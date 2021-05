Hokejisté nastoupí proti Švédsku v brance s Hrubcem, hrát bude i Vrána

Riga - Česká hokejová reprezentace nastoupí i do dnešního čtvrtého zápasu na mistrovství světa v Rize proti Švédsku v brance s Šimonem Hrubcem.V sestavě bude i útočník Jakub Vrána, který měl v minulých dnech zdravotní problémy. Složení jednotlivých formací a jména hráčů, kteří budou duel sledovat jen z tribuny, ale trenéři s předstihem nechtějí zveřejnit.





"Chytá Šimon a nastoupí dvacet bojovníků," řekl asistent trenéra Martin Straka v on-line rozhovoru s novináři. Sestavu český tým zveřejní hodinu před začátkem utkání. Neměl by v ní ale chybět Vrána, který měl problémy s poraněným ramenem. "Kuba jde do utkání. Dnes se cítil lépe, tak uvidíme, jak se bude jeho zdravotní stav vyvíjet v průběhu zápasu," uvedl jeden ze spolupracovníků hlavního kouče Filipa Pešána.

Češi zatím na turnaji vyhráli jen jeden ze tří zápasů, navíc až v prodloužení. Aktuálně jsou poslední ve skupině A o bod za sedmým Švédskem, které do šampionátu vstoupilo stejně špatně jako český tým. Ve třetím utkání ale Seveřané deklasovali Švýcarsko 7:0.

"Musíme být sebevědomí, výborně bruslit, hrát v pohybu, být silní v osobních soubojích, ale hlavně musíme hrát pospolu. V posledním zápase bylo vidět, že kluci chtějí, ale na ledě byl strašný chaos. Kluci možná chtěli až moc," řekl Straka a dodal, že všichni si dobře uvědomují význam utkání. Případná porážka by Čechům výrazně zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále a už by zřejmě situaci neměli jen ve svých rukách. "Máme v týmu kluky, kteří už mají něco za sebou. Hrají v NHL, předních evropských ligách nebo získali titul u nás. Doufám, že je to nebude svazovat," věřil Straka.

Případné nervozitě se bude tým podle jeho slov snažit předcházet jednoduchou hrou od první minuty. "Budeme se je snažit uklidňovat a nabádat, aby se ze začátku, než se utkání rozběhne, nepouštěli do žádných zbytečných věcí, které nemusí vyjít. Já bych to maximálně zjednodušil, aby se všichni dostali do tempa," řekl Straka.

Skutečností, že jsou Češi poslední ve skupině, se bývalý vynikající útočník příliš nezabývá. "Každý to má jinak, ale já osobně na tabulku nekoukám. Soustředím se jen na dnešní utkání. Víceméně je to naše čtvrtfinále a my ho musíme zvládnout," podotkl Straka.

Utkání Česko - Švédsko začne v Olympijské sportovní centru v 19:15 SELČ.