Hokejisté Plzně po dvou porážkách zabrali a zdolali poslední Litvínov 4:3

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 11. kole extraligy Litvínov 4:3 a po dvou předchozích porážkách znovu získali tři body. Indiáni sice během úvodních dvou třetin dvakrát vedli, ale Verva dokázala vždy gólově odpovědět. Nalomila je až trefa Petra Kodýtka v poslední minutě druhé části a nakonec vítězný gól juniora Adama Dvořáka ve 47. minutě. Poslední Severočeši tak čtvrtou porážkou za sebou podtrhli nepovedený vstup do sezony.

Hosté zahájili zápas střelecky aktivněji, ale Strejček v dobré pozici neprostřelil gólmana Svobodu. Na druhé straně při přečíslení zamířil nekrytý Mertl zblízka nad. V 11. minutě už otevřel skóre ranou od modré čáry Demel. O pouhých 49 vteřin později ale přesnou střelou z mezikruží pod horní tyčku vyrovnal domácí kapitán Schleiss.

Verva poté promarnila téměř minutovou dvojnásobnou početní výhodu a v 18. minutě naopak přečkala Zámorského přesilovkové nahození do pravé tyčky. Ve vlastním oslabení následně nezakončil svůj únik úspěšně Berka a 19 vteřin před první sirénou krátce po skončení přesilové hry dokonal obrat na 2:1 pohodlnou dorážkou Malát.

Indiáni měli sice na začátku prostřední části převahu, ale nezužitkovali přesilovku. Početní výhodu naopak v polovině utkání úspěšným doklepnutím Zileho střely využil Gut. Vyrovnání na 2:2 hosty povzbudilo a pokračující nápor vyústil v další přesilovou hru. Pokus Stránského bez přípravy z pravého kruhu však zastavil Svoboda a nedovolené zdržování hry Freibergse potrestal jen 34 vteřin před druhou sirénou po přiťuknutí Hrabíka z bezprostřední blízkosti Kodýtek.

Do závěrečné dvacetiminutovky sice naskočili hosté se snahou o zvrat, domácí však hrozili z brejků. Ve 44. minutě ještě Dvořák v dobré pozici minul, ale o tři minuty později po dlouhém pasu Kaňáka svůj únik zakončil osmnáctiletý útočník přesnou střelou a zvýšil na 4:2.V 51. minutě ještě výsledek zdramatizoval Hlava během přesilové hry, kdy šikovně na brankovišti tečoval střelu Stránského.

Za chvíli Svoboda pohotově vyrazil lapačkou ránu Strejčka bez přípravy a při závěrečné hře hostů bez brankáře znásobené vyloučením Schleisse už domácí odolali.

Hlasy trenérů po utkání 11. kola hokejové extraligy HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov (4:3):

Petr Kořínek (Plzeň): "Bylo to vyrovnané a hektické utkání. Oba týmy věděly, o co hrají. V první třetině jsme dokázali výsledek otočit, ale bohužel jsme pak zbytečným faulem nabídli soupeři vyrovnání. Naštěstí se nám na konci druhé třetiny povedlo gólem po přesilovce překlonit vedení na naší stranu. Pak to bylo nahoru dolů, ale ani čtvrtý gól to nezklidnil, bohužel jsme znovu inkasovali kontaktní branku. Závěr byl ještě dramatický. Jsme moc rádi za tři body, protože potřebujeme vyhrávat."

Karel Mlejnek (Litvínov): "V postavení obou týmů v tabulce nelze hodnotit hru, ale spíše bodový příspěvek. Tři body si urvali domácí. Nám k tomu chybělo lepší oslabení na konci první i druhé třetiny. Utkání nakonec nerozhodly přesilovkové týmy, ale v náš neprospěch rozhodl gól na 4:2 po chybě ve středním pásmu. Náš tým se pak vehementně snažil stav vyrovnat, ale k tomu nedošlo."

11. kolo hokejové extraligy:

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Schleiss (Rekonen, Kaňák), 20. Malát (Suchý, Mertl)), 40. Kodýtek (Hrabík, Rekonen), 47. A. Dvořák (Kaňák, Budík) - 11. Demel (M. Sukeľ, Š. Stránský), 30. Gut (Zile, Freibergs), 51. Hlava (Š. Stránský, Jaks). Rozhodčí: Úlehla, Ondráček - Brejcha, Malý. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:2. Diváci: 4176.

Sestavy:

Plzeň: Miroslav Svoboda - Zámorský, Kaňák, Budík, Houdek, Kremláček, Kvasnička, od 27. navíc Vitaloš - Rekonen, Kodýtek, Schleiss - F. Suchý, Mertl, Hrabík - Adamec, Malát, Blomstrand - M. Lang, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

Litvínov: M. Tomek - Jaks, Zile, Wesley, Freibergs, Strejček, Demel - Š. Stránský, M. Sukeľ, Abdul - P. Zdráhal, Gut, Kudrna - Hlava, Berka, P. Straka - Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.