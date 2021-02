Hokejisté Liberce změří v předehrávce síly s Hradcem Králové

Liberec - Hokejisté Liberce si mohou ve čtvrteční předehrávce 43. kola proti Hradci Králové upevnit postavení mezi nejlepší čtyřkou extraligy. Bílí Tygři jsou v tabulce čtvrtí, ale pátá Plzeň má stejně bodů jako oni, jen o tři body zpět jsou šestí Východočeši. Tým Mountfieldu tak má naopak příležitost se na svého nejbližšího soka dotáhnout.

Liberečtí hokejisté v úterý na ledě Litvínova odčinili výhrou 6:1 předchozí klopýtnutí, kdy doma podlehli Olomouci 1:2. "Na každého soupeře se chystáme vždycky stejně, ale minule v Litvínově jsme dělali všechny ty věci, které chceme dělat. A padlo nám navrch k tomu i hodně gólů. Je každopádně důležité, že jsme se dokázali hned zvednout a podat takový výkon," uvedl obránce Tomáš Hanousek.

Královéhradečtí bodovali ve čtyřech posledních duelech a nasbírali během této série devět bodů z 12 možných. Výhra v základní hrací době ve čtvrtek by znamenala dostižení Plzně a právě Liberce. "Z toho pohledu je to určitě důležitý zápas. Chceme se k té čtyřce přitáhnout, abychom o ni mohli dál bojovat a dostali se do ní," řekl útočník Jan Veselý.

"Liberec hraje dlouhodobě výborný hokej. Mají v týmu vyhrané hráče z Benátek, mají kam sáhnout. Zdobí je vyrovnanost všech čtyř lajn, i když první útok přece jen dominuje," doplnil Veselý.

Zatímco v Hradci Králové musely v obou vzájemných zápasech sezony rozhodnout nájezdy a každý z obou soupeřů se radoval jednou, pod Ještědem slavili v polovině listopadu Severočeši po výsledku 4:1.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou Bílí Tygři Liberec (4.) - Mountfield Hradec Králové (6.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 4:1, 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 37 zápasů/34 bodů (11 branek + 23 asistencí) - Radek Smoleňák 39/27 (16+11). Statistiky brankářů: Petr Kváča průměr 1,97 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,00 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,24, 90,12 a jednou udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,32, 91,33 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 1,97, 92,69 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec vyhrál šest z posledních sedmi zápasů a bodoval ve dvanácti z uplynulých třinácti duelů, z nichž jen tři prohrál. - Doma Bílí Tygři prohráli tři z posledních šesti utkání. - Mountfield bodoval čtyřikrát za sebou a třikrát z toho vyhrál. - Hradec Králové venku vyhrál tři z uplynulých pěti zápasů. - Liberec bodoval v posledních pěti vzájemných zápasech a čtyři z nich vyhrál.