6420.

Sestavy:

Česko: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Němeček - D. Kubalík, Sobotka, Červenka - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, R. Zohorna, Smejkal - Lenc, M. Špaček, D. Voženílek. Trenér: K. Jalonen.

Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron - Fantilli, Glass, Lucic - J. Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours - Toffoli, McBain, Carcone. Trenér: Tourigny.

Konečná tabulka:

1. Švýcarsko 7 6 0 1 0 29:10 19 2. Kanada 7 4 1 1 1 25:11 15 3. Lotyšsko 7 3 2 0 2 21:17 13 4. Česko 7 4 0 1 2 22:16 13 5. Slovensko 7 3 0 2 2 15:15 11 6. Kazachstán 7 1 2 0 4 14:31 7 7. Norsko 7 1 1 1 4 9:17 6 8. Slovinsko 7 0 0 0 7 9:27 0