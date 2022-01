Hokejisté Mladé Boleslavi jsou v karanténě, neodehrají nejbližší tři zápasy

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi jsou dalším extraligovým týmem, který musel kvůli covidu-19 do karantény. Neodehrají proto dnešní utkání s Karlovými Vary a odloženy mají i další dva zápasy. Středočeši o tom informovali na svém oficiálním webu. Ze stejného důvodu musely do karantény i prvoligová mužstva Vsetína a Ústí nad Labem.

"Krajská hygienická stanice nařídila z důvodu nákazy několika hráčů nemocí covid-19 A mužstvu BK Mladá Boleslav do středy 19. ledna karanténu," uvedli představitelé Bruslařského klubu.

Vedle dnešního utkání 41. kola extraligy se hráči Mladé Boleslavi nepředstaví v neděli na ledě Zlína a v úterý doma proti Kladnu.

V karanténě jsou aktuálně i České Budějovice, Třinec se po vynucené pauze do soutěže zapojí dnes. Nejbližší dvě utkání - v sobotu a příští týden ve středu - neodehrají v první lize Vsetín a Ústí nad Labem.

Středočeši se nyní musí se soupeři domluvit na náhradních termínech zápasů. Již před startem ročníku upravilo vedení extraligy pravidla pro případy, že by covid-19 zasáhl do programu a utkání se musela odkládat. Zápas může být odložen maximálně o 30 dnů. V případě, že by se jim to nepodařilo, může nové termíny zápasů stanovit ředitel soutěže Josef Řezníček nebo sportovně-technická komise hokejového svazu.

Mužstva, která chtějí postoupit do play off, musí odehrát alespoň 50 procent utkání. V případě, že některý z týmů nesehraje plný počet zápasů, do tabulky se mu započítá počet bodů podle průměrného zisku. Alespoň polovinu základní části čítající 60 kol už odehrály všechny kluby.