Hokejisté Olomouce prohráli s Kometou a klesli na třetí místo

Olomouc - Hokejisté Olomouce podlehli v 11. kole extraligy doma Kometě 2:3 a klesli z prvního na třetí místo. Neuspěli po dvou výhrách za sebou. Brňané naopak vyhráli čtvrtý z posledních pěti duelů.

Úvodních deset minut nabídlo opatrný hokej s minimem šancí na obou stranách. Domácího Konráda prověřil dvakrát Koblížek a tečovaný puk Strömberga, Čiliak zasáhl proti dvěma pokusům Kucsery. Po polovině první třetiny využil povedeného střídání Kollár, který poprvé ze strany trefil jen Konráda, ale o chvíli později zamířil přesně do horního rohu olomoucké branky a poslat Kometu do vedení.

Domácí dokázali srovnat z první přesilové hry, střelou od modré čáry se prosadil obránce Rašner. Hned vzápětí navíc mohl otočit vývoj zápasu Anděl, ale z dorážky zamířil jen do boční sítě. Za hosty se naopak neprosadili dorážející Kundrátek a Flek.

Také ve druhé třetině se dostali do vedení hosté, po nedůsledném bránění domácích prostřelil Konráda zblízka Strömberg. Třetí branku pak Kometa přidala při své první přesilové hře v zápase, na konci dobře sehrané kombinace se trefil přesně k tyči Flek.

Převahu hostů ve druhé třetině mohl pečetit v situaci čtyř proti dvěma Zbořil, jehož střelu z první pokryl přesouvající se Konrád. Také díky tomu a další využité přesilové hře, při které se prosadil olomoucký kapitán Ondrušek, domácí snížili před koncem druhé třetiny na rozdíl jediné branky.

Olomouc se ve třetí třetině nadechla k pořádnému tlaku, její snahy o vyrovnání ale vždy ztroskotali na dobře chytajícím Čiliakovi nebo obětavě blokujících hráčích Komety. Stejným výsledkem dopadla i přesilová hra domácích pěti proti třem, během které několikrát zahrozili Káňa se Škůrkem.

Vzápětí se neujal ani nadějný pokus Kunce, proti němuž Čiliak zasáhl ramenem. Když už Dujsík Čiliaka střelou od modré překonal, zachránila hostujícího brankáře tři minuty před koncem zápasu branková konstrukce.

Hlasy trenérů po utkání 11. kola hokejové extraligy HC Olomouc - HC Kometa Brno (2:3):

Boris Žabka (Olomouc): "Chtěl bych pogratulovat soupeři k vítězství a fanouškům poděkovat za výbornou kulisu. Dnes jsme měli pomalejší vstup do zápasu. Nehráli jsme dobře na kotouči a prohráli jsme dost osobních soubojů. Trvalo nám, než jsme se do toho dostali, což se nám povedlo až díky využité přesilové hře 2:3. Chtěli jsme udělat maximum pro to, abychom doma urvali nějaké body. Za třetí třetinu bychom si minimálně bod určitě zasloužili, bohužel se nám ale i přes dostatek šancí, které jsme si vytvořili, vyrovnat nepodařilo. Trefili jsme tam i jednu tyčku, možná se od nás dnes trochu odvrátilo štěstí. Musíme teď každý den dělat všechno pro to, aby se k nám už v dalším zápase zase vrátilo."

Martin Pešout (Brno): "Měli jsme dnes jasný plán, chtěli jsme první třetinu odehrát opatrně, abychom domácí nepustili do vedení. Tím, že byli první, mají v sobě euforii a vezou se na vlně. Ve druhé třetině jsme pak chtěli udeřit a náš plán se naplnil. Bohužel místo toho, abychom dali na 4:1, kdy to tam Konrád Zbořilovi zázračně vytáhl z prázdné branky, tak jsme udělali zbytečný faul a dostali jsme gól na 3:2. Venku jsme ještě za tři body nevyhráli, proto jsme to ve třetí třetině chtěli ubránit za každou cenu. Pod dojmem toho, že jsme podobně ztratili zápas v Mladé Boleslavi, jsme se na můj vkus až moc zatáhli. Ale obětavou obranou, bojovností a až za cenu sebeobětování jsme to ubránili. Jsme za to rádi, ale musíme uznat, že domácí ve třetí třetině vyvinuli velký tlak. Bohužel pro ně a naštěstí pro nás byl ale Čiliak neprůstřelný."

11. kolo hokejové extraligy:

HC Olomouc - HC Kometa Brno 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Rašner (Škůrek, Kunc), 38. Ondrušek (Konrád) - 12. Kollár (Šalé), 26. Strömberg (Hrbas), 33. Flek (T. Sallinen, Strömberg). Rozhodčí: Mrkva, Obadal - Rampír, Axman. Vyloučení: 1:6. Využití: 2:1. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Sestavy:

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík - Kunc, P. Musil, J. Káňa - Navrátil, Nahodil, Klimek - Kucsera, Menšík, Kusko - Mácha, Anděl, Olesz. Trenér: J. Tomajko.

Brno: Čiliak - Ďaloga, Ščotka, Holland, Kučeřík, Kundrátek, Hrbas, Gulaši - Horký, Holík, Flek - Koblížek, Strömberg, Zaťovič - Šalé, A. Zbořil, Kollár - Kratochvíl, T. Sallinen, Dufek. Trenér: Pešout.