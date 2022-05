Hokejisté mají za sebou první trénink v Tampere, znepokojil je led

Tampere (Finsko) - Čeští hokejisté dnes poprvé trénovali v Tampere. Na led nové Nokia Areny, kde je v příštích dnech čeká sedm zápasů základní skupiny mistrovství světa, vyjeli svěřenci finského kouče Kariho Jalonena pár hodin po příletu z Prahy. S mužstvem absolvoval první trénink i brankář Lukáš Dostál, který je zatím poslední povolanou posilou ze zámoří. Některé hráče znepokojila kvalita ledu v moderní hale otevřené před půl rokem.

Přímý spoj mezi Prahou a Tampere ušetřil hokejistům čas i síly. "Let byl v pohodě. Bydlíme zhruba deset minut cesty autobusem od haly, zatím všechno v pohodě," uvedl generální manažer reprezentace Petr Nedvěd. "Je fajn, že nemusíme moc přejíždět, hotel je kousíček od letiště," řekl útočník David Krejčí.

První čtvrthodinku měla pro sebe pod dohledem kouče brankářů Zdeňka Orcta vyhrazený led trojice gólmanů, kterou vedle Dostála tvoří ještě Karel Vejmelka a Marek Langhamer. Pak už začala hodinová příprava celého týmu. Trénovalo všech 22 hráčů do pole a na ledě byl i kompletní trenérský tým.

Některé hráče znejistila kvalita ledu. "Není úplně dobrý, bylo to takové hrbolaté. Ale nevím, jak to je, jestli to bylo jen dneska tím, že už byly týmy na ledě před námi. Uvidíme. V zápase se pak dělá led pokaždé po dvaceti minutách, takže to může být horší ke konci třetin. Snad to bude v pohodě," uvedl Krejčí.

Zkušenosti Jiřího Smejkala, který ve Finsku strávil poslední dvě sezony a první z nich odehrál právě v Tampere za Tapparu, tomu však příliš nenahrávají. "Je tady vážně docela špatný led. Přitom když tu halu stavěli, tak se říkalo, že to budou dělat stejnou technologií jako v NHL a ten led bude mít velkou kvalitu jako v NHL. Ale hrál jsem tady zatím dvakrát a dvakrát to skákalo celý zápas. Ten led byl šílený. Proto mě to dneska ani nijak nepřekvapilo. Kdo se s tím vypořádá lépe, ten bude úspěšnější," konstatoval Smejkal.

Pro některé hráče nejde o zanedbatelný problém. "Je možné, že si puk budete muset trošku víc hlídat a koukat na něj. Dneska to i někteří kluci říkali, že jsou zvyklí na puk ani nekoukat, najednou se podívali a puk neměli. V tom to možná bude trochu jiné," dodal Smejkal.

O něco optimističtější byl Marek Langhamer, brankář Ilvesu, který má od začátku prosince halu za svůj domov. "Nemyslím, že je ten led obecně vzato tak špatný. V zimě je v pohodě. Každý tu teď trénuje, takže led kvalitu nemá, ale věřím, že za pár dní to bude lepší," řekl Langhamer.

Šampionát začne v pátek, v Tampere se odehrají zápasy USA - Lotyšsko a Finsko - Norsko. Češi budou poprvé v akci v sobotním duelu od 15:20 SELČ proti Velké Británii. Do té doby je čekají ještě dva tréninky. Ve čtvrtek budou trénovat přes poledne, v pátek pak v brzkém odpoledni. V sobotu už přijde na řadu jen předzápasové rozbruslení a start do turnaje.

"Každý hráč má rád zápasy, kdy o něco jde. A tohle je mistrovství světa, nad tím už moc důležitějších věcí není. Už se se vážně strašně moc těšíme," prohlásil Krejčí.

Nelze vyloučit, že ostřílený centr se bude moct brzy těšit i na přílet bývalého spoluhráče z Bostonu Davida Pastrňáka. Bruins v sérii s Carolinou, jejíž barvy hájí útočník Martin Nečas, prohrávají 2:3. Šestý zápas se odehraje v Bostonu v noci na pátek. Pokud by ho domácí nezvládli, volný pro potřeby reprezentace by byl i další útočník Tomáš Nosek.

Mečbolu čelí také Tampa Bay. Obhájci Stanley Cupu s útočníkem Ondřejem Palátem a obráncem Janem Ruttou v sestavě ztrácejí v sérii s Torontem rovněž 2:3. "Zatím ale nemá vůbec smysl se o tom bavit, kdo a jak by mohl dorazit. Stát se může úplně cokoliv. A průběh prvního kola play off jen dokazuje, jak hrozně moc je to vyrovnané. Osobně si myslím, že Boston půjde do sedmého utkání," řekl Nedvěd.