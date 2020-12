Hokejisté Pardubic budou hrát proti Zlínu o sedmou výhru v řadě

Praha - O sedmou výhru za sebou budou usilovat hokejisté Pardubic v pondělním utkání 30. extraligového kola proti Zlínu. Podobně dlouhou, ale naopak neúspěšnou sérii mají za sebou hráči Plzně, jejichž cílem bude v Litvínově zabrat po pěti porážkách. V akci bude při kompletním programu zápasů všech čtrnáct klubů.

Pardubičtí se po špatném vstupu do sezony rozehráli k výborným výkonům a odrazilo se to i na výsledcích. "Takovou pohodu jsme tady dlouho neměli," podotkl útočník Jan Mandát. "Nicméně tomu ale nechci moc říkat pohoda, protože chceme dál vyhrávat. Nechceme se moc koukat na to, kolik zápasů jsme vyhráli a kolik prohráli. Chceme jít zápas od zápasu. Chceme odskočit týmům dole a doufám, že se nám to povede," řekl Mandát.

Zlín nad Pardubicemi vyhrál oba předchozí vzájemné zápasy v sezoně, na ledě Dynama se ale představí po dvou prohrách s jediným vstřeleným gólem. "Nedáváme góly a hlavně si nevytváříme šance," poukázal trenér Robert Svoboda na současnou největší slabinu týmu. "Bez produktivity nemůžeme v Pardubicích uspět," dodal. Zpátky v týmu má Dufka s Fryšarou a očekává brzký návrat Fořta.

Litvínov má za sebou výbuch v Liberci, kde prohrával už 0:6, konečný výsledek 3:6 byl proto ještě milosrdný. Severočeši mají co napravovat, neboť to byla čtvrtá porážka z posledních pěti zápasů. "To, co jsme předvedli od desáté do čtyřicáté minuty, nemá nic společného s kolektivním sportem. Je to pro mě velké zklamání, hlavou jsme asi ještě byli u vánočního stromku. Určité věci se mi vůbec nelíbí a nebylo to jen otázkou toho posledního zápasu. Něco z toho vyvodíme," zlobil se trenér Vladimír Országh.

Plzeňští jsou stále ještě členy prvního kvarteta, přestože za poslední tři týdny uhráli v pěti duelech jen dva body. "Takové šňůry jsou a my musíme pracovat, bojovat, dělat, co je v našich silách, a přiklonit si to štěstí na naši stranu tím úsilím. Bodů máme ještě relativně dost. Pro kluky je to ale samozřejmě nepříjemné, máme mladý tým, cítí tlak, výsledkově se nám nedaří, také to na ně samozřejmě doléhá," uvedl na klubovém webu asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Sparta na druhý svátek vánoční předvedla neobvyklý kolaps, protože v Karlových Varech vedla už 4:0, přesto si na konto připsala jen bod po porážce 4:5 v prodloužení. "My jsme bohužel něco takového v této sezoně nepředvedli poprvé," litoval kouč Josef Jandač. Spravit si chuť mohou Pražané doma s Vítkovicemi, rádi by navázali na poslední vystoupení v metropoli, kdy smetli Zlín 10:0.

Vítkovice si pod koučem Milošem Holaněm připsaly poprvé dvě výhry za sebou a úspěch v nájezdech proti Třinci má hráčům nalít další sebevědomí. "Člověk sice nemá tolik času nad tím uvažovat, protože zápasy jdou v rychlém sledu, ale je to vzpruha. Čeká nás další nesmírně kvalitní soupeř z čela tabulky, ale věřím, že zopakujeme obětavý a disciplinovaný výkon a porveme se o další body," řekl Holaň.

Třinec má po deseti dnech příležitost odvést domácím Hanákům dluh za první prohru v extraligové sezoně v normálním čase. V pohodě ale navzdory nedávnému skalpu není ani Olomouc, která po vítězství nad Oceláři dvakrát nebodovala. Kouč Jan Tomajko byl po sobotní prohře s Pardubicemi rozladěn. "Takhle nemůžeme hrát. Už je to druhý zápas po sobě. Musíme se nad tím trošku zamyslet. Musíme se hodně zlepšit," konstatoval.

