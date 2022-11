Hokejisté Mladé Boleslavi a Plzně se utkají o čtvrtou výhru v řadě

Praha - Hokejisté Mladé Boleslavi a Plzně se ve čtvrtek v předehrávce 25. kola extraligy utkají o čtvrtou výhru v řadě. Oba týmy v tabulce dělí jen bod, takže ve hře je i případný posun v pořadí soutěže. Lépe jsou na tom Středočeši, kteří drží šesté místo a plný bodový zisk je může posunout až před čtvrtý Třinec.

Bruslaři před listopadovou reprezentační přestávkou prohráli šestkrát v řadě, pak ale vyhráli v prodloužení na ledě Kladna, po nájezdech podlehli v Karlových Varech a poté porazili Brno, Litvínov a Hradec Králové. Nasbírali 12 bodů a v úspěšné sérii chtějí pokračovat i ve čtvrtek.

"Proti Plzni půjde o další těžké utkání. V tabulce nás dělí jen bod. V zádech má stejně jako my sérii tří vítězství, takže je jasné, že jeden z nás v ní pokračovat nebude. Uděláme všechno pro to, abychom to nebyli my," řekl kapitán Bruslařů Jan Stránský. "Věřím, že nám přijdou pomoct naši fanoušci," přál si se sedmi góly druhý nejlepší střelec týmu.

Západočeši jsou na tom podobně. Po přestávce sice prohráli v Brně a v prodloužení doma s Kladnem, následně ale přehráli Hradec Králové, Třinec a Litvínov. Získali tak deset z 15 možných bodů.

"V Brně náš výkon nebyl špatný. Pak se nám nepovedl domácí zápas. Věděli jsme ale, že náš čekají těžká utkání a neustále jsme nabádali hráče, že se nic neděje. Že poctivou prací můžeme zápasy uhrát. A potvrdilo se to. Je to jen o přístupu, nasazení, plnění systémů a věcí, co klukům říkáme," uvedl trenér Petr Kořínek.

Plzeň v prvním vzájemném souboji v sezoně prohrála s Mladou Boleslavi 1:2 po nájezdech, teď chce soupeři porážku oplatit. "Osobně mi vyhovuje, že se teď hraje častěji. Je to lepší než trénovat a čekat na zápasy," řekl útočník Kryštof Hrabík. "Do Boleslavi pojedeme s pokorou, budeme chtít hrát náš hokej a urvat nějaké body," uvedl člen elitní formace.

Statistické údaje před čtvrtečním zápasem hokejové extraligy BK Mladá Boleslav (6.) - HC Škoda Plzeň (7.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 22 zápasů/20 bodů (9 branek + 11 asistencí) - Petr Kodýtek 24/22 (8+14). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj průměr 1,66 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 93,36 procenta, Filip Novotný 2,05, 92,43 a dvakrát udržel čisté konto - Miroslav Svoboda 2,67, 91,90 a jednou udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,33, 91,82 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav pětkrát za sebou bodovala a z toho čtyřikrát vyhrála. V posledních třech duelech byla stoprocentně úspěšná. - Bruslařský klub doma po sérii čtyř porážek, během kterých získal jen dva body, naposledy doma porazil Litvínov 6:4. - Plzeň třikrát za sebou vyhrála a neztratila ani bod. - Škoda venku vyhrála tři z posledních čtyř utkání. - Mladá Boleslav, která vyřadila Plzeň v předkole play off po výhře 3:2 na zápasy, zvítězila ve čtyřech z posledních pěti vzájemných utkání.