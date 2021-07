Hokejisté Olomouce vyjeli na led prakticky v identické sestavě jako loni

Olomouc - Prakticky ve stejném složení jako v minulém ročníku zahájili závěrečnou přípravu na nadcházející extraligovou sezonu hokejisté Olomouce. Výraznější posilou je pouze obránce Dalibor Řezníček, který přišel ze Zlína.

"Mužstvo je pospolu dlouho. Vždycky přijdou takoví ti dobří kluci, kteří se do toho lehce zasunou. Ví, co tým chce a co to tady v Olomouci obnáší. Asi jsme mužstvo, které ten kádr obměnilo nejméně, určitě máme na čem stavět," uvedl trenér Zdeněk Moták na klubovém webu.

V kádru Hanáků skončil jen útočník Tomáš Gřeš, vedle Řezníčka se do mateřského klubu vrátil z hostování další bek Alex Rašner. V přípravě si místo v sestavě zkusí vybojovat i obránce Lukáš Mareš. "Myslíme si, že kádr máme složený velmi dobře," podotkl Moták, jenž nepředpokládá, že by klub angažoval někoho dalšího. "Musela by to být nějaká bomba," řekl.

Olomouc plánuje sehrát v přípravě osm zápasů, první test čeká Hanáky ve čtvrtek 5. srpna, kdy se představí v Pardubicích. "Máme podobné soupeře jako před rokem. Hradec, Kometa, Pardubice a přibrali jsme Vítkovice, takže máme osm zápasů v předsezonním období. Doufám, že nás to dobře připraví," dodal Moták.