Hokejisté Litvínova otočili zápas s Olomoucí, rozhodl Jarůšek

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova otočili ve 32. kole extraligy zápas s Olomoucí a vyhráli 2:1 v prodloužení. Domácí nejprve v power play vyrovnali a v čase 60:40 duel rozhodl Richard Jarůšek. Olomouc ale i tak potvrdila, že se jí proti Litvínovu daří, s Vervou bodovala devětkrát v řadě.

"Se ziskem dvou bodů proti houževnatému soupeři jsme spokojeni. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že výkon nebyl ideální. Hlavně v prvních dvou třetinách. Byl to vyrovnaný zápas a my jsme na konci měli štěstí, že jsme vyrovnali a v prodloužení rozhodli," řekl trenér domácích hráčů Vladimír Országh.

Severočeši nasadili do utkání čerstvou posilu Lukáše Žejdla. Zkušený útočník, který hrál první zápas od loňského března, se postavil do středu třetí formace. "Čekal jsem, že to bude horší. Hlavně s bruslením. Ve třetí třetině jsem to už cítil, nohy tolik nejely a bylo to na mně znát. Osm devět měsíců jsem nehrál," řekl Žejdl.

Do první výraznější šance se dostal ve 3. minutě domácí Zygmunt, nemířil však přesně. Stejně jako později Demel. Hanáci mohli otevřít skóre při vyloučeních Balinskise, až při druhém trestu však střílel Ondrušek alespoň trochu nebezpečně.

V 15. minutě měly v rychlém sledu velké šance oba týmy. Nejprve jeli Jarůšek s Hanzlem sami na Konráda, slovenský gólman však Hanzla vychytal. Vzápětí se stejná dvojice dostala do přečíslení dva na jednoho, Jarůšek ale Konráda neprostřelil. Poté se na druhé straně dostal do brejku Gřeš, Godla ale včas vyrazil a olomouckou příležitost zhatil.

Olomouc poté nevyužila ani třetí vyloučení lotyšského beka v první části a v 21. minutě hosty dělilo od vedení jen pár centimetrů. Bambula trefil tyč a puk se odrazil před brankovou čáru, což potvrdil i videorozhodčí.

Při další přesilovce hostů zahrozil z brejku litvínovský obránce Kolář, Konrád byl ale opět pozorný. I díky tomu se Hanáci mohli dostat do vedení: z rychlého protiútoku se v 38. minutě prosadil osamocený Nahodil, který si tak po špatném začátku připsal čtvrtý gól v sezoně. "Pro osobní pocit je to super, ale máme jen bod. Z týmového pohledu je to ztráta," řekl Lukáš Nahodil, který skóroval podruhé za sebou.

Verva měla ideální možnost vyrovnat ve dvou přesilových hrách ve třetí třetině, fauly Máchy ani Koloucha ale nepotrestala. Zdráhalovu samostatnou akci poté zastavil "rybičkou" Konrád.

Dvě minuty před koncem normální hrací doby se domácí rozhodli odvolat brankáře a v power play se jim podařilo vyrovnat. Konráda překonal v čase 59:21 Pospíšil. Litvínovský gól následně potvrdil videorozhodčí a po trenérské výzvě Olomouce i arbitři přímo na ledě.

"Vzali jsme si výzvu na nedovolené bránění brankáře v brankovišti. To mohla být naše poslední šance, gól údajně rukou dosažený nebyl. Bohužel to nevyšlo," řekl kouč Olomouce Zdeněk Moták. "Problém byl, že jsme nedokázali udržet předbrankový prostor a kotouč nehodili někam do rohu. Nebo do středního pásma. Byl to smolný gól," doplnil.

V prodloužení poté obrat dokonali Zdráhal s Jarůškem, kteří ukázkově využili přečíslení dva na jednoho. "Je to škoda. Mohli jsme mít tři body a máme jen jeden. Až na první třetinu, kdy jsme špatně vystupovali a domácí jezdili do přečíslení, jsme hráli dobře. Bohužel máme jen jeden bod a pak se zápas hodnotí těžko," řekl Nahodil.

Hlasy trenérů po utkání: Vladimír Országh (Litvínov): "V první řadě jsme spokojeni s body, získali jsme dva body proti houževnatému soupeři. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že výkon nebyl ideální. Hlavně v prvních dvou třetinách. Nějaké šance jsme měli, ale soupeře jsme zbytečně pouštěli do přečíslení a málo jsme se prosazovali v útoku. Chyběla mi tam agresivita směrem dopředu, vyhrávání osobních soubojů, tlačení se před branku. Byl to vyrovnaný zápas a my jsme na konci měli štěstí, že jsme vyrovnali a v prodloužení jsme rozhodli. S body jsme spokojení, ale výkon musí být lepší." Zdeněk Moták (Olomouc): "Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém jsme sahali po třech bodech, ale máme jeden. Počítá se každý, ale je ne škoda, ale problém, že jsme nezískali tři. Hra nebyla špatná, ve druhé třetině jsme měli pár šancí, ve třetí části jsme poté chtěli výsledek ubránit, což se nám nepodařilo. Čtyřicet vteřin před koncem jsme dostali vyrovnávací gól a bohužel další čtyřicet vteřin po začátku prodloužení. Při vyrovnávací brance jsme si vzali trenérskou výzvu na nedovolené bránění brankáře v brankovišti. To mohla být naše poslední šance, údajně rukou dosažena nebyla. Bohužel to nevyšlo. Problém byl, že jsme nedokázali udržet předbrankový prostor a kotouč nehodili někam do rohu. Nebo do středního pásma. Byl to smolný gól."

HC Verva Litvínov - HC Olomouc 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 60. Pospíšil, 61. Jarůšek (P. Zdráhal, Ščotka) - 38. Nahodil (T. Černý). Rozhodčí: Pešina, M. Sýkora - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich, Demel, Cibulskis - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Fronk, Žejdl, Válek - M. Látal, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek, Vyrůbalík - Bambula, J. Knotek, Káňa - V. Tomeček, Ostřížek, Burian - Kucsera, Mácha, Olesz - Gřeš, Nahodil, Kolouch. Trenéři: Moták a Tomajko.