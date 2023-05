Hokejisté odcestovali na MS do Rigy, k mužstvu se před odletem připojil Chytil

Praha - Čeští hokejisté odcestovali do dějiště mistrovství světa. Před odletem do Rigy se k nim na terminálu 3 ruzyňského letiště přidal útočník Filip Chytil z New York Rangers. Do lotyšské metropole dorazí národní tým po poledni a ještě dnes odpoledne čeká hráče trénink v hale Gaugava. Šampionát, na němž budou Češi obhajovat bronz, začne v Tampere a Rize v pátek úvodními zápasy základních skupin - Češi se utkají se Slováky.

Hokejisté přijeli na letiště společně autobusem v době, kdy už kustodi zařizovali odbavení jejich hokejových propriet. Záhy po nich dorazil i Chytil, který s Rangers vypadl z play off zámořské NHL před týdnem po sedmizápasové bitvě proti New Jersey Devils a od trenérů v čele s hlavním koučem Karim Jalonenem dostal do odletu volno. Třiadvacetiletý Chytil míří už na čtvrté MS po letech 2018, 2019 a 2021 a má patřit k hlavním tahounům mužstva.

Zkušený Fin Jalonen ho v posledních dnech chválil. "Slyšel jsem to. A jsem hrozně rád, že mi zavolal. Po vypadnutí jsem neměl žádné jiné myšlenky, Martin Havlát mi zavolal hned další den, pak i trenér Jalonen a ten rozhovor byl perfektní. Vůbec jsem neváhal. Neznám Kariho ještě osobně, těším se, až se s ním seznámím, ale na první dojem mi to sedlo," řekl Chytil v rozhovoru s novináři, po jehož skončení přišlo na řadu velmi vřelé seznámení a pozdravy s trenérem.

Národní tým cestoval v elegantních oblecích, všichni měli na sobě tmavé kalhoty, bílé košile a speciální kostkovaná saka, z nichž každé bylo ušité na míru majiteli. Na vnitřní straně saka mají hokejisté jmenovky a čísla. "Ten oblek je ze super materiálů, takže všechno hodně pohodlné, na cestu opravdu ideální," ocenil ostřílený kapitán Roman Červenka.

Sedmatřicetiletý útočník švýcarského klubu Rapperswil-Jona, jenž byl kapitánem už při loňském úspěšném tažení za bronzem, týmu věří. "Máme rozhodně kvalitní hráče, ale teprve se uvidí, jak si to všechno sedne, jak budeme dodržovat systém, jak budeme hrát jako tým a jak ten turnaj odstartujeme. Roli bude hrát hodně detailů. Já však věřím, že tým může tu sílu mít," prohlásil Červenka.

"Věřím, že budeme ten tým tvořit dál tak, abychom byli úspěšní. Týmová chemie patří k tomu nejdůležitějšímu, dělá velké procento, protože tým jako takový musí držet pospolu a táhnout za jeden provaz. Hráči se musí navzájem podporovat a makat jeden pro druhého. Za tyhle kluky mohu strčit ruku do ohně. Vím, že tato parta je skvělá," řekl již v neděli po skončení Českých her v Brně obránce Michal Kempný.

V podobném duchu hovořil po posledním zúžení nominace i Jalonen. "Mám vážně radost z toho, jak je ten tým složený, byť tady není třeba tolik hráčů z NHL. Asi všichni bychom byli rádi, kdyby dorazila kompletní ekipa z Bostonu... Ale i když tady nemáme ty vysloveně superhvězdy, jak tomu bylo třeba loni, mám pocit, že tenhle tým může na šampionátu uspět, což mi ukázal i tento týden. Udělali jsme velký progres. A opravdu si myslím, že v Rize můžeme uspět a hrát dobře," uvedl Jalonen.