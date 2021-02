Hokejisté na úvod Švédských her podlehli domácí reprezentaci

Malmö (Švédsko) - Čeští hokejisté podlehli při vstupu do Švédských her v Malmö domácí reprezentaci 2:3 v prodloužení a ve třetím souboji se Švédy v sezoně poprvé ztratili body. V tabulce Euro Hockey Tour po čtvrté prohře ze sedmi utkání ztrácí tým kouče Filip Pešána na vedoucí Rusko už devět bodů a nově třetí Švédové se na něj dotáhli na rozdíl tří bodů. V sobotu se Češi utkají v poledne s Finskem.

Premiéru v národním týmu si odbyli útočník Oscar Flynn z Mladé Boleslavi a Filip Král, který se z pozice sedmého obránce do hry dostal až od druhé třetiny.

Úvod utkání nenabídl přes převahu Švédů velké šance a český tým dokázal tu první zužitkovat. V šesté minutě při Hanssonově vyloučení po Tomáškově pokusu z levého kruhu se prosadil z dorážky Smejkal a v pátém startu v reprezentaci si připsal premiérovou branku.

Bartošák pokusy Švédů z dálky spolehlivě kryl, Fasth si poradil se Špačkovou tečí. Ve 12. minutě byl blízko vyrovnání při signalizovaném vyloučení Larsson, ale při zakončení do odkryté branky mu sjel puk z hokejky.

Při Němečkově trestu se Pešánův výběr ubránil. Na druhé straně při plném počtu hráčů na ledě zahrozil nejlepší střelec extraligy Matěj Stránský. Druhou početní výhodu při Tomáškově trestu už domácí využili po devíti sekundách. Persson nabil za levý kruh Lundkvistovi, který zamířil přesně k pravé tyči.

V úvodu druhé části ohrozili Fastha nejdříve z úhlu Stránský a potom z úniku Roman. Potom z otočky minul Lenc, jehož další pokus ve 23. minutě po Špačkově vyhraném vhazování prošel švédskému gólmanovi mezi betony, ale stihl puk vychýlit mimo. Při Němečkově druhém vyloučení v utkání trefil Lundkvist horní tyč.

V polovině utkání v přečíslení uvolnil Flynn mezi kruhy Šuláka, ale ten nezamířil přesně. Při Wigerliho vyloučení český tým svou druhou přesilovku v utkání nevyužil, protože Birner trefil jen horní tyč.

Pykat šel i Lundkvist, ale Seveřané se ubránili i 19 sekund ve třech proti pěti. Stránský po Birnerově nabídce trefil z mezikruží Fastha a už při hře pěti proti čtyřem švédský gólman kryl šance Špačka a Romana.

V 35. minutě Švédové otočili stav, poté co Češi nedostali puk z obranného pásma. Berggren zpoza branky ideálně uvolnil Holberga, jenž zamířil do odkryté branky.

Na začátku třetí třetiny měli při Fröbergově vyloučení možnosti Lenc a Tomášek, mezitím Bartošák úspěšně vyřešil únik Wigerliho. Po skončení oslabení zahrozil z přečíslení Fröberg.

Při Larssonově pobytu na trestné lavici už Češi vyrovnali. Po Birnerově střele, kterou se snažil tečovat Stránský, pomohla Fasthovi opět horní tyč. O chvíli později nabil Stránský mezi kruhy Lencovi, který už švédského gólmana prostřelil mezi betony. Otočit stav se snažili Roman s Flekem. Fasth musel řešit i pokusy Lence a Kloka.

V 55. minutě pomohla Bartošákovi tyč po Fröbergově bekhendovém zakončení a na druhé straně stejně tak Fasthovi po Lencově střele. Zápas dospěl do prodloužení, v kterém nejdříve neproměnil únik Sellgren, potom neuspěl na druhé straně Tomášek a další sólový nájezd domácích už proměnil Johansson.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér ČR): "Bylo to vyrovnané utkání. Chvilku jsme Švédy přehrávali, poté oni přehrávali nás. Věděli jsme, že zápas rozhodnou chyby nebo speciální týmy, což se potvrdilo. Góly padaly v přesilových hrách. Bohužel v prodloužení je to o tom, zda se velká šance promění na jednu nebo druhou stranu, a my jsme ji neproměnili, proto jsme prodloužení nezvládli."

Jiří Smejkal (útočník ČR, autor premiérové branky v reprezentaci): "Cvičili jsme to celý týden a krásně to vyšlo. Jsem za to rád. Jen je škoda, že jsme to nepodpořili vítězstvím. Byl to vyrovnaný zápas. V první polovině byli Švédové lepší a my jsme postupně přebírali iniciativu na naši stranu a na konci jsme měli nějaké šance, abychom to zvrátili. Prodloužení je padesát na padesát, my jsme tam měli šance, byli jsme víc na puku. Oni pak ujeli a bohužel dali gól."

Matěj Stránský (útočník ČR): "Od nás byl start trošku zbrklejší. První třetinu jsme nesehráli úplně ideálně, tam nás možná zaskočili pohybem a klidem při rozehrávce. Od druhé třetiny jsme se v tempu srovnali a měli jsme pak ze hry víc. Byly šance na obou stranách a ve třetí třetině jsme jich možná měli víc. Rozhodlo prodloužení, tam to bývá nedáš, dostaneš. Bohužel jsme nevyhráli, ale musíme se připravit na další zápasy."

Radan Lenc (útočník ČR, autor branky na 2:2): "Mrzí to, protože už ve druhé třetině jsme měli dobré šance, které jsme bohužel neproměnili. Ve třetí třetině se nám podařilo srovnat v přesilovce, což je super. Měli jsme další šance, které jsme tam nedotlačili. V prodloužení těžká situace, kdy jsme se tam s Davidem Tomáškem dobře vykřížili, ale udělal jsem asi drobnou chybu, že jsem vystoupil a nezatáhnul to zpátky. Situace ale bohužel taková byla a inkasovali jsme."