Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili v 18. kole extraligy Karlovy Vary 7:2 a posunuli se na šesté místo tabulky. Domácí se při nejvyšší výhře v sezoně čtyřikrát prosadili v přesilových hrách, gól a dvě asistence si připsal útočník Juraj Mikúš.

Domácí začali po reprezentační přestávce ve velké stylu. Hned od začátku dostali soupeře pod tlak a prosadili se i střelecky. Nejprve otevřel skóre dorážkou vlastní střely Gerhát, následně se pod horní tyč trefil Válek. A s Energií mohlo být i hůře, brankář Novotný však zlikvidoval řadu dalších šancí. "Po přestávce je vždy důležitý začátek. Nesmíte začít zvolna a nám se to vyplatilo," pochvaloval si kapitán Litvínova Michal Trávníček.

Západočeši si v útočném pásmu zahráli až v přesilových hrách, vteřinu po skončení druhé výhody i snížili. Januse překonal slovinský obránce Kovačevič a připsal si tak první extraligovou trefu.

Litvínov, který vyhrál první třetinu střelecky 19:6, získal zásluhou Trávníčka dvoubrankové vedení v 19. minutě zpět. "Měli jsme období, kdy jsme moc nedávali góly, tak jsme si řekli, že musíme střílet ze všech pozic," řekl Trávníček.

Ve druhé dvacetiminutovce byli hosté výrazně nebezpečnější, i když v četnosti střelby za soupeřem i nadále zaostávali. V oslabení po nečekaném odrazu puku od mantinelu mohl snížit Gorčík, následně trefil domácí Petružálek tyč. Krátce po polovině utkání snížil v přesilovce Flek, více zdramatizovat zápase se však Karlovým Varům nepodařilo.

"První třetina rozhodla. Nechali jsme si dát tři góly. Pak jsme dotahovali. Kdybychom dokázali dát ještě nějaký gól, mohlo to být jiné. Skončilo to ale 2:7, což je pro nás možná i dobře. Abychom si uvědomili, že musíme zase pracovat a hrát to, co nám přinášelo ovoce," řekl útočník hostů Roman Vlach.

Ve 35. minutě měl přitom vyrovnání na hokejce osamocený Kohout, Janus ale jeho šanci zlikvidoval, hostující útočník byl vzápětí vyloučen za atak na litvínovského gólmana a Verva v přesilovce udeřila počtvrté. Na Petružálkovu branku navíc navázal v další početní výhodě Hübl a přiblížil domácí tříbodové výhře.

Nedisciplinovanost stála i na šestou a sedmou brankou domácích, když se nejprve při Balánově vyloučení prosadil Mikúš. Již druhou asistenci si při jeho gólu připsal obránce Porseland, který hrál za Litvínov poprvé.

"Hrál velmi dobře, my jsme takového obránce potřebovali. Dostával puky od modré čáry na branku, což nám chybělo. Svojí hrou navíc strhl i další obránce, dnes hráli dobře všichni," ocenil švédskou posilu asistent trenéra domácích Radim Skuhrovec.

Sedmý gól vstřelil Jurčík při Plutnarově trestu. Severočeši tak ukončili sérii dvou domácích porážek, Západočeši zakončili sérii čtyř venkovních utkání v řadě prohrou.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Povedl se nám vstup do zápasu, dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Dobře jsme bruslili, napadali a díky tomu jsme se vyrovnali i s krizovými momenty, kdy se k nám Vary přiblížily. Hrozně nás těší, že se nám podařilo vstřelit branky v přesilových hrách, které nám v poslední době moc nešly. Tlačili jsme se do zakončení, což se nám v minulých zápasech moc nedařilo. Věříme, že to bude odrazový můstek do dalších utkání."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Nepovedl se nám vstup do utkání, pustili jsme domácí do dvoubrankového vedení a pak je s týmem, jako je Litvínov, těžké hrát. Podařilo se nám dát kontaktní gól a potřebovali jsme dohrát třetinu alespoň za stavu 2:1. Po nepřesnostech v našem obranném pásmu jsme ale dostali zbytečný třetí gól, což byl jeden z klíčových momentů. Do druhé třetiny jsme vstoupili mnohem lépe, vytvořili jsme si šance a snížili jsme na 3:2. Poté jsme měli dvě čisté gólové šance, ale místo vyrovnání jsme šli do oslabení a v přesilových hrách nás dnes domácí neskutečně potrestali. Byli bojovnější a produktivnější, proto zaslouženě vyhráli."

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 7:2 (3:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Gerhát (Trávníček), 6. Válek (J. Petružálek, J. Mikúš), 19. Trávníček, 36. J. Petružálek (Ščotka, M. Hanzl), 39. V. Hübl (J. Mikúš, Porseland), 45. J. Mikúš (Jurčík, Porseland), 55. Jurčík (V. Hübl, F. Lukeš) - 17. Kovačevič (Roman Vlach, T. Mikúš), 31. Flek (Plutnar). Rozhodčí: Hejduk, Roman Svoboda - J. Ondráček, Pešek. Vyloučení: 7:8, navíc Jurčík (Litvínov) 10 min. Využití: 4:1. Diváci: 4846.

Sestavy:

Litvínov: Janus (17. - 18. Hanuljak) - Porseland, Ščotka, Hunkes, Baránek, Romančík, Suchánek - J. Petružálek, J. Mikúš, Válek - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - Jurčík, Gerhát, Trávníček - Řehoř, M. Hanzl, Matoušek. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Podlipnik, Sičák, M. Rohan, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Roman Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Stloukal - Kohout, Balán, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.