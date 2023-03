Hokejisté Liberce v závěru otočili zápas v Hradci a ve čtvrtfinále vedou

První zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 19. března 2023, Hradec Králové.Hosté se radují z branky.

První zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 19. března 2023, Hradec Králové.Hosté se radují z branky. ČTK/Vostárek Josef

Hradec Králové - Hokejisté Liberce otočili první zápas čtvrtfinále play off extraligy a vyhráli v Hradci Králové 4:2. Bílí Tygři dvakrát prohrávali, ale v 56. minutě Jakub Rychlovský vyrovnal a poté se v 59. minutě prosadili Oscar Flynn a Petr Jelínek. Série hraná na čtyři výhry pokračuje v pondělí od 17:00 opět na východě Čech.

Od úvodních minut se bylo na co dívat, oboustranně atraktivní obraz hry se ale do skóre nepropsal. Hradecká obrana si v prvním střídání nechala ujet Faška-Rudáše, jehož forhendovou kličku Kiviaho přečetl. Do tlaku se pak dostali domácí, Perret však napálil tyč a Okuliar i Zachar ztroskotali na Kváčovi.

Před přestávkou si rozhodčí prohlíželi video, když po Kiviahově zákroku skákal kotouč brankovištěm. Faško-Rudáš ho dorazil až do posunuté branky, navíc ještě kopnutím.

Skóre se měnilo až 22 sekund po začátku druhé třetiny, kdy Kváča neudržel nahození Lva a Cingeľ měl při dorážce snadnou práci. Vedoucí gól však hokejisty Mountfieldu mírně uspokojil, Liberec převzal aktivitu a ve 31. minutě vyrovnal z podobné situace. Na vyražený kotouč si po Frolíkově střele počkal obránce Balinskis.

Nerozhodný stav rozehrál taktické šachy, zápasu chyběly i očekávané emoce. Domácí nevyužili před koncem druhé části vůbec první přesilovou hru v utkání, ale po návratu na led už si vzali náskok zpátky. Jank vyslal Perreta, jehož fauloval Kolmann, a nařízené trestné střílení proměnil prudkou střelou k tyči Klíma.

Bezprostředně po gólu ubránili Hradečtí kritické oslabení tří proti čtyřem, byť i Perret v něm měl velkou možnost. Jakmile francouzský útočník v 56. minutě nevyužil další šanci, utkání se zlomilo.

Liberec záhy šťastně vyrovnal, když si nahození Rychlovského od zadního hrazení do vlastní sítě srazil Zachar. Dvě minuty před koncem třetí třetiny navíc putoval na trestnou lavici McCormack a obrat Bílých Tygrů bleskově dokonal Flynn. Zisk prvního bodu v sérii pro Severočechy ještě zpečetil individuální akcí kapitán Jelínek.

Po závěrečné siréně se na ledě strhla hromadná potyčka, rozhodčí ale největší konflikty včas zažehnali.

Hlasy trenérů po prvním utkání čtvrtfinále play hokejové extraligy Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec (2:4):

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Zápas byl od začátku do konce vyrovnaný. Chviličku nám trvalo, než jsme se po té delší pauze do utkání dostali, ale myslím si, že jsme to měli ve svých rukách. Liberec pro nás smolným gólem srovnal a pak potrestal naše vyloučení v přesilovce, která zápas rozhodla."

Patrik Augusta (Liberec): "Bylo to těžké, vyrovnané playoffové utkání, ve kterém jsme tahali za kratší konec. V závěru se nám podařilo utkání obrátit a vyhrát, takže jsme samozřejmě spokojení, ale zatím je to jenom jedno vítězství."

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas:

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 21. Cingeľ (Lev, Eberle), 44. Kevin Klíma z trestného střílení - 31. Balinskis (Frolík), 56. Rychlovský, 59. Flynn (A. Najman, Balinskis), 59. P. Jelínek (Derner). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček - Hynek, Klouček. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 6182. Stav série: 0:1.

Sestavy:

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Marcel - Lev, Cingeľ, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - Okuliar, Kevin Klíma, R. Pavlík - Werek, Zachar, Smoleňák. Trenér: T. Martinec.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Kolmann, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, Bulíř, Ordoš - Šír, P. Jelínek, J. Vlach - Dlouhý. Trenér: Augusta.