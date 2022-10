Hokejisté Pardubic porazili Plzeň 7:2 a dál kralují extralize

Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli v 16. kole extraligy nad Plzní 7:2, když si rozhodující náskok vypracovali již v úvodní třetině. Dynamo vyhrálo pošesté za sebou a i nadále se drží v čele tabulky. Plzeň poprvé po pěti zápasech nebodovala. Nejproduktivnější hráč Východočechů Lukáš Radil vstřelil gól a na další dva přihrál, dvakrát skóroval Patrik Poulíček.

Do zápasu vstoupili lépe Pardubičtí, kteří se již ve 3. minutě dostali do vedení. Gólman Svoboda neměl v brankovišti přehled o puku, našel ho Radil a poslal do sítě. Západočeši pak využili svou první přesilovku, když zblízka zakončil Hrabík.

Po dvou minutách opět vedli hokejisté Pardubic po akci, v níž Radil našel přihrávkou od mantinelu Ciencialu. Východočeši v první třetině nevyužili dvě přesilovky, přesto přidali ještě i třetí gól. Po důrazné práci před Svobodou byl jako autor gólu označen Poulíček.

Hráči Škody se prosadili ve 27. minutě a opět v přesilovce. Vydařenou kombinaci hostů zakončil tentokrát Kodýtek. Plzeň zvýšila střeleckou aktivitu, hrála ve čtyřech proti třem, ale v dalších šancích Frodla nedokázala překonat. Čtvrtý gól Dynama přidal obránce Bučko, jenž v sestavě nahradil zraněného Koláře a dělovkou z první vstřelil svůj premiérový gól extraligové sezony.

Pardubice vylepšily stav zápasu ze svého pohledu ve třetí třetině. V 52. minutě střílel mezi kruhy Poulíček, jehož nejprve vychytal Svoboda, ale druhý pokus z otočky už skončil v plzeňské brance. Přidali se ještě Čerešňák a Urban, Dynamo tak vstřelilo tři góly během pouhých 81 vteřin.

HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 7:2 (3:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 3. Radil (D. Musil), 13. Cienciala (Radil, Čerešňák), 18. Poulíček (Paulovič), 36. Bučko (R. Kousal, Radil), 52. Poulíček (Koffer, Paulovič), 53. Čerešňák (Matýs, A. Musil), 53. Urban (Rákos, Bučko) - 11. Hrabík (Kodýtek, Rekonen), 27. Kodýtek (Rekonen, Hrabík). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Kis, Lučan. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2. Diváci: 8538.

Pardubice: Frodl - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Bučko, Vála - Radil, R. Kousal, Cienciala - Koffer, Poulíček, Paulovič - Matýs, A. Musil, Říčka - Urban, Rákos, Rouha. Trenér: Rulík.

Plzeň: M. Svoboda - Zámorský, Baránek, Vitaloš, Kvasnička, Kaňák, Houdek - Hrabík, Kodýtek, Schleiss - Rekonen, Mertl, A. Dvořák - M. Lang, Malát, Blomstrand - Bitten, Soukup, F. Suchý. Trenér: Kořínek.