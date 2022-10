Hokejisté Olomouce doma vynulovali Kladno, Rytíři neskórovali potřetí v řadě

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v 9. kole extraligy Kladno 3:0 a vyhráli doma čtvrtý z pěti zápasů v sezoně. Druhým čistým kontem v ročníku k tomu přispěl slovenský brankář Branislav Konrád. Rytíři počtvrté za sebou nebodovali a neskórovali už 223 minut a 32 sekund.

Domácí otevřeli skóre po minutě a 13 sekundách, kdy Klimek po přihrávce Navrátila zamířil do odkryté brány. Druhý gól přidal ve čtvrté minutě Káňa, který po brejku střelou nad Brízgalovu vyrážečku využil přesilovku.

Olomouc mohla skórovat i při vlastním oslabení, Kuncem tečovaný puk proletěl těsně nad kladenskou brankou. Na druhé straně projel mezi kruhy Brodecki a Konrádovi pomohla levá tyč. Před pauzou se dostal v oslabení tři proti pěti do úniku kladenský kapitán Plekanec, ale zakončil svůj úspěšný blafák až po vypršení první třetiny.

Hanáci si do druhé třetiny přenesli 56 sekund přesilovky pět na tři a Orsava ji rychlou střelou příklepem dokázal využít. V pokračující klasické početní výhodě zamířil Káňa do horní tyče branky Rytířů.

Těm se nepodařilo využít čtyřminutovou přesilovku za vysokou hůl Škůrka. Navíc je oslabil kanadský obránce Dotchin, který za pěsti při bitce s Káňou dostal trest ve hře. V oslabení neuspěl unikající Procházka, Brízgala poté zneškodnil šanci Navrátila.

V úvodu třetí části hostující brankář zastavil střelu Švrčka i následnou dorážku Nahodila. Dlouhé čekání Kladna na vstřelený gól se pokusil ukončit bek Ticháček, příklepem ale z levé strany neuspěl. Stejně dopadl v početní převaze Filip, který trefil Konráda do betonu.

Olomouc kontrolovala tříbrankový náskok. Zvýšit ho mohl z přečíslení Orsava, Brízgala puk chytil do lapačky. Rytířům nepomohla ke skórování ani závěrečná hra bez brankáře. Těsně před koncem utkání se ještě Švrček pustil do Plekance, kterému domácí publikum předtím spílalo za zákrok na Orsavu. Olomoucký obránce odešel do kabiny s trestem ve hře.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Začátek zápasu byl z naší strany úplně o něčem jiném než minule v Liberci. Díky tomu jsme se trochu uklidnili. Ve druhé třetině hra kvůli přesilovkám a oslabením ztratila tempo. V posledním dějstvím bylo těžké se do toho znovu dostat. Hráčům ale musím poděkovat, koncovku zápasu zvládli výborně."

Otakar Vejvoda mladší (Kladno): "Doplatili jsme na špatný začátek zápasu, Olomouc dala ze tří střel dva góly. Soupeř byl iniciativnější, nám se v první třetině nepodařilo využít asi čtyři přečíslení dva na jednoho. Ve druhé části tam byly přesilovky i oslabení, u některých hráčů mi ve střídání chyběl flow. Ve třetí třetině hráli domácí dobře a disciplinovaně. Už jsme se nedostali do velkých šancí."

HC Olomouc - Rytíři Kladno 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Klimek (Navrátil), 4. J. Káňa (Bambula, Strapáč), 21. Orsava (Navrátil, Nahodil). Rozhodčí: Hradil, Kika - Hlavatý, Axman. Vyloučení: 8:6, navíc Švrček - Dotchin oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 4736.

Olomouc: Konrád - A. Rutar, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík - Orsava, Strapáč, J. Káňa - Navrátil, Nahodil, Klimek - Bambula, Menšík, Kunc - Kucsera, Anděl, Kusko. Trenér: J. Tomajko.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis, od 41. navíc Kehar - Brodecki, Plekanec, Melka - Zikmund, Klepiš, M. Beran - M. Procházka, Filip, Kubík - O. Bláha, Indrák, Machač. Trenér: O. Vejvoda ml.