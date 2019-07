Hokejisté Pardubic začali s tréninky na ledě

Pardubice - Hokejisté Pardubic se po týdenní přestávce vrátili k přípravě na novou extraligovou sezonu. Ještě v pondělí absolvovali Východočeši zátěžové testy a byli i na ledě, teprve dnes ale kompletní tým Dynama podstoupil plnohodnotný trénink mezi mantinely malé pardubické arény.

"Měli jsme týdenní volno vyplněné individuálními tréninkovými plány. Nyní máme jednofázové tréninky doplněné posilovnou, kompenzací a regenerací. Kluci do toho naskočili parádně," uvedl pro klubový web Radek Bělohlav, jenž byl začátkem června jmenován asistentem kouče Ladislava Lubiny.

"I jako hráči jsme se těšili na letní přípravu na ledě a že si zabruslíme a zahrajeme letní zápasy, které nejsou tak psychicky náročné. Každý se přirozeně těší na led, aby předvedl, co umí," doplnil Bělohlav.

Trenéři měli k dispozici kompletní kádr, s týmem se navíc připravuje osm hráčů, kteří jsou v klubu na zkoušku, a také trio zámořských krajánků - obránce Ondřej Vála a útočníci Martin Kaut s Michaelem Špačkem.

"Máme čtrnáctidenní období pro tuto zkoušku. Další kroky budou krystalizovat, zda některé hráče uvolníme na hostování do první ligy a tak dále. V pondělí jsme trénovali dohromady, nyní jsme již rozděleni na dvě party, máme hodinové cykly na ledě v patnácti šestnácti hráčích. Chceme, aby to mělo smysl a aby si kluci pořádně zabruslili," řekl Bělohlav.

"Je dobře, že jsme měli jen týden volna. Týden byl akorát, stačil, teď vrhneme síly do přípravy na sezonu. Další větší volno nás čeká vlastně až po jejím skončení," podotkl útočník Radoslav Tybor, posila z Vítkovic.

Vedle Tybora posílili Dynamo, které se zachránilo mezi elitou až v baráži, brankář Jakub Štěpánek (Slovan Bratislava), obránci Jan Kolář z Chabarovsku a Michal Ivan z Drummondville z QMJHL a útočníci Robert Kousal z Brynäs, Denis Kindl z Plzně, Martin Látal z Mladé Boleslavi a Kanaďan Corey Locke z Lince.

Pardubičtí absolvují do startu extraligy celkem deset přípravných zápasů, z toho šest jich odehrají v rámci turnajů. Čeká je Mountfield Cup a také Memoriál Zbyňka Kusého.

"Zápasy jsou to hlavní, proč hrajeme lední hokej. Dřiny už bylo dost, ještě nás čeká tvrdá práce a přípravná utkání. Každý se už těší na ten první extraligový. Minulá sezona nebyla ze strany Pardubic vydařená. Jsou tady noví hráči a společně s těmi, co tu zůstali, se pokusíme zabojovat o play off," prohlásil Tybor.

Program přípravných utkání:

Neděle 4. srpna: HC Slovan Bratislava - HC Dynamo Pardubice (14:00; Mountfield Cup v Hradci Králové),

pondělí 5. srpna: HC Dynamo Pardubice - Spartak Moskva (18:00; Mountfield Cup),

středa 7. srpna: Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice (18:00; Mountfield Cup v Hradci Králové),

úterý 13. srpna: HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové (19:00; Memoriál Zbyňka Kusého),

středa 14. srpna: HC Dynamo Pardubice - Amur Chabarovsk (19:00; Memoriál Zbyňka Kusého),

pátek 16. srpna: HC Dynamo Pardubice - neznámý soupeř (19:00; Memoriál Zbyňka Kusého),

pátek 23. srpna: HC Dynamo Pardubice - HKM Zvolen (16:00),

pátek 30. srpna: Eisbären Berlín - HC Dynamo Pardubice (19:30),

čtvrtek 5. září: HC Dukla Jihlava - HC Dynamo Pardubice (17:30),

sobota 7. září: HC Dynamo Pardubice - Eisbären Berlín (19:00).