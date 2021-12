Hokejisté Pardubic porazili Třinec i podruhé v sezoně, tentokrát 6:3

Pardubice – Hokejisté Pardubic i podruhé v této sezoně zdolali lídra z Třince. Na domácím ledě vyhráli ve 29. kole extraligy 6:3, když dvakrát v utkání skórovali pardubičtí útočníci Anthony Camara a Adam Musil. Obránce Jan Košťálek zaznamenal pět asistencí.

Třinec přijel na led soupeře, kterého ještě jako jediného v tomto ročníku neporazil. Lépe ale začali Pardubičtí. V sedmé minutě střílel z prostoru mezi kruhy Paulovič, skóre se však ještě neměnilo. Rozjezd Dynama zbrzdila první přesilovka v podání Ocelářů.

Už při hře pět na pět pak ztratil puk domácí obránce Kolář, jenže Daňo brejk nevyužil. Do vedení se dostali ve 12. minutě hokejisté Pardubic, když se Košťálkova střela odrazila od zadního mantinelu a zblízka puk dorazil Camara. Hosté potom nevyužili ani svou druhou početní výhodu.

Domácí tým naopak druhou přesilovku zkraje druhé části využil. Po hákování Vrány stačilo Dynamu osm sekund, aby zvýšilo na 2:0. Souhru zakončil před brankou opět Camara. Třinec snížil za necelých pět minut, když v přečíslení tři na jednoho předvedl skvělou výměnu puku a zakončení. Do odkryté branky skóroval obránce Kundrátek.

V polovině utkání Pardubičtí chtěli svůj náskok zvýšit, brankáře Mazance zblízka překonal Košťálek. Hosté ale využili trenérskou výzvu, s níž kouč Varaďa uspěl - rozhodčí branku neuznali kvůli nedovolenému bránění brankáři. Oceláři měli ve druhém dějství více střel na branku, ale ve 37. minutě se museli bránit po faulu Marcinka na brankáře Frodla. Domácí přesilovku za necelou minutu využili, když Mazance prostřelil nejlepší pardubický střelec Říčka.

Na startu třetí třetiny se Třinci povedl stejný kousek jako Pardubicím v té druhé. Hosté využili zbytek přesilovky, když na 2:3 snížil Růžička. Jenže tento stav vydržel pouze 17 sekund, protože dvougólový náskok vrátil Dynamu Adam Musil.

Když na třinecké straně nevyužil šanci Hrňa, přidal pardubický útočník Musil těsně po vypršení přesilovky pátý gól svého týmu. Svou již pátou dnešní asistenci zaznamenal obránce Košťálek. Hosté v závěru snížili zásluhou Vrány, ale vzápětí uzavřel na 6:3 Cienciala.

Hlasy trenérů po utkání:

David Havíř (Pardubice): "Z naší strany to bylo výborné utkání, měli jsme dobrý pohyb, vyhrávali jsme souboje jeden na jednoho a byli silnější v předbrankovém prostoru. Zlomem v utkání byl gól na 4:2, protože tam Třinec mohl ještě reagovat. Zápas se tam lámal. Myslím, že jsme celé utkání byli lepší."

Marek Zadina (Třinec): "V první třetině jsme předvedli špatný výkon, Pardubice nás přehrávaly a byly důraznější v osobních soubojích. Něco jsme si řekli a trochu se zlepšili. Nějaké šance jsme si vypracovali, ale neproměnili je. Když jsme se přiblížili na jeden gól, tak jsme zase inkasovali. To bylo hodně těžké. Když to shrnu, tak to nebyl dobrý zápas. Podíváme se na ty chyby, v neděli musíme začít úplně jinak."

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 12. Camara (Košťálek, R. Kousal), 21. Camara (Říčka, Košťálek), 38. Říčka (Košťálek, Cienciala), 41. A. Musil (Košťálek), 50. A. Musil (Košťálek, Camara), 59. Cienciala (Hecl) - 26. Kundrátek (M. Kovařčík), 41. Martin Růžička (M. Doudera, Hrňa), 59. P. Vrána (Adámek). Rozhodčí: Kika, Šindel - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Pardubice: Frodl - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, J. Kolář, J. Zdráhal - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, A. Musil, R. Kousal - Hecl, Cienciala, Říčka - O. Rohlík, Anděl, Pochobradský. Trenér: R. Král.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, Miloš Roman, Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Hrehorčák - Dravecký, M. Kovařčík, Šedivý - Kofroň. Trenér: Varaďa.