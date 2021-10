Hokejisté Plzně díky Blomstrandovu hattricku porazili Spartu 5:4

Praha - Hokejisté Plzně vyhráli v předehrávce 35. kola extraligy nad Spartou 5:4 a připsali si čtvrté domácí vítězství v řadě. Indiáni sice po úvodní třetině vedli, ale hosté třemi brankami ve druhé dvacetiminutovce skóre otočili. Dramatické utkání nakonec rozhodli domácí čtyřmi góly v závěrečné části, hattrickem se blýskl Ludwig Blomstrand. Sparťané prohráli podruhé za sebou, když je zlomily tři góly inkasované v oslabení.

Hosty mohl záhy dostat do vedení Řepík, zblízka ale nepřekonal gólmana Svobodu. Oba týmy pokračovaly ve vysokém tempu, domácí se směrem dopředu připomněli až při vyloučení Jurčiny. Ve 13. minutě po střílené přihrávce Dzierkalse zblízka dorážkou otevřel skóre Mertl. Sparťané sice lépe kombinovali, ale v 16. minutě ve velké šanci opět nepřekonal Svobodu na brankovišti nekrytý Sobotka.

Na začátku prostřední části z přečíslení dvou na jednoho neuspěl ani Chlapík a hosty musel při krátkém dvojnásobném oslabení podržet gólman Neužil. V největší šanci ve 25. minutě pálil z dobré pozice Kodýtek nad. Iniciativu postupně převzala Sparta a po polovině utkání během početní výhody vyrovnal na 1:1 do odkryté branky Erik Thorell.

Švédský útočník prokázal své kvality také ve 35. minutě, kdy doklepnutím Řepíkovy střely dokonal obrat. Domácí nedokázali odpovědět ani při třetím vyloučení hostů za špatné střídání a naopak krátce před koncem druhé třetiny upravil ranou bez přípravy po rychlém protiútoku na 3:1 Sobotka.

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky domácí zjednodušili hru, ale Neužil zlikvidoval průnik Přikryla a lépe kombinující hosté hrozili z brejků. Ve 48. minutě však vyloučení Dvořáka potrestal přesnou střelou z levého kruhu Blomstrand a Indiáni se probudili. Švédský forvard poté v 55. minutě využil prostoru na pravé straně a se štěstím srovnal. O 44 vteřin později zaváhání v hostující rozehrávce využil k vedoucí trefě Bulíř.

Sparťané ale minutu nato po chybě Svobody vyrovnali, dorážel Zikmund. Nerozhodný stav nevydržel dlouho a díky faulu Řepíka vrátil Indiánům vedení přesilovkovou ranou v 58. minutě Blomstrand. Dovršil tak hattrick. Hostům ke zvratu nepomohla ani hra bez brankáře a ještě je zachránila pravá tyč prázdné branky po pokusu Martina Langa. Plzeň vyhrála šestý z posledních sedmi zápasů.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Říha mladší (Plzeň): "Do stavu 1:1 to bylo z naší strany velmi slušné. Pak jsme začali hrát naprosto složitě a kupili jsme jednu chybu za druhou. Kvalitní soupeř toho využil ve tři branky. Po druhé třetině jsme trochu zvýšili hlas a chtěli jsme se vrátit k naší hře. Pomohl nám gól v přesilovce na 2:3. Ten nás nakopl a změnil ráz utkání. Hráči si díky tomu zas začali věřit. Míchali jsme sestavou a vyšlo to, když jsme to otočili. Po špatném střídání soupeř znovu vyrovnal. Byl to blázinec, ale využitá přesilovka nám přinesla gól. Parádního obratu proti strašně silnému soupeři si obrovsky vážíme."

Jaroslav Hlinka (Sparta): "První třetina byla vyrovnaná. Po dvou třetinách jsme šli do vedení 3:1, ale poslední třetina od nás byla totální zkrat a výpadek. Plzeň ve finále zaslouženě vyhrála. Takovému mužstvu, jaké máme, by se to stávat nemělo, abychom dvakrát v řadě ztratili výborně rozehrané utkání. Nevíme, kde je chyba, ale fakt je ten, že nám to teď bohužel prohrává zápasy. Musíme to zkusit hodit za hlavu a připravit se na další těžký zápas. Saša Salák dnes chyběl pro zdravotní problémy."

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 5:4 (1:0, 0:3, 4:1)

Branky a nahrávky: 13. Mertl (Dzierkals, Čerešňák), 48. Blomstrand (Čerešňák, G. Thorell), 55. Blomstrand (F. Suchý, Jiříček), 55. Bulíř (Mertl), 58. Blomstrand (Dzierkals, Mertl) - 31. E. Thorell (Sobotka), 35. E. Thorell (Řepík), 39. Sobotka (Chlapík, Mikliš), 56. Zikmund (M. Forman, Mikliš). Rozhodčí: Pražák, Obadal - Frodl, Komárek. Vyloučení: 6:8. Využití: 3:1. Diváci: 3357.

Sestavy:

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kvasnička, V. Lang - Schleiss, Kodýtek, Kantner - Dzierkals, Mertl, M. Lang - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Adamec, F. Přikryl, F. Suchý. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Sparta: Neužil - Moravčík, T. Pavelka, Polášek, Tomáš Dvořák, Jurčina, Mikliš, M. Jandus - Řepík, Sobotka, E. Thorell - D. Kaše, Chlapík, Prymula - M. Forman, P. Hašek, Z. Doležal - Konečný, Zikmund, Buchtele. Trenér: Jandač.

Tabulka:

1. Pardubice 14 8 2 1 3 48:33 29 2. Třinec 13 7 2 3 1 46:28 28 3. Hradec Králové 14 8 2 0 4 40:27 28 4. Mladá Boleslav 14 8 1 1 4 40:26 27 5. Sparta Praha 14 6 3 2 3 54:44 26 6. Plzeň 14 7 1 2 4 47:41 25 7. České Budějovice 14 7 0 2 5 43:44 23 8. Olomouc 12 5 3 0 4 28:24 21 9. Brno 14 4 4 1 5 40:42 21 10. Karlovy Vary 14 5 0 2 7 41:42 17 11. Litvínov 14 4 1 2 7 41:45 16 12. Liberec 14 4 0 4 6 26:39 16 13. Vítkovice 11 3 2 0 6 19:31 13 14. Kladno 14 1 3 2 8 37:56 11 15. Zlín 14 0 1 3 10 24:52 5