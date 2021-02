Hokejisté Olomouce poprvé v sezoně porazili Litvínov

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 45. kole extraligy Litvínov 4:3 a v domácím prostředí uspěli po sérii tří porážek. Hanáci navíc dokázali Vervu přehrát poprvé v sezoně a přiblížili se svému dnešnímu soupeři v tabulce na pět bodů. Olomouc je desátá, Litvínov devátý.

Domácím vyšel ideálně vstup do utkání. Už 89 sekundách hry se z předbrankového prostoru prosadil Klimek. O půl minuty později už vedli Hanáci o dvě branky. Po hezké individuální akci prostřelil Godlu ze středu hřiště také Handl.

Dvoubrankové vedení však Olomouci vydrželo pouhých 16 sekund. Konrád vyrazil první střelu jen k Irvingovi, který překonal domácího brankáře tvrdou střelou z dorážky.

Godla si poté připsal zákrok proti osamocenému Nahodilovi. Bezmocný byl ale ještě před polovinou první třetiny proti zakončení Koloucha, který po přihrávce Ondruška "uklízel" puk pohodlně do prázdné branky. Po třetí inkasované brance Godlu v brance Litvínova nahradil Zajíček.

Hosté vzápětí mohli znovu snížit, Konrád ale Žejdlovu střelu v samostatném úniku pokryl. Stejně úspěšný pak byl slovenský gólman proti střele Jarůška, dorážce Hanzla i další tvrdé střele Irvinga. Na konci první třetiny měl Konrát i štěstí, Ščotkova střela se zastavila o horní tyč jeho branky.

Aktivitu si Litvínov přenesl také do druhé třetiny a na jejím začátku snížil zásluhou Hanzla, který prostřelil Konráda střelou z pravého kruhu. Hostující Zajíček poté musel zasahovat proti střele Ostřížka z mezikruží. Z podobného prostoru o malou chvíli později střílel také Knotek a jeho nenápadný pokus skončil až za zády překvapeného Zajíčka.

Dobrou šanci na snížení měl vzápětí litvínovský Pospíšil, ale sám před Konrádem puk za olomouckého brankáře nedostal. Tři minuty před koncem druhé třetiny vytvořili hostující hráči závar okolo olomoucké branky a puk se po chvíli objevil za brankovou čárou. Rozhodčí však po kontrole videa branku odvolali, protože jí bylo dosaženou rukou.

Přesto Litvínov ještě do konce druhé třetiny snížil na rozdíl branky. Jarůšek s pukem na holi objel branku domácích, zasunout do ní puk se mu ale nepodařilo. Naštěstí pro hosty ho však doplnil Zdráhal a nadvakrát puk poslal do sítě.

Ve třetí třetině se už Olomouc více zaměřila na obrannou činnost a ubylo šancí na obou stranách. Více ze hry měli hosté a přestože se nejednalo o vyložené šance, musel Konrád zasahovat proti pokusu Demela a teči Hanzla. Vyrovnání Litvínovu málem nabídl Konrád, když mu vypadla střela Jarůška z velké dálky, nakonec však puk včas přikryl. Srovnat se pak hostům nepovedlo ani v závěrečné hře bez brankáře.

HC Olomouc - HC Verva Litvínov 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Klimek (Kunc, Nahodil), 2. Handl (Strapáč, Ostřížek), 9. Kolouch (Ondrušek), 28. J. Knotek (Bambula) - 3. Irving (Havelka, L. Stehlík), 24. M. Hanzl (Irving, Jarůšek), 39. P. Zdráhal (Jarůšek). Rozhodčí: Horák, Pražák - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - A. Rutar, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Valenta, Švrček - Bambula, J. Knotek, Káňa - Kunc, Nahodil, Klimek - Handl, Strapáč, Ostřížek - Olesz, Kolouch, Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Litvínov: Godla (9. Zajíček) - Balinskis, Cibulskis, Demel, Kudla, Irving, Ščotka - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Žejdl, Gerhát, M. Látal - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Havelka, Helt, L. Stehlík. Trenér: Országh.