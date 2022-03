Hokejisté Olomouce zdolali Pardubice a jsou v předkole play off

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v 58. kole extraligy doma Pardubice 3:2 a díky třetí výhře za sebou si zajistili účast v předkole play off. Duel rozhodl v čase 59:55 obránce David Škůrek. Páté Pardubice si připsaly sedmou porážku za sebou bez jediného zisku.

Po úvodním tlaku Olomouce převzali iniciativu hosté, kteří měli v první třetině více brankových příležitostí. Skóre mohl otevřít Cienciala, ale Konrád proti němu včas zasáhl betonem. V polovině první třetiny vytvořili hostující hráči velký závar před olomouckou brankou, Konrád byl ale nadvakrát úspěšný a svůj tým podržel.

Zakončení nevyšlo ani zcela volnému Matýsovi. Převahu tak Pardubice potvrdily až v první přesilové hře , kdy se z hranice pravého kruhu prosadil střelou z první Cienciala. Zvýšit mohl z mezikruží Poulíček, jenže Konrád zasáhl. Hostující brankář Frodl v úvodních 20 minutách proti žádné vyložené šanci zasahovat nemusel, nejnebezpečnější byla až Knotkova teč sekundu před koncem první třetiny mířící nad branku.

Olomouc zahrozila ve své první přesilové hře na začátku druhé třetiny, jenže Ondrušek branku od modré čáry těsně netrefil a Káňa zamířil jen do boční sítě. Šikovné ruce a dobré vidění hry pak znovu předvedl Krejčí, který se s přihrávkou neunáhlil, počkal si na najíždějícího Kunce a přihrál mu na střelu z první. Jednadvacetiletý olomoucký útočník se trefil do odkryté branky z podobného místa jako Cienciala při první brance.

Těsně po polovině hry nevyužili špatné střídání domácích Rohlík s Kofferem, Konrád ve spolupráci s vracejícími se obránci obstál. Blízko druhé brance byli také domácí, Frodl ale dorážku Bambuly zneškodnil. V závěru druhé třetiny zachránila Pardubice dvakrát branková konstrukce, nejdříve se puk otřel o tyč po zakončení Nahodila a dorážka Káni zamířila vedle, poté trefil konstrukci prudkou střelou také obránce Rašner.

Na začátku třetí třetiny už šli domácí do vedení, Frodla překonal po střele Buriana dorážející Lichanec. Olomouc se po druhé brance zaměřila na defenzivu, z čehož pramenil pardubický tlak. Toho využil Košťálek, jehož prudkou střelu zastavila až tyč Konrádovy branky. Jen o chvíli později do brankové konstrukce zamířil z ideální pozice také Kousal.

Vyrovnat se Pardubicím podařilo tři minuty před koncem základní hrací doby. Zásluhu na tom měl obránce Kolář, který dorazil do sítě odražený puk po střele Říčky. Když už se zdálo, že utkání dospěje do prodloužení, dostal na modré čáře nabito Škůrek a prudkou ranou prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Dnes to bylo určitě vyrovnané utkání. Čekali jsme, že Pardubice po sérii proher budou velice dobré. A to se také ukázalo. Dobře bruslili, vyhrávali souboje a měli i šance. My jsme na to ale byli připraveni a dobře na to odpovídali. Také my jsme měli šance, dokonce i vyložené, ale bohužel se nám je nepodařilo proměnit. Ve třetí třetině pak soupeř přitlačil a byli jsme pod velkým tlakem. Zvonily nám tam dvě tyčky a měli jsme štěstí. Důležité bylo, že jsme vyhráli vhazování devět vteřin před koncem. Krejčí to sehrál výborně na Káňu, ten to přistrčil našemu obránci s nejtvrdší ránou a Škůrek to zakončil kvalitní střelou. Jsem rád za tři body i za to, že jsme si uhráli předkolo play off. Sice dnes nebyla plná hala, ale diváci pro nás byli hnacím motorem a souboje v play off pro ně budou velice přitažlivé."

Richard Král (Pardubice): "Z celkového pohledu to dnes bylo vyrovnané utkání. Každý z týmů si vypracoval určité šance a my jsme měli celkem slušný pohyb. Při první inkasované brance se ukázala individuální kvalita Davida Krejčího, který to tam Kuncovi skvěle připravil. Poté jsme na začátku třetí třetiny dostali poměrně laciný gól po takovém nahození, kdy se to tam Frodlovi bohužel nějak odrazilo od břicha. Potom jsme měli tlak a vypracovali si nějaké šance. Po dvou tyčkách se nám nakonec podařilo i vyrovnat. V závěru jsme udělali icing a čistě prohráli buly, to by se stávat nemělo. Chybělo nám více obětavosti a nějaké lehnutí do střely v tom okamžiku. Odjíždíme tak znovu bez bodu a je to pro nás těžké. Dnes jsme ale podali slušný výkon a nějaký bod jsme si odtud zasloužili."

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 26. Kunc (Krejčí, Řezníček), 44. Lichanec (V. Burian, Bambula), 60. Škůrek (J. Káňa II, Krejčí) - 14. Cienciala (Poulíček, J. Mikuš), 57. J. Kolář (Říčka, Cienciala). Rozhodčí: Mrkva, Kubičík - Ondráček, Malý. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 4376.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček, Rašner - Nahodil, Krejčí, J. Káňa II - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Kolouch, Klimek - Kunc, Lichanec, V. Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Vála, Hrádek, J. Kolář, Petgrave - A. Musil, Poulíček, Paulovič - Camara, R. Kousal, Matýs - Hecl, Cienciala, Říčka - O. Rohlík, Anděl, Koffer. Trenér: R. Král.