Oceláři poslední tři zápasy ztratili, byť dvakrát po nájezdech, a trenér Václav Varaďa to připisoval neklidu v zakončení. "Trochu se s tím v tomto období pereme, puky nám přeskakují, ale věřím, že to proti Olomouci zlomíme," řekl Varaďa, jemuž ze soupisky scházejí Chmielewski a čerstvě zraněný Marcinko.

Ve velmi dobré formě je už delší dobu Mladá Boleslav, jejímž nejbližším sokem bude Brno. Středočeši vyhráli 11 zápasů z posledních 13 a naprázdno vyšli za tu dobu v jediném. "Naštěstí dokážeme i v těch vyrovnaných zápasech často dva body urvat, což nám samozřejmě pomáhá," uvedl útočník Pavel Kousal.

Kometa má za sebou sérii čtyř zápasů s bodovým ziskem, zakončenou rekordní výhrou novodobé historie nad Českými Budějovicemi (10:4). "Jsme na dobré cestě, hodně jsme potrénovali a vrátila se nám pohoda," prohlásil asistent trenéra Jan Zachrla před cestou do Mladé Boleslavi. "Chceme to potvrdit i v pondělí," dodal.

Brňanům se podařilo stabilizovat tým, dobře zapadla posila Dávid Bondra. "Máme teď větší možnosti složit sestavu," podotkl Zachrla. V sobotu to proti Českým Budějovicím pocítil Vincour, který se nevešel do kádru.

Hradec Králové čeká duel s Libercem a narazí na sebe šestý tým tabulky se sedmým. Zatímco Bílí Tygři nastříleli za poslední tři zápasy 15 gólů a neztratili ani bod, Východočeši dosáhli jen na čtyři z devíti, které byly ve hře. "V ofenzivě se poslední dobou trápíme," řekl asistent trenéra Hradce Králové David Kočí.

Zajímavý bude duel pro útočníky Marka Zachara (Hradec Králové) a Radovana Pavlíka (Liberec), které si kluby prohodily na hostování. "Bude to určitě pikantní. V Liberci jsou každopádně výborní hráči: Láďa Šmíd, Michal Birner, Lukáš Derner, Michal Bulíř... Od prvního do posledního tam nenajdete slabinu," uvedl Zachar.

Hokejisté posledních Českých Budějovic čtyřikrát za sebou nedosáhli na body. Tentokrát budou jejich soupeřem Karlovy Vary, proti nimž už v sezoně dvakrát vyšli naprázdno.

Statistické údaje před pondělními zápasy hokejové extraligy BK Mladá Boleslav (3.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek zápasu: 15:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 2:3. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 23 zápasů/25 bodů (14 branek + 11 asistencí) - Peter Mueller 17/21 (11+10). Statistiky brankářů: Jan Růžička průměr 2,34 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,67 procenta a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,67 a 89,43 - Lukáš Klimeš 3,04 a 91,39, Karel Vejmelka 3,08 a 90,33. Zajímavosti: - Mladá Boleslav bodovala pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrála. Z posledních 13 zápasů prohrála jen dva. - Doma Bruslařský klub bodoval šestkrát v řadě, z toho jen jednou prohrál. - Kometa po sérii čtyř zápasů bez zisku čtyřikrát za sebou bodovala a z toho třikrát vyhrála. - Venku Brňané bodovali třikrát za sebou a jen jednou z toho prohráli. - Mladá Boleslav vyhrála devět z posledních jedenácti vzájemných duelů. HC Olomouc (12.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 1:0. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 23/14 (9+5) - Martin Růžička 23/35 (10+25). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,75, 91,52 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,25 a 90,27 - Jakub Štěpánek 1,87, 92,02 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 0,92 a 96,30. Zajímavosti: - Olomouc dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála jediný z posledních čtyř zápasů. - Hanáci vyšli doma třikrát za sebou bodově naprázdno a vyhráli na vlastním ledě jediný z uplynulých šesti duelů. - Oceláři třikrát za sebou prohráli, což se jim stalo poprvé v sezoně. Získali při této sérii jen dva body za porážky v nastavení. - Třinec v této sezoně venku bodoval ve všech devíti zápasech a jen ve třech z nich prohrál. - Olomouc vyhrála tři z posledních pěti vzájemných zápasů. HC Sparta Praha (2.) - HC Vítkovice Ridera (10.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:2, 4:5 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Roman Horák 25/26 (12+14) - Dominik Lakatoš 21/17 (13+4). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,25, 91,37 a dvakrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Jakub Neužil 2,08 a 91,09 - Miroslav Svoboda 3,16 a 89,66, Daniel Dolejš 2,48, 93,21 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta bodovala sedmkrát za sebou. Po sérii šesti utkání bez ztráty bodu podlehla ve středu v Karlových Varech 4:5 v prodloužení, přestože tam vedla už 4:0. - Doma Pražané vyhráli čtyřikrát za sebou a neztratili ani bod. - Vítkovice dvakrát za sebou vyhrály, což se jim povedlo teprve podruhé v sezoně. Z posledních 12 utkání se ale radovaly jen ze tří vítězství. - Ostravané se z posledních 17 zápasů představí už potřinácté venku. - Sparta bodovala ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou a jen jednou z toho prohrála. V ostatních pěti duelech byla stoprocentně úspěšná. HC Verva Litvínov (11.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 1:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Patrik Zdráhal 22/13 (6+7) - Milan Gulaš 24/32 (11+21). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,40, 91,24 a třikrát udržel čisté konto, David Honzík 3,28 a 88,72, Šimon Zajíček 3,64 a 75,00 - Dominik Frodl 2,40 a 91,44, Dominik Pavlát 2,33 a 92,86. Zajímavosti: - Litvínov prohrál čtyři z posledních pěti zápasů a získal v nich jen čtyři body. - Doma Verva bodovala pětkrát za sebou a z toho třikrát vyhrála. - Plzeň prohrála pětkrát za sebou a získala při této sérii jen dva body. - Škoda nad Litvínovem vyhrála pětkrát z posledních šesti vzájemných duelů. - Slovenský útočník František Gerhát z Litvínova může nastoupit k 500. utkání v české extralize. - Obránce Vojtěch Budík z Plzně si odpyká třetí díl ze čtyřzápasového trestu za faul na zlínského útočníka Zdeňka Okála. - Útočník Vojtěch Šuhaj z Plzně oslaví v pondělí 19. narozeniny. Madeta Motor České Budějovice (14.) - HC Energie Karlovy Vary (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:5, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Pavel Pýcha 23/16 (5+11) - David Kaše 20/19 (5+14). Statistiky brankářů: Jiří Patera 3,38, 89,11 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 4,05 a 86,26, Jan Strmeň 0 a 100 - Filip Novotný 2,62, 91,85 a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 3,20 a 87,88. Zajímavosti: - Nováček Motor čtyřikrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. Z posledních deseti zápasů vyhrál jediný. - České Budějovice doma vyhrály v této sezoně jediný z 11 duelů. - Energie po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrála. Z posledních 17 duelů prohrála jen čtyři. - Karlovy Vary v této sezoně vyhrály venku devět z 11 utkání. - Obránce Jakub Suchánek z Českých Budějovic může sehrát 100. zápas v extralize. HC Dynamo Pardubice (8.) - PSG Berani Zlín (13). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 2:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Matěj Blümel 23/15 (8+7) - Antonín Honejsek 23/18 (5+13). Statistiky brankářů: Pavel Kantor 2,48 a 90,86, Milan Klouček 6,63 a 80,91 - Daniel Huf 2,81 a 91,36, Libor Kašík 3,33, 91,04 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Dynamo šestkrát za sebou bodovalo a ztratilo při této sérii jediný bod. - Doma Pardubice bodovaly pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrály. - Zlín dvakrát za sebou nebodoval a vyhrál jen dvě z uplynulých sedmi utkání. - Berani venku vyhráli dva z uplynulých tří zápasů, ale v tom posledním v úterý na Spartě prohráli 0:10, což je nejvyšší porážka této sezony extraligy. - Zlín vyhrál jedenáct z posledních dvanácti vzájemných duelů. Mountfield Hradec Králové (6.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátek zápasu: 18:00 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Filip Hronek 22/23 (10+13) - Michal Birner 23/23 (6+17). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 1,98, 92,31 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,52 a 90,71 - Petr Kváča 2,26 a 91,92, Jaroslav Pavelka 2,67, 87,88 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mountfield vyhrál čtyři z posledních šesti utkání. Venku zvítězil třikrát za sebou a neztratil ani bod. - Liberec třikrát za sebou naplno bodoval a prohrál jediný z uplynulých šesti zápasů. - Bílí Tygři ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou bodovali a z toho třikrát vyhráli.