Hokejisté Pardubic otočili zápas v Liberci, v prodloužení rozhodl Camara

Liberec - Hokejisté Pardubic otočili ve 40. kole extraligy zápas na ledě Liberce a radovali se z vítězství 4:3 v prodloužení. Dynamo tak navázalo na vítězství s Hradcem Králové a Karlovými Vary a roce 2022 zůstává i nadále neporaženo. Naopak Bílí Tygři ztratili podruhé za sebou zápas v prodloužení a celkově prohrál již třikrát v řadě. Utkání rozhodl svým druhým gólem v čase 60:38 útočník Anthony Camara.

Lepší vstup do utkání měli domácí a v první dobré příležitosti se objevil Ordoš, brankář Frodl byl ale připraven. Vzápětí si Severočeši zahráli přesilovku, nedařilo se jim však usadit se v útočném pásmu. Tygry to ale příliš nemrzelo, protože dvě vteřiny po návratu hostující hráče na led se do přihrávky Rosandiče opřel Vlach a dělovkou pod horní tyč otevřel skóre utkání.

V polovině první třetiny mohl na rozdíl dvou branek zvýšit Najman, Frodl ale skvěle zasáhnul betonem. Z nenápadné akce tak udeřilo na druhé straně. Kotouč za Kváčova záda nadvakrát dotlačil důrazný Camara a vyrovnal. V závěru první třetiny si Severočeši mohli vzít své vedení zpět, Kolmannův průnik po křídle ale zlikvidoval Frodl.

V úvodu druhého dějství hrálo Dynamo přesilovou hru, Kváču ale prakticky neohrozilo. Na opačné straně se do rychlého brejku dostal Zachar, Frodl svůj tým podržel. Ve 27. minutě už byl ale krátký na přesnou střelu Šíra z mezikruží a domácí šli opět do vedení. Východočeši mohli vyrovnat v následné početní výhodě, Říčkovi ale sebral gólovou radost skvělým přesunem Kváča. Pardubičtí však i v dalších minutách pokračovali ve své aktivitě a dočkali se vyrovnání. Košťálkovo nahození od mantinelu doklepnul za bezmocného Kváču pohotový Musil.

Třetí část začala náporem domácích, Vlach ale z dobré pozice dvakrát pálil těsně mimo. Poté ale hezky obkroužil Frodlovu klec Klapka a krásnou přihrávkou našel Rychlovského, který střelou do odkryté branky poslal Liberec potřetí v zápase do vedení. Pardubice mohly vyrovnat ve dvou po sobě jdoucích přesilovkách, domácí v čele s Kváčou se ale výborně ubránili. Již při hře pět na pět měl na hokejce vyrovnání Poulíček, sám před Kváčou ale neuspěl. Na druhé straně byl zase blízko čtvrtému gólu domácích Filippi, Frodlovi ale pomohla pravá tyč.

Hosté v závěru sáhli ke hře bez brankáře a tento risk jim vyšel. Dvaatřicet vteřin před třetí sirénou poslal zápas do prodloužení Mikuš. V nastaveném čase vystřelil po osmatřiceti vteřinách bod navíc Camara.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Je to pro nás zklamání. Myslím si, že jsme odehráli velmi dobré utkání, bohužel jsme si nepomohli čtvrtým gólem. Dali jsme dvě tyčky a měli jsme i další tutové šance, produktivita nás ale zbytečně sráží. Závěr jsme mohli odehrát více takticky a nevyhazovat kotouče na zakázané uvolnění. Darovali jsme soupeři možnost vyrovnat a v prodloužení nám ujel do přečíslení. Podali jsme dobrý výkon, jeden bod je ale málo."

Richard Král (Pardubice): "K vidění byl hodně bojovný zápas s velmi kvalitním soupeřem. My jsme si v utkání vůbec nepomohli přesilovkami, nakonec jsme ale využili alespoň závěrečnou power play. Liberec v minulém vzájemném zápase vyrovnával u nás pár vteřin před koncem, dnes se to povedlo nám. Dělba bodů byla spravedlivá a v prodloužení to mohlo dopadnout na obě strany. Jsme rádi, že bonusový bod bereme my."

Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 5. J. Vlach (Rosandič, P. Jelínek), 27. Šír (A. Najman), 44. Rychlovský (Klapka) - 13. Camara (Košťálek, A. Musil), 35. A. Musil (Košťálek, Camara), 60. J. Mikuš (R. Kousal, A. Musil), 61. Camara (Košťálek, R. Kousal). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Ganger, Rampír. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Liberec: Kváča - Štibingr, Rosandič, Melancon, Ivan, Kolmann, Derner, J. Šedivý - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - Šír, A. Najman, Rychlovský. Trenér: Augusta.

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, J. Kolář, Vála, T. Jelínek - Blümel, Poulíček, Říčka - Camara, A. Musil, R. Kousal - Rohlík, Anděl, Paulovič - Urban, O. Roman, Matýs. Trenér: R. Král.