Hokejisté Plzně otočili zápas v Mladé Boleslavi ze stavu 0:3 a vyhráli 4:3

Mladá Boleslav - Hokejisté Plzně dokázali v 11. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi smazat tříbrankovou ztrátu a vyhráli 4:3. V 58. minutě duel rozhodl obránce Petr Zámorský, jenž si připsal i dvě asistence. Středočeši prohráli pošesté za sebou a v neúplné tabulce klesli na poslední místo.

Domácím vstup do utkání ulehčilo vyloučení Zámorského a využitá přesilová hra. Ve třetí minutě otevřel skóre pohotovou dorážkou Suchý, který si tak proti svému bývalému klubu připsal první gól v sezoně.

Plzeňští následně srovnali s Bruslaři krok, oba týmy se snažily hrát aktivně, brankové příležitosti si ale nevytvářely. V 15. minutě si od modré čáry dobře najel Pláněk, Pavláta v brance Západočechů ale nepřekonal. Růžička poté bez problémů přestál první mladoboleslavské oslabení.

I díky tomu mohl ve 24. minutě po pohotovém zakončení zvýšit na 2:0 Štibingr, který si také připsal první branku v sezoně i v mladoboleslavském dresu. Nedisciplinovanost soupeře poté domácím pomohla k dalšímu gólu. Vyloučení Zámorského ještě Plzeň přestála, trest Piskáčka ale ne. Po vzorové kombinace zakončoval do odkryté branky Järvinen.

Západočeši nerezignovali a v početní výhodě se jim podařilo snížit. Po několika dobrých zákrocích Růžičky se prosadil Söderlund, jenž do Plzně přišel v týdnu právě z Mladé Boleslavi. Domácí poté mohli ještě ve druhé části svůj náskok navýšit. Järvinen se ale neprosadil. Proti velké šanci Lantošiho skvěle zasáhl Pavlát.

Ve 44. minutě se po samostatné akci dostal až před plzeňského gólmana Skalický, ani v jedenáctém utkání po návratu z Finska se však premiérové branky nedočkal. Hostům se následně podařilo duel ještě více zdramatizovat, když Zámorského střelu od modré čáry tečoval Rekonen a snížil na 2:3.

Domácí si poté mohli pomoct v přesilové hře, faul Houdka ale nepotrestali a krátce po skončení výhody potřetí inkasovali. Po rychlém protiútoku se v 52. minutě dostal k odraženému puku Holešinský a smazal tříbrankovou ztrátu svého týmu.

Západočeši poté přestáli další oslabení a v 58. minutě šokoval mladoboleslavskou arénu Zámorský, jehož nahození skončilo za Růžičkou.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): "Myslím si, že jsme soupeři v průběhu celého zápasu nenabízeli moc šancí. Dali jsme tři góly, vedli 3:0 a i když jsme v oslabení inkasovali na 3:1, tak jsme měli zápas pod kontrolou. Ve třetí třetině - z pro mě nepochopitelných důvodů, nevím, jestli jsme se začali bát o výsledek - jsme začali zmatkovat. I když jsme hráčům zdůrazňovali, ať hrajeme pořád stejně. Soupeři jsme góly vyloženě nabídli a už je to několikátý zápas, který jsme měli dobře rozehraný a tímto způsobem jsme ho ztratili. Nevím, zda je tam takový respekt nebo strach z toho, že bychom mohli vyhrát. Soupeř dal tři branky z nahození na branku, takové šťastné góly a tím si pomohl k vítězství."

Petr Kořínek (Plzeň): "Do zápasu jsme špatně vstoupili a po celou dobu jsme měli problém s disciplínou. Vyloučení hned v první minutě, Boleslav to potrestala a bylo to 1:0. Po první třetině jsme si něco řekli, ale hned přišla zbytečná chyba, nepohlídání hráčů. Pak zase potrestaný zbytečný faul. Naštěstí se nám v přesilovce podařilo snížit na 1:3. Pak jsme trochu změnili hru, chtěli více napadat a povedlo se nám dát gól na 2:3. Konec byl hektický a jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Pomohl nám výborný Dominik Pavlát v bráně."

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 3. Suchý (Osburn, O. Roman), 24. Štibingr (Suchý, Lantoši), 27. Järvinen (Skalický, Pyrochta) - 34. Söderlund (Zámorský, Holešinský), 48. Rekonen (Zámorský, Kvasnička), 52. Holešinský (Matýs, Piskáček), 58. Zámorský. Rozhodčí: Hribik, Pilný - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. Diváci: 2771.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Štibingr, Pyrochta, Osburn, Jánošík, Pláněk, Bernad, A. Čech - Gardoň, Järvinen, J. Aaltonen - Lantoši, Suchý, Skalický - Šmerha, O. Roman, Malát - J. Stránský, Závora, Dvořáček. Trenér: Kalous.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Michal Houdek, Dujsík, Kvasnička, Piskáček, Malák, A. Jiříček - Holešinský, Mertl, Söderlund - Matýs, Lev, M. Indrák - Rekonen, Jansa, Schleiss - Šiler, P. Straka, K. Hrabík. Trenér: Kořínek.