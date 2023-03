Hokejisté Olomouce otočili zápas v K. Varech a doma mohou postoupit

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů prohráli v druhém domácím zápase předkola play off extraligy s Olomoucí 2:3 v prodloužení. Olomoucký celek vede v sérii 2:1 a v dalším utkání bude mít v úterý výhodu domácího prostředí, stejně jako v případném středečním rozhodujícím duelu o postup do čtvrtfinále. Hosté nejprve ve třetí třetině smazali během 22 sekund dvoubrankovou ztrátu, o vítězný gól se pak v 64. minutě postaral Jakub Orsava.

Domácímu mužstvu chyběl útočník Gríger a hostům Plášek, oba dostali od disciplinární komise dodatečný jednozápasový trest za zákroky v sobotním duelu. Lépe začali Západočeši. Ve 3. minutě ztratil Knotek v obranném pásmu puk, který se dostal ke Kofferovi a ten střelou z mezikruží prostřelil Konráda.

Olomouc následně přečkala první oslabení a přidala na obrátkách. Domácí tým nejprve ve 14. minutě po Navrátilově střele zachránila tyč a blízko vyrovnání byl rovněž Škůrek, jehož šanci zneškodnil Habal.

Hned na úvod druhého dějství se před Konrádem ocitl osamocený Rachůnek, ale jeho střelu z bezprostřední blízkosti olomoucký brankář zlikvidoval. Kružíkovu střelu z levého křídla zastavila tyč, ale v 25. minutě už domácí vedli o dvě branky. Jiskra u modré čáry převzal puk, přešel přes olomoucké obránce a střelou pod horní tyč navýšil vedení Energie na 2:0.

V úvodu třetí třetiny Jiskra v úniku neskóroval a o chvíli později při Redlichově vyloučení snížil z dorážky Musilovy střely Káňa. Za 22 vteřin už bylo vyrovnáno: po Bambulově vyhraném vhazování vystřelil Dujsík a puk propadl Habalovi mezi betony.

Olomoucký Navrátil pak podruhé v utkání nastřelil tyč. Emoce v hledišti i na ledě vyvolala 59. minuta, kdy byl domácí Beránek vyloučen na čtyři minuty, přičemž o chvilku dříve se sám podle názoru karlovarské střídačky stal obětí nedovoleného bránění.

Prodloužení tak začali Hanáci s výhodou ještě tříminutové přesilovky. Tu sice nevyužili, ale několik vteřin po jejím skončení zůstal osamocený před karlovarskou brankou Orsava a rozhodl třetí zápas předkola pro Olomouc.

První utkání se ve středu v Olomouci kvůli problémům s ledem nedohrálo, zbylé dvě třetiny odložilo vedení soutěže na čtvrtek. Karlovy Vary pak zahájily doma sérii už ve druhém zápasu.

Hlasy trenérů po utkání:

David Bruk (Karlovy Vary): "Dneska jsme byli opět blízko k bodu a mohli jsme v sérii vést. Bohužel nepovedlo se. Vítěz série musí získat tři body, Olomouci ten třetí bod nedáme zadarmo a budeme bojovat."

Jan Tomajko (Olomouc): "Začátek se pro nás nevyvíjel vůbec dobře, když jsme hned inkasovali a vzalo nám to trošku vítr z plachet. Dá se říci, že to s námi zamávalo. Potom jsme ještě prohrávali 0:2 a potom nás Vary opět trochu sevřely. Ve třetí třetině jsme se gólem na 1:2 trošku chytli. Musím říci, že potom jsme neskutečnou bojovností zápas otočili. Jsme samozřejmě spokojeni, protože z 0:2 to otočit na 3:2 je opravdu výborná práce od hráčů a musíme jim poděkovat. Pořád ale není konec, protože musíme vyhrát třikrát a je to pořád otevřené."

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 2:3 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Koffer (Kohout), 25. Jiskra - 46. J. Káňa (P. Musil, Orsava), 46. Dujsík (Bambula, Kusko), 64. Ondrušek. Rozhodčí: Jaroš, Šindel - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 4329. Stav série: 1:2.

Karlovy Vary: Habal - Huttula, Havlín, Stříteský, Pulpán, D. Mikyska, Dlapa, Bartejs - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Hladonik, Jiskra, T. Rachůnek - Kohout, Koffer, Redlich - Kofroň, Kružík, Juusola. Trenér: Bruk.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, T. Černý - Orsava, P. Musil, J. Káňa - Kusko, J. Knotek, Bambula - Anděl, Klimek, Navrátil - A. Rutar, Menšík, Kucsera. Trenér: J. Tomajko.