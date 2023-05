Hokejisté na závěr Českých her podlehli Švýcarům

Brno - Hokejová reprezentace podlehla na Českých hrách Švýcarsku 2:3 a nevyužila šanci vyhrát domácí turnaj série Euro Hockey Tour potřetí za sebou, přestože jí stačil bod. Gól a asistenci si připsal Jiří Smejkal, dvě nahrávky zaznamenal další útočník Filip Chlapík. Brněnský turnaj vyhrálo Švýcarsko, český tým skončil za Švédskem třetí.

Skóre otevřel záhy po úvodním buly obránce Michal Kempný. Útočník Ondřej Beránek pak inkasoval trest na pět minut a do konce utkání, čehož využil k vyrovnání Gaëtan Haas. Ve druhé třetině poslal Švýcary do vedení Romain Loeffel, na začátku poslední části vyrovnal Smejkal. V čase 45:59 rozhodl Marco Miranda. Kvůli zdravotním potížím odstoupil ze zápasu obránce David Jiříček.

Přibližně v 19:30 oznámí trenér národního mužstva Kari Jalonen nominaci na světový šampionát v Tampere a Rize, který začne v pátek. Češi do turnaje vstoupí duelem se Slováky.

Češi zahájili boj o turnajový primát na výbornou. Chlapík zpoza švýcarské branky posunul puk na Smejkala, který našel Kempného a jeho tečovaný pokus skončil za zády gólmana Mayera. Ve třetí minutě chybělo málo, aby byl náskok domácího týmu dvoubrankový: Moser chyboval při rozehrávce uvnitř vlastního obranného pásma, našel přesně Beránka, jenž další tečovanou střelou zazvonil na horní tyčku poté, co Mayer máchl lapačkou do prázdna.

Švýcaři se snažili o rychlou odpověď a při tlaku několikrát prověřili Vejmelkovu pozornost. Stav se však změnil až v sedmé minutě. Tou dobou hráli Češi dlouhé oslabení poté, co byl na pět minut a do konce utkání vyloučen po souboji u hrazení Beránek. Haas vypálil z kruhu, jeho rána bez přípravy se otřela o bránícího Jordána a Vejmelka byl bezmocný.

Corvi mohl ještě v závěru dlouhé přesilovky dokonat obrat, napálil však jen spojnici pravé a horní tyčky Vejmelkovy branky. Ve 14. minutě měl naopak možnost vrátit vedení na českou stranu Flek, když nebezpečně vystřelil z mezikruží, Mayer však jeho pokus s trochou štěstí zneškodnil. Ještě před přestávkou si Češi zahráli první přesilovku v utkání, Lencovu velkou šanci zmařili na poslední chvíli bránící soupeři.

Ve druhé třetině mohl skóre na stranu Švýcarů překlopit Riat, jenže nedal. Ve velké šanci byl pak faulovaný Kaut. Švýcaři se při hře oslabení ocitli na ledě v pěti a Češi měli k dispozici 91 sekund dlouhou přesilovku pět na tři. Zbořil během ní třikrát tvrdě pálil, ale ve všech případech Mayer vyrazil kotouč do bezpečí maskou.

Ve 32. minutě přišel jediný menší trest na straně domácích, když se hákováním provinil Zbořil a Švýcaři po vyšším trestu Beránka z první třetiny zužitkovali i kratší přesilovku, kterou dostali. Loeffel ze středu hřiště dokonale využil zakrytého Vejmelkova výhledu a Švýcaři byli na koni.

Do třetího dějství nastupoval český tým s vědomím, že má k dobru ještě 13 sekund přesilovky. A tento čas využil dokonale - sekundu před koncem Corviho trestu připravil Chlapík zpětnou přihrávkou ideální pozici Smejkalovi, jenž okamžitě pálil a trefil horní růžek švýcarské branky - 2:2. Smejkal měl po chvilce další možnost, snažil se trefit z totožné pozice stejné místo jako chvilku předtím, ale Mayer jako kdyby mu přečetl myšlenky a tentokrát měl navrch on.

Na konci 46. minuty už zase vedli Švýcaři. Fora zkusil štěstí od modré čáry, Vejmelka vyrazil kotouč jen před sebe, kde se dostal k dorážce clonící Miranda. Jeho první pokus ještě Vejmelka pohotově vykryl betonem, ale na druhý už nedosáhl.

V 53. minutě se po povedené rychlé akci dostal do velmi dobré příležitosti na vyrovnání Flek, ale Mayer ho vychytal. Necelé čtyři minuty před vypršením základní doby to domácí zkusili bez gólmana. Jejich převahu hráčů v poli ještě umocnil Richardův faul v čase 58:11. Druhou výhru v základní době z 12 startů v EHT během této sezony už ale Švýcaři přes snahu českých hokejistů uhájili.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "Odehráli jsme tady tři opravdu těžké zápasy. Ty nám na této úrovni ukázaly, podle čeho máme udělat finální rozhodnutí o nominaci. Dnes nám chyběla trošku energie, kterou jsme měli proti Finsku, ale jsme spokojení s tím, že jsme dali všem hráčům šanci. Hodně hráčů jsme vyměnili a jsem spokojený s tím, jak dnes hráli ti, co byli v sestavě. O Davidovi Jiříčkovi jsem ještě nemluvil s doktory, ale už to není ten bok, má problém s kotníkem. Nemohl bruslit, musíme se poradit a rozhodnout. Není to dobré, ale uvidíme. Opravdu teď v tuto chvíli nevím, jak moc je to vážné."

Karel Vejmelka (brankář ČR): "Nikdo o tom moc nepřemýšlí, že je to nějaký zápas o nominaci. Šli jsme do toho jako do každého jiného zápasu. Každý se soustředí a neřeší, co bude. Byla to tady dobrá příprava, týmy jsou víceméně poskládané, jak budou na mistrovství světa. Zápasy měly svoji kvalitu a myslím, že nás to dobře prověřilo. Je důležité mít kvalitní soupeře, vyzkoušet si to tempo, jak tito soupeři hrají a od toho se odvíjí i příprava na další zápasy."

Jiří Smejkal (útočník ČR, autor gólu): "Před zápasem jsme si říkali, že to pro někoho může být poslední zápas sezony, takže není co ztratit. Ať do toho každý dá, co má. A na konci se uvidí, kdo pojede a nepojede. Chtěli jsme vyhrát, bohužel se to nepovedlo. Samozřejmě to mrzí tím spíš, že jsme mohli vyhrát celý turnaj. Myslím, že všechny tři zápasy byly z naší strany dobré. Každý byl o jediný gól, což ukazuje, jak jsou týmy vyrovnané. Rozhodují maličkosti. Minimálně na remízu to dnes bylo."

Michal Kempný (obránce ČR, autor gólu): "Myslím, že nám malinko chyběla energie a nejezdily nám nohy tak, jak jsme potřebovali. Snažili jsme se to odmakat, jak jsme mohli, ale Švýcaři hráli výborně. Měli dobrý pohyb a docela nám to znepříjemňovali. Ve třetí třetině jsme našli ještě nějaké síly, abychom se zápasem něco udělali, ale bohužel to nakonec nestačilo ani na ten bod."

České hokejové hry v Brně, turnaj Euro Hockey Tour:

Česko - Švýcarsko 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Kempný (Smejkal, Chlapík), 41. Smejkal (Chlapík) - 7. Haas (Loeffel), 33. Loeffel (Corvi, Haas), 46. Miranda (Fora, Berni). Rozhodčí: Eriksson, Harnebring (oba Švéd.) - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 1:5, navíc O. Beránek (ČR) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 4787.

Česko: Vejmelka - Jordán, J. Zbořil, D. Jiříček, Kempný, Knot, T. Dvořák, Jeřábek, Němeček - Chlapík, R. Horák, Smejkal - Kaut, M. Kovařčík, Lenc - Hyka, D. Voženílek, Flek - O. Beránek, Černoch, H. Zohorna. Trenér: K. Jalonen.

Švýcarsko: Mayer - Fora, Moser, Loeffel, Marti, Glauser, Geisser, Berni - Riat, Corvi, Ambühl - Künzle, Haas, Herzog - Simion, Senteler, Miranda - Ch. Bertschy, Richard, Thürkauf - Moy. Trenér: Fischer.

Konečná tabulka turnaje:

1. Švýcarsko 3 2 0 0 1 5:6 6 2. Švédsko 3 1 1 0 1 10:7 5 3. Česko 3 1 0 1 1 8:9 4 4. Finsko 3 0 1 1 1 7:8 3

Konečná tabulka EHT:

1. Švédsko 12 5 4 1 2 35:22 24 2. Česko 12 4 2 2 4 26:33 18 3. Finsko 12 3 2 3 4 37:34 16 4. Švýcarsko 12 2 2 4 4 23:32 14