Hokejisté Olomouce poprvé v sezoně nebodovali, podlehli Pardubicím 1:2

Olomouc - Hokejisté Olomouce podlehli v utkání 5. kola extraligy Pardubicím 1:2 a připsali si tak první porážku v sezoně. Východočeši na Hané vedli po gólu Roberta Kousala z 15. minuty, za domácí srovnal ve 24. minutě z přesilovky Jan Káňa. Tým Dynama pak ale v závěru druhé třetiny rozhodl, když rovněž při početní výhodě skóroval obránce Jan Košťálek.

Po pěti minutách se do šance protáhl Klimek, Frodla ale při hře čtyři na čtyři neprostřelil. Stejný hráč poté tečoval nahození Švrčka a trefil spojnici pardubické branky. S koncem Válova trestu zase mířil z pravé strany do bližší tyče Nahodil. Na druhé straně těsně minuli domácí bránu najetí Hyka s Říčkou.

Skóre otevřelo v patnácté minutě Dynamo: Konrád neudržel nahozený puk a Kousal ho zblízka dorazil do sítě. Odpovědět se po dalším Válově faulu snažili Kunc, Navrátil nebo Ondrušek, Frodl ale všechny jejich pokusy zneškodnil.

Na začátku druhé třetiny vystřelil od modré čáry Dvořák, Konrád kotouč vyrazil mimo branku. Olomouc si po Říčkově vysoké holi zahrála čtyřminutovou přesilovku. V závěru její první poloviny se puk od zadního mantinelu odrazil ke Káňovi, který střelou pod horní tyčku vyrovnal.

Domácí útočník mohl zanedlouho udeřit znovu, Frodl tentokrát zasáhl betonem. Za obranou se pak objevil pardubický Cienciala, Konrád zakončení do horního rohu branky pokryl ramenem. Poradil si také s možnostmi Radila a Zohorny z mezikruží.

Východočeši si vytvořili herní převahu. Sám na bránu ujel Zohorna, Konrád jej však lapačkou vychytal. Hosté šli znovu do vedení ve 38. minutě, když se v přesilovce prosadil obránce Košťálek. Gól musel ještě potvrdit videorozhodčí.

Během další početní převahy Dynama tečoval Košťálkovu střelu Adam Musil, Konrád kotouč v pokleku zastavil. Po olomoucké ztrátě ve středním pásmu to mezi betony zkoušel Radil, ale neuspěl. Při vyloučení Rákose zakončoval z první Káňa, horní část pardubické branky minul. Skóre už se pak do konce nezměnilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Zápas jsme začali dobře. V první třetině jsme si vytvořili šance, ale neproměnili jsme je. První gól soupeře nás potom trochu zabrzdil. Ve druhé třetině jsme využili přesilovku, ale Pardubice poté taky. Při závěrečné hře bez brankáře jsme si vytvořili nějaké střelecké příležitosti, jenže jsme je nedokázali využít. Celkově jsme však nepodali vůbec špatný výkon. Když budeme takhle hrát dál, budeme bodovat."

Marek Zadina (Pardubice): "Bylo to kvalitní utkání plné osobních soubojů. Věděli jsme, že v Olomouci bude těžké získávat body, ale byli jsme na to nachystaní. Stálo nás spoustu sil, abychom se prosadili v útočném pásmu. Rozhodly speciální týmy. Ubránili jsme pět oslabení, po dvou zápasech jsme proměnili přesilovku. Ve třetí třetině jsme se soustředili na to, abychom soupeře nepouštěli do šancí. Podali jsme velmi dobrý týmový výkon podpořený brankářem."

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 24. J. Káňa (Orsava, Ondrušek) - 15. R. Kousal (Poulíček), 38. Košťálek (Říčka). Rozhodčí: Hradil, Cabák - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. Diváci: 4665.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík - Orsava, Menšík, J. Káňa - P. Musil, Nahodil, Klimek - Bambula, J. Knotek, Kunc - Strapáč, Navrátil, Kusko. Trenér: J. Tomajko.

Pardubice: Frodl - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála - Hyka, T. Zohorna, Radil - Cienciala, A. Musil, Říčka - Paulovič, Poulíček, R. Kousal - T. Urban, Rákos, Koffer. Trenér: R. Rulík.