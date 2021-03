Hokejisté Olomouce a Hradce Králové postoupili do čtvrtfinále

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, 13. března 2021 v Olomouci. Jakub Navrátil z Olomouce překonává brankáře Plzně Dominika Frodla.

Praha - Hokejisté Olomouce porazili ve třetím zápase předkola play off extraligy Plzeň 2:1, sérii vyhráli 3:0 a postoupili do čtvrtfinále, kde je čeká Sparta. Postupuje také Hradec Králové, který v sérii s Litvínovem rovněž zvítězil ve všech třech zápasech. Mountfield dnes na ledě Vervy vyhrál jasně 5:1 a ve čtvrtfinále vyzve Liberec. Vyřazení odvrátila Kometa Brno, která zdolala Vítkovice 2:1 v prodloužení a snížila stav série na 1:2. Zápas v čase 72:59 rozhodl Martin Zaťovič. Sérii predloužily i Karlovy Vary poté, co zdolaly Pardubice 2:1 v prodloužení. Domácí otočili zápas díky dvěma gólům Martina Kohouta.

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápasy:

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 48. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 73. Zaťovič (P. Holík, Zámorský) - 51. J. Hruška (L. Kovář, Lakatoš). Rozhodčí: Pražák, Kika - Frodl, Komárek. Vyloučení: 6:4. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 1:2.

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Strapáč (Kucsera, Bambula), 28. Navrátil (J. Knotek, Škůrek) - 25. P. Straka. Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Zíka, Rampír. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Konečný stav série: 3:0.

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 45. Jarůšek (Cibulskis) - 5. Šalda (Perret, Lev), 17. Blain (Kevin Klíma), 18. Orsava (V. Růžička ml.), 27. Zachar (Perret, V. Růžička ml.), 28. Smoleňák. Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Brejcha, Axman. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Bez diváků. Konečný stav série: 0:3.

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 58. Kohout (Flek, T. Rachůnek), 78. Kohout (T. Rachůnek) - 25. Poulíček (Blümel, Paulovič). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Pešek, Malý. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Stav série: 1:2.

Další program:

Neděle 14. března - 4. zápasy:

15:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice (O2 TV Sport),

17:00 HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera (ČT sport).