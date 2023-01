Hokejisté Mladé Boleslav pod dočasným koučem Hakenem porazili Kometu 7:3

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 35. kole extraligy pod vedením dočasného hlavního trenéra Petra Haken a asistenta Václava Pletky Brno 7:3. Zabrali tak po sérii pěti porážek, po kterých byl odvolán kouč Ladislav Čihák. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl obránce Martin Pláněk. Brňané prohráli devátý z posledních jedenácti duelů.

Mladá Boleslav nastoupila i s ofenzivními posilami Danielem Přibylem a Davidem Dvořáčkem ze Sparty a Kellym Klímou z Hradce Králové, na střídavý start z prvoligového Přerova se zařadil do sestavy Bruslaů obránce František Hrdinka.

Do první šance se dostal v 5. minutě Dvořáček, který při Závorově trestu ujel v oslabení, ale bekhendovým blafákem Čiliaka nepřekonal. S koncem přesilovky ale skórovali hosté. Raškovu střelu z hranice levého kruhu nešťastně tečoval do branky Štich.

V polovině první třetiny při Hollandově trestu vyrovnal tečí Lintuneimiho střely Najman. Za 27 sekund domácí otočili stav. Pýcha našel před brankou Fořta, který usměrnil puk za Čiliaka.

Ve 14. minutě vedl Středočeši už o dvě brany díky Přibylově teči Pláňkovy střely. Kometa se vrátila do hry 104 sekund před koncem první třetiny, kdy se z úniku prosadil Flek.

Hned na startu druhé části mohl odpovědět Söderlund, ale ztroskotal na Čiliakovi. Kometa se ubránila při Dufkově pobytu na trestné lavici a ve 26. minutě se dostal do sólového nájezdu Dvoráček, brněnského gólmana ale neprostřelil. Vzápětí se už ale domácí radovali po střele Pláňka, kterou tečoval za slovenského gólmana spoluhráč Koblížek.

Novotný si v oslabení za svůj vlastní faul poradil ve 33. minutě s Flekovým pokusem. Na druhé straně nevyžili možnost na snížení Kratochvíl a Kollár. Kometa se dočkala v přesilovce při Bernadově trestu, při kterém se trefil od modré čáry exmladoboleslavský Zbořil.

Na začátku závěrečného dějství mohl opět zvýšit Fořt. Na druhé straně se ocitl ve 45. minutě sám před Novotným Kollár, zakončení se mu však nepodařilo. Vzápětí se dočkal Bruslařský klub pojistky, když se z pravého kruhu trefil Pláněk. Zkorigovat stav mohl Holík, který zkoušel Novotného překvapit efektním zakončením s hokejkou mezi noha, ale neuspěl. V 55. minutě dovršil výsledek Šťastný, který po Fořtově střele doklepl puk do prázdné branky.

Hlasy trenérů po utkání 35. kola hokejové extraligy BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno (7:3):

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Byla tam od nás obrovská chuť, nadšení, ale hlavně i poctivost, zodpovědnost a pohyb, který nás zdobil po celu dobu utkání. Myslím, že hráči si dnes zasloužili vyhrát. My jsme toho tolik neměnili. Byly to všechno maličkosti. Myslím, že hráči měli opravdu obrovskou chuť zápas zvládnout. I přesto, že jsme dostali první branku, tak bylo vidět, že důslednost a předbrankový prostor v našem podání se změnily. Byli jsme schopní hned nahazovat kotouče, tlačit se do brány. To si myslím, že rozhodlo."

Patrik Martinec (Brno): "Utkání se rozhodlo v předbrankovém prostoru, kde jsme neměli absolutně žádný důraz. Dostali jsme tam pět gólů. Boleslav tam byl mnohem silnější a důraznější."

35. kolo hokejové extraligy:

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 7:3 (3:2, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. O. Najman (Lintuniemi, Lantoši), 12. Fořt (Pýcha, Šťastný), 14. Přibyl (Pláněk, Söderlund), 26. Pláněk (Jánošík, M. Beránek), 33. Šťastný (Bernad), 46. Pláněk (O. Najman), 55. Šťastný (Fořt, J. Stránský) - 6. Raška (Kučeřík, K. Pospíšil), 19. Flek (Gulaši), 37. A. Zbořil (Holík). Rozhodčí: Mrkva, Úlehla - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 3522.

Sestavy:

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Hrdinka, Bernad, Štich - Lantoši, Přibyl, Söderlund - Šťastný, Fořt, J. Stránský - Kelly Klíma, O. Najman, Kantner - Dvořáček, Závora, M. Beránek. Trenér: Haken.

Brno: Čiliak - Kundrátek, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gulaši, Hrbas, Ďaloga - Koblížek, Holík, Flek - K. Pospíšil, A. Zbořil, Raška - Kratochvíl, Strömberg, Zaťovič - Kollár, Malý, Dufek. Trenér: P. Martinec